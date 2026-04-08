Curro Vázquez, Premio Nacional de Tauromaquia 2025 por su actuación en el festival del 12 de octubre en Las Ventas

El Curro de Madrid, como le llaman los aficionados taurinos del Foro, recibirá el próximo lunes 27 de abril en el Senado el Premio Nacional de Tauromaquia 2025. El jurado reunido en Santander ha vuelto a sortear el veto del ministro de Cultura de Pedro Sánchez, Ernest Urtasun, que en 2024 suprimió el premio por cuestiones ideológicas. Ya en la pasada edición varias CCAA junto a la Cámara Alta premiaron al cineasta Albert Serra ex aequo con la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia por el boicot del Gobierno.

Este premio, dotado con 30.000 euros, en su edición de 2025 ha recaído en Curro Vázquez (Linares, 1952). El jurado ha fallado en favor de Vázquez "por su actuación en el festival celebrado en la Plaza de Toros de Las Ventas el pasado 12 de octubre, una cita que trascendió lo meramente artístico para convertirse en un acontecimiento de afirmación cultural".

[📹 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗠𝗘𝗡] En video, el resumen de una mañana para la historia de #LasVentas. pic.twitter.com/WJCdnTkDla — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) October 12, 2025

El jurado ha destacado que "en dicho evento, la participación de Curro Vázquez no solo aportó el peso de la experiencia y el magisterio, sino que actuó como un puente entre generaciones, acercando a los públicos más jóvenes una concepción profunda, clásica y perdurable del toreo. Más allá de este hito reciente, la figura de Curro Vázquez se define por una vida entera de compromiso con la tauromaquia. Su dedicación constante, tanto en los ruedos como fuera de ellos, ha contribuido de manera decisiva a la preservación, defensa y difusión de este patrimonio cultural. Su legado no se limita a su carrera profesional, sino que se extiende a su papel como referente, formador e inspirador de nuevas generaciones".

El Premio Nacional de Tauromaquia ha sido convocado por el Senado, la Junta de Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Gobierno de Aragón, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Junta de Extremadura, Comunidad de Madrid, Junta de Castilla y León, Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación Toro de Lidia, tras su supresión por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

¿Quién es Curro Vázquez?

En una nota de prensa desde la Fundación Toro de Lidia, impulsora de la recuperación del Premio Nacional de Tauromaquia tras el veto de Ernest Urtasun recuerdan que "Curro Vázquez nació el 1 de mayo de 1952 en Linares, Jaén. Debutó con picadores en la Plaza de Toros de Vistalegre de Madrid. Esta misma plaza fue el escenario de su alternativa el 12 de octubre de 1969 con José Fuentes como padrino en un mano a mano en el que resultó gravemente herido. Es uno de los toreros más destacados en su paso por la Plaza de Toros de Las Ventas, donde ha toreado 82 corridas de toros en esta plaza destacando faenas como la de 1981 con el toro de Salvador Domecq, la tarde de Victorino Martín en 1989 o la faena bajo el diluvio en 1994 con un toro de Alcurrucén".

"Al torero de Linares, sus fieles seguidores, le llegaron a bautizar como El Curro de Madrid. Un torero que basa su toreo en la pureza, plantas asentadas y dando el pecho mientras acompaña las embestidas. No tuvo una carrera nada fácil, muchos altibajos, baches y superaciones, pero la ilusión nunca se ha desprendido de él y siempre ha soñado con su faena perfecta. Su amistad con Antoñete, su reencuentro con la plaza que lo ha sido todo en su carrera y la propuesta de Morante le llevó a aceptar la cita del pasado 12 de octubre, donde toreó un novillo de Garcigrande a sus 74 años. Este acontecimiento fue la guinda de su carrera, un regalo para todos los aficionados que recordarán durante toda su vida. Cortó dos orejas y salió a hombros del coso venteño acompañado de toda la afición madrileña", añaden.

Miembros del jurado del Premio Nacional de Tauromaquia

El jurado ha estado presidido por Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia. Como vocales han actuado Severiano Cuesta, senador; María Isabel Urrutia de los Mozos, consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa de Cantabria; Gonzalo Santonja, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León; Eusebio Robles, viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa de Castilla-La Mancha; David Gil, secretario general de Interior de la Junta de Andalucía; Manuel Magdaleno, secretario general técnico del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón; Francisco Abril, director general de Administración Local de la Región de Murcia; José Antonio Cidoncha, director general de Mundo Rural, Caza, Pesca y Tauromaquia de la Junta de Extremadura; Miguel Martín, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid; Manuel Carrión, Comunidad Valenciana; Pedro Muro, presidente de la comisión de cultura de la Federación Española de Municipios y Provincias; José Pedro Prados, alias el Fundi, presidente de la Unión de Toreros; Mar Gutiérrez, secretaria general de ANOET; Patricia Navarro, jefa de la sección de Toros del diario La Razón; Noelia López, periodista de Canal Sur; Beatriz Badorrey, profesora de Historia del Derecho y de las Instituciones (UNED); Domingo Delgado de la Cámara, abogado y cronista taurino; Chapu Apaolaza, periodista; Antonio Bañuelos, presidente de la RUCTL; Rafael González Amigo, presidente de la UNPBE; Indalecio Sobrino, presidente del consejo de administración de la plaza de toros de Santander; y Marta Pérez, cirujana taurina.