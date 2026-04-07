El regreso de Morante congregó a más de medio millón de espectadores en televisión

Los aficionados a los toros y algunos toreros siempre han dicho que al ver un festejo taurino por televisión se pierde algo. No es lo mismo, y ni falta que hace que lo sea, porque desde el tendido la experiencia en algunos casos es irrepetible. Sin embargo, en pleno siglo XXI y con la Fiesta acosada por diferentes frentes, que se televisen las corridas de toros es muy necesario y, sobre todo, en abierto. Hace ya años que RTVE no programa una corrida de toros en ninguno de sus canales, dejando un pequeño espacio para la información taurina con el maltratado programa Tendido Cero en La 2.

El testigo lo han recogido las televisiones autonómicas con Canal Sur a la cabeza. El ente andaluz ha conseguido récords de audiencia televisando festejos taurinos semana a semana durante prácticamente toda la campaña. Los datos avalan la apuesta por los toros de la televisión pública andaluza, que cuenta con el equipo dirigido por Enrique Romero y el maestro Francisco Ruiz Miguel para la retransmisión de los mismos, todo un referente.

El anuncio de que este 2026 el ente andaluz televisaría siete corridas de toros de la Feria de Abril en abierto no ha supuesto una merma para la venta de entradas. De hecho, el abono ha subido casi un 35% y en los primeros días con la taquilla abierta se colgaron varios No hay billetes, especialmente en las corridas en las que tanto Morante de la Puebla como Roca Rey estaban anunciados. Además de Canal Sur, la televisión taurina por streaming, OneToro, televisará el resto de la Feria de Abril dando una cobertura casi completa del serial primaveral en la Maestranza.

Éxito de espectadores en el regreso de Morante a los ruedos

Entre los festejos que Canal Sur iba a retransmitir en abierto y en exclusiva estaba el del regreso de Morante de la Puebla a los ruedos tras su sorprendente retirada el pasado 12 de octubre de 2025 en Las Ventas tras un doblete histórico y cortar por primera vez dos orejas a un toro en Madrid. La corrida del Domingo de Resurrección anunciaba a Morante, Roca Rey y David de Miranda con toros de Garcigrande en un ambiente de gran expectación que no se lo quiso perder ni Juan Carlos I.

Numerosos rostros conocidos vieron in situ la gran faena de Morante de la Puebla al cuarto toro de la tarde en la que cortó dos orejas. El genio volvió a los ruedos como se fue, triunfando, y para Canal Sur fue también un éxito total. La televisión pública andaluza, que cuenta con el apoyo total de la Junta de Andalucía para televisar estas siete corridas de la Feria de Abril, congregó el pasado domingo a 517.000 espectadores de media y 943.000 espectadores únicos. El regreso de Morante le dio a Canal Sur un 25,3% de cuota de pantalla.

Estos datos suponen el mejor resultado en espectadores de una corrida de toros en Canal Sur en los últimos 18 años, según datos de la propia cadena autonómica. Un día antes también se televisaron toros desde Málaga con la Corrida Picassiana y se consiguieron buenos datos de audiencia. Este festejo tuvo un 17,7% de share, una media de 294.000 espectadores y alrededor de 600.000 que conectaron en algún momento con la emisión de la corrida que reunía a Fortes, Juan Ortega y Pablo Aguado y que comenzaba con el luto por el matador de toros Ricardo Ortiz, corneado mortalmente el día anterior en los corrales de La Malagueta.

Esta temporada Canal Sur y OneToro televisarán la Feria de Abril; Telemadrid hará lo propio con la Feria de San Isidro después del éxito de 2025. Otras televisiones autonómicas como Castilla-La Mancha Media, Canal Extremadura o À Punt, entre otras, continuarán emitiendo festejos a lo largo de la temporada rellenando un vacío del que huyen RTVE y los operadores privados, pero que garantiza buenos datos de audiencia.