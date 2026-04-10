Las Ventas cuelga ya seis 'no hay billetes' a un mes de su comienzo y vaticina un San Isidro histórico

A falta de un mes para el comienzo de la Feria de San Isidro 2026, el ciclo acaba de colgar tres carteles de no hay billetes más, siendo un total de seis las tardes que, a día de hoy, han logrado acabar con todo el papel disponible cuando la feria, además, se televisará íntegramente por Telemadrid y ha batido récord de abonados con más de 18.000.
No sólo Morante de la Puebla llena las plazas de toros este 2026, teniendo en cuenta que el cigarrero no toreará en Las Ventas. El interés por la tauromaquia sigue al alza en Madrid, donde en 2025 más de un millón de espectadores pasaron por Las Ventas de los que más de la mitad, unos 600.000, lo hicieron en la Feria de San Isidro.
A los no hay billetes ya anunciados de las tardes del 22 y 28 de mayo y 14 de junio se suman ahora tres fechas más: la corrida de toros que abre el ciclo el viernes 8 de mayo con Talavante, Juan Ortega y la confirmación de Tristán Barroso (Núñez del Cuvillo); la corrida de toros del 21 de mayo con Manzanares, Ortega y Aguado (Puerto San Lorenzo-La Ventana), y la corrida de toros del 29 de mayo con Morenito de Aranda, Talavante y Aguado (Garcigrande).
La máxima expectación se refleja, también, en la altísima demanda de entradas para un buen puñado de tardes que van camino de agotar todas las localidades disponibles también con mucha antelación. Se trata de la tarde del 9 de mayo, con la primera cita del hierro de La Quinta; el 4 de junio, con un cartel compuesto por Emilio de Justo, la primera cita de Borja Jiménez, y Víctor Hernández; las citas del 5 y 6 de junio, con toros de Juan Pedro Domecq y Victorino Martín, respectivamente, o las dos corridas de rejones programadas para el 23 y 30 de mayo con la máxima figura del rejoneo, Diego Ventura, como principal protagonista.
Carteles de San Isidro 2026
Feria de la Comunidad de Madrid
- Viernes 1 de mayo. Novillos de ganaderías de la CAM para David López, Álvaro Serrano (presentación) y Joel Ramírez (presentación)
- Sábado 2. Corrida Goyesca. Toros de El Pilar para Uceda Leal, El Cid y Javier Cortés
- Domingo 3. Novillos de Couto de Fornilhos para Mario Arruza (presentación), Cristian González (presentación) y Juan Alberto Torrijos
San Isidro 2026
- Viernes 8. Toros de Núñez del Cuvillo para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Tristán Barroso (confirmación)
- Sábado 9. Toros de La Quinta para Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Tomás Rufo
- Domingo 10. Toros de Conde de Mayalde para David Galván, Román y Gonzalo Caballero
- Martes 12. Novillos de Montealto para Tomás Bastos, Martín Morilla (presentación) y Álvaro Serrano
- Miércoles 13. Toros de Partido de Resina para Antonio Ferrera, Calita y Jesús Enrique Colombo
- Jueves 14. Toros de El Parralejo para Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda
- Viernes 15. Toros de Toros de El Torero para Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián
- Sábado 16. Toros de La Quinta para El Cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Diosleguarde (confirmación)
- Domingo 17. Toros de Fuente Ymbro para Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián
- Martes 19. Novillos de Fuente Ymbro para Pedro Luis, Mario Vilau (presentación) y Julio Norte (presentación)
- Miércoles 20. Toros de Saltillo para José Carlos Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla
- Jueves 21. Toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto para José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado
- Viernes 22. Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo
- Sábado 23. Toros de Ángel Sánchez y Sánchez para Andy Cartagena, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza
- Domingo 24. Toros de Alcurrucén para Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández
- Martes 26. Novillos de Conde de Mayalde para Emiliano Osornio, Pedro Montaldo y Julio Méndez (presentación)
- Miércoles 27. Toros de Pedraza de Yeltes para Isaac Fonseca, Molina y Jarocho
- Jueves 28. Corrida de La Prensa. Toros de Juan Pedro Domecq para Diego Urdiales, Roca Rey y Bruno Aloi (confirmación)
- Viernes 29. Toros de Garcigrande para Morenito de Aranda, Alejandro Talavante y Pablo Aguado
- Sábado 30. Toros de María Guiomar Cortés de Moura para Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens
- Domingo 31. Toros de Adolfo Martín para Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña
- Martes 2 de junio. Toros de José Escolar para Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar
- Miércoles 3. Toros de Lagunajanda para José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón
- Jueves 4. Toros de Jandilla y Vegahermosa para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández
- Viernes 5. Toros de Juan Pedro Domecq para Uceda Leal, Clemente y Pablo Aguado
- Sábado 6. Toros de Victorino Martín para Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román
- Domingo 7. Corrida In Memoriam de Ignacio Sánchez Mejías. Toros de Cortés y Domingo Hernández para Borja Jiménez, en solitario
- Domingo 14. Corrida de Beneficencia. Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para Alejandro Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández