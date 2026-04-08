Justo Algaba, sastre de Morante: "Le he pedido que el del Domingo de Resurrección no lo regale, que es un manos flojas"

El pasado Domingo de Resurrección en el que Morante de la Puebla volvió a los ruedos en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla numerosos ojos se posaron en el vestido que el matador de toros lució. El color de este traje de luces no dejó indiferente a nadie y menos al propio torero que lo llevó con arte. Esa tarde el cigarrero triunfó cortando dos orejas en el cuarto toro de Garcigrande frente a Roca Rey y David de Miranda.

Desde ese dí día muchos aficionados no han dejado de hablar del vestido de Morante y en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, su creador, el sastre de toreros Justo Algaba, ha desvelado la intrahistoria de esta obra de arte que ya forma parte de la historia de la tauromaquia. Justo Algaba, que hace unos años enseñó a Libertad Digital su majestuoso museo sito a pocos metros de la Puerta del Sol de Madrid, ha hablado también de su libro Justo Algaba. Pasado, presente y futuro, un compendio de su trayectoria como sastre taurino.

Justo Algaba, uno de los sastres de toreros más cotizado, ha contado sobre el vestido de Morante de la Puebla del pasado Domingo de Resurrección que "el color del vestido es en un género que se hacía en el siglo XIX y se distinguían los grandes matadores por los géneros y los fajines según su colorido. Esto era una tela muy especial que se presta muy bien para los bordados y luego va bordado en un gris coche mate o coche metalizado". Eso unido a "unos cristales que vienen de Bohemia, y es como un cristalino muy transparente que una vez terminado le da luminosidad".

El vestido de Justo Algaba que Morante estrenó el Domingo de Resurrección.

Sobre la luz que desprendía el vestido ha contado que "los vestidos de luces pueden resultar bonitos, menos bonitos, pero cuando un vestido tiene luminosidad lo que no cabe duda es que embellece, además, gana a la luz". "A mí me dijeron antes de ayer en el Domingo de Resurrección que cuando encendieron el alumbrado de la plaza los destellos que lanzaba ese vestido fueron tan impresionantes que nada tenía que ver, ni siquiera, decía, cuando estaba el sol", ha contado. En cuanto al color ha dicho que él lo define como "pólvora clara". Ha añadido que "el vestido era negro, pero el bordado era un gris pólvora clara y daba un efecto no digo de espejo, pero sí de una claridad impresionante". "Y, además, con ese brillo que no era un destello feo. Lo que se produce en este país que son azabaches cristalinos, pero con destellos bonitos. Casi, casi rozando el colorido, no en blanco", ha explicado.

Cinco kilos y medio de vestido

Justo Algaba ha contado que "este vestido" lo pensó "exclusivamente para Morante, luego había que buscar el momento y el lugar. Ese color lo hice así porque consideré que Sevilla tiene un sentimiento religioso, con las procesiones que son muy dignas, para estrenarlo allí". Morante es "el personaje más apropiado" para este vestido ha dicho el sastre de toreros que ha indicado que "yo ese vestido no lo hice al torero lo hice a su espíritu".

El vestido que "rozaba los 5,5 kilos" no era el único elemento que llamó la atención de la indumentaria de Morante de la Puebla este Domingo de Resurrección. Justo Algaba ha recordado "hablando de las medias" que Morante le llamó y le dijo: "Vente a la finca de Justo Hernández y me pruebas el vestido que no tengo ganas de viajes a Madrid". "Yo se lo diseñé para que fuera más completo, pero la decisión es de él que es el que se enfrenta al toro y eso hay que respetarlo, pero yo le diseñé una montera que es una pasada. Algún día habrá oportunidad de verla".

Morante, triunfando en Sevilla

Además, le diseñó "una castañeta que era preciosa. De moritas, que era lo que llevaba más para acá de Cúchares, por ejemplo Ángel Pastor de Ocaña en el año 1865 más o menos, y con ese estilo de montera que llevó". Morante le decía: "Justo, yo me atrevo con todo, pero en esta ocasión creo que es demasiado. Saca la montera igual al bordado". Justo Algaba ha contado que "las medias eran otras. Él sacó esas marfil, pero las otras eran iguales aunque con la espiga igual al bordado gris plomizo o pólvora clara. Y unas zapatillas apropiadas. Él estaba un poco reacio. Yo le dije: José Antonio, tú estás tocado por el manto de la Macarena, lo que te pongas, todo el mundo te lo va a reír o sonreír, pero lo vamos a aprobar porque eres tú. A lo mejor cualquier otra persona no lo aprecia de la misma manera y tiene otro sentido el vestuario".

"El vestido forma parte de la personalidad del torero y, luego, los resultados finales, cuando has tenido una buena tarde, ese vestido no se regala tan fácilmente", ha dicho Justo Algaba. "A José Antonio le digo: "eres muy manos flojas". Este vestido es la primera vez que te voy a pedir que no lo regales sino va a mi museo. Respeto la decisión que tú tengas, pero este es un vestido de museo", ha contado.

De Morante a Uceda Leal

El sastre de toreros ha hablado de algunos de los tesoros que tiene en su museo y ha explicado que "hay toreros que tienen una gallardía… que eso es una cuestión genética. El que nace para ser guapo lo va a ser y sabe portar su personalidad y su ropa. Hay un torero al que le estoy haciendo un vestido y no porque sea cliente y amigo mío, pero creo que es digno de darle un premio a este hombre por lo bien vestido que va. Es Uceda Leal. Es que no descompone la figura".

"Ahora le estoy haciendo un goyesco para la Goyesca del 2 de mayo en Madrid que Goya se quedaba corto para hacer un cuadro de cómo va a ir ese tío, pero no por el vestido, es que tiene porte. Es lo que le pasa a Morante. No tiene ese cuerpo ni esa altura. Yo he luchado con él para hacer una división en su cuerpo de tres partes, que son cuatro, la cuarta es la montera pero como es complementaria… yo divido del cuello a la cintura, de la cintura a la pantorrilla y de la pantorrilla al talón para que haya una proporción buena para que este hombre no quede achaparrado. Yo creo que les consideras que se les gana la partida a los toreros que no pueden lucir un 1,80", ha explicado.