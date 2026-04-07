Jiménez Losantos y Amorós analizan el regreso de Morante: "Hay que seguirlo y procurar verlo cuando se pueda"

El impacto de la corrida del Domingo de Resurrección de Sevilla se ha dejado notar en todo el planeta taurino. Todo el mundo habla del regreso de Morante de la Puebla a los ruedos, tras su repentino adiós el pasado 12 de octubre, que retransmitió en directo y en exclusiva Canal Sur con un gran éxito de audiencia.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado el triunfo de Morante de la Puebla ante toros de Garcigrande y compartiendo cartel con Andrés Roca Rey y David de Miranda. Lo sucedido para el cronista fue "tremendo". Amorós ha añadido que "estaba llenísimo" y ha explicado que "esta es la corrida más bonita del año, la más estética" y que sirve como una especie de "consagración de la primavera" y "gran acontecimiento social".

Uno de los que no quiso perderse la corrida del Domingo de Resurrección de Sevilla fue el Rey emérito Juan Carlos I, quien fue recibido con aplausos. Amorós se ha preguntado: "¿Por qué no estuvo don Felipe?", y Federico ha añadido que "podrían haber estado hasta los dos" porque la presencia del monarca "hace falta" para la Fiesta.

El cronista ha recordado que "Canal Sur va a retransmitir casi todas las corridas de la Feria de Abril junto con OneToro" y que el hecho de que se televisen los festejos taurinos le da "alegría" a "la gente que no puede ir a los toros por distintas razones". Además ha enfatizado que la retransmisión de la corrida del Domingo de Resurrección consiguió un "éxito enorme de audiencia, una barbaridad". Por eso, Amorós se ha preguntado: "¿Por qué no hacen lo mismo con la Goyesca de Ronda?".

La "ambición" de Roca Rey

Andrés Amorós ha señalado que el éxito de audiencia también se nota en los tendidos que estaban llenos y ha contado que "con Morante no hay billetes más que nunca". Sobre los toros que se lidiaron, del hierro de Garcigrande, ha dicho que eran "manejables, tres se dejaban, pero sin fuerza, sin casta y muy poquita cosa".

En cuanto a los toreros ha dicho que "Roca Rey es un buen torero, tiene valor, tiene técnica, tiene ambición de ser el número 1 (le gustaría ser como Luis Miguel) y eso hace falta para ser una primera figura, pero ha tenido la mala suerte histórica que le ha tocado coincidir con Morante y eso es trágico". "Que te toque uno dedicado a lo mismo que tú y que es mejor…", ha apuntado Amorós.

Sobre Roca Rey Jiménez Losantos ha dicho que lo vio "peor que otros años" y Amorós ha indicado que al contrario del peruano Morante "tiene más arte, pero hasta hace poco había un reparto, digamos, de papeles implícito. La gente decía: Morante torea mejor, pero Roca Rey llena las plazas. Es que ahora Morante llena más las plazas".

De David de Miranda Andrés Amorós ha dicho que "es un chico de Huelva, valentísimo. Tuvo una cogida hace años que casi se queda tetrapléjico" y cuenta con "un valor descomunal". "Yo lo paso mal, sigue un estilo que es muy arriesgado, el de José Tomás", ha confesado el cronista que ha recordado que "ahora lo ha cogido Enrique Ponce y es el primer torero al que apodera".

Morante, el verdadero número 1

Tanto Jiménez Losantos como Andrés Amorós han hablado de "lo de Morante" en esta "jornada histórica" del Domingo de Resurrección de Sevilla. El cigarrero se presentó en la Maestranza con "un vestido precioso que nos sorprendió" del sastre de toreros Justo Algaba. El de La Puebla del Río "cortó dos orejas en el cuarto" pero aunque alguno ha protestado Amorós ha dicho que "da igual" porque "lo de los trofeos no es lo fundamental. Es lógico que le den una oreja por la faena y otra por la estocada".

"Morante hace una faena originalísima de acuerdo a las condiciones del toro", ha explicado Andrés Amorós. El cronista ha dicho que una de las cosas que hizo cuando se le paró el toro en mitad de una verónica es "una cosa tremenda de valor llamativo" y un alarde que no se puede repetir porque lo normal es que te coja. Se queda allí como una estatua". Por su parte, Jiménez Losantos ha dicho que en ese instante Morante "parece una foto" y que "está el toro asombrado".

Se habla mucho de la "paradiña", pero y la media que… ORO MOLÍOhttps://t.co/IUb0O40U1P pic.twitter.com/R0yxsDGuON — Simple Brand (@_simplebrand) April 7, 2026

Amorós ha dicho que "es la primera vez que lo hacía en Sevilla" y ha explicado que "Morante lee mucho, ve vídeos antiguos y está recuperando suertes. Resulta que Morante hace poco empieza a darle vueltas y ve que todos están con el toreo de quedarse quieto y recupera lo bonito que es andarle al toro con gracia. Es algo verdaderamente extraordinario". Sobre la estocada que le valió el doble trofeo ha dicho que fue "a cámara lenta" aunque cree "que quedó un poco trasera".

Ha alabado también cómo Morante "sorprende, improvisa y no repite la misma faena" y que "lo que está haciendo ahora Morante no lo hace ninguno". En este sentido, Amorós ha señalado que el cigarrero "es el número uno y a gran distancia todos los demás". Sobre su reaparición ha dicho que "¿Cómo no va a reaparecer si es su vida el toreo?", y que "hay que seguirlo y procurar verlo cuando se pueda, "que Morante esté así es buenísimo para la Fiesta".

La temporada sigue en Sevilla

Andrés Amorós ha emplazado a los oyentes de Es la Mañana de Federico y seguidores de Al Alimón a que escuchen la sección el próximo martes 14 de abril. Ese día comienza el ciclo continuado de festejos en la Maestranza por la Feria de Abril que durará hasta domingo 26 de abril. Un serial que los aficionados podrían seguir por Canal Sur y OneToro.

Este fin de semana en la Maestranza de Sevilla hay toros tanto el sábado como el domingo en los festejos previos a la feria. El sábado 11 de abril se lidian toros de Alcurrucén para Pepe Moral, Lama de Góngora y Fabio Jiménez y el domingo 12 toros de Fuente Ymbro para Álvaro Lorenzo, Rafa Serna y Molina. Dos festejos que Amorós analizará el próximo martes en esRadio.