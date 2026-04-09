El regreso a los ruedos de Morante de la Puebla ha despertado una expectación total por cada uno de sus paseíllos. En Sevilla, donde el cigarrero ha sido clave en la confección del abono con cuatro tardes, ha colgado el cartel de No Hay Billetes en todas sus comparecencias. Y su vuelta, exitosa visto lo ocurrido el pasado Domingo de Resurrección, no se limitará sólo a la capital andaluza sino que hará temporada.

Cada semana, la campaña de Morante de la Puebla este 2026 va sumando nuevos compromisos. Tras las tres tardes de Sevilla en abril, el cigarrero afronta un mes de mayo bastante completo en el que no recalará en la Feria de San Isidro que comienza el día 8 de ese mes. El matador de toros, en una entrevista a ABC a propósito de su regreso a los ruedos, dijo que después de su efímera despedida del toreo el pasado 12 de octubre en Las Ventas después de su histórico doblete no torearía en Madrid por respeto a la afición.

Sin embargo, su temporada 2026 sí recalará en la Comunidad de Madrid. Esta semana el empresario Carlos Zúñiga ha presentado la corrida de San Fernando de Aranjuez que se celebrará en la ciudad ribereña el próximo 31 de mayo. En este festejo en el que se lidiarán toros de Núñez del Cuvillo está anunciado Morante de la Puebla junto a Roca Rey y Pablo Aguado. La terna que firmó en Sevilla el 10 de mayo de 2019 una corrida histórica en la que Aguado cortó cuatro orejas.

Cartel de la corrida de San Fernando de Aranjuez con Morante, Roca Rey y Pablo Aguado.

Con este festejo Morante suma una tarde más a un completo mes de mayo en el que toreará el 10 en Valladolid, el 15 y el 16 en Jerez de la Frontera y el 23 en Nimes. También está por confirmar cuándo concurrirá en la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba. En la entrevista a ABC dijo que el empresario le habría ofrecido el domingo 17 de mayo, el día de las elecciones andaluzas. Al comienzo de junio Morante volvería a la Maestranza para la recuperada Corrida del Corpus junto a Juan Ortega y Pablo Aguado y oficialmente sólo tiene anunciada la Goyesca de Ronda a principios de septiembre. Sin embargo, el cigarrero se ha comprometido durante el verano a muchos más festejos. Podría trenzar el paseíllo en Alicante, Pamplona, Lisboa, Santander y Marbella (donde haría doblete) antes de torear cuatro tardes en la temporada estival de la Plaza Real del Puerto de Santa María. Otras plazas que se barajan durante el verano podrían ser Gijón, Málaga, San Sebastián o Bilbao.

Las entradas para el festejo de Aranjuez ya están a la venta. Una corrida que para el alcalde de la localidad madrileña, Miguel Gómez, cuenta con "el mejor cartel del año 2026 en la Comunidad de Madrid. Vamos a vivir, seguro, una tarde histórica". El empresario de Circuitos Taurinos, Carlos Zúñiga, dijo que "es el cartel más rematado que se va a celebrar en la Comunidad de Madrid durante todo el año. No hay mejor escenario para ello que una plaza bicentenaria como esta".