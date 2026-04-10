Las Ventas cuelga ya seis 'no hay billetes' a un mes de su comienzo y vaticina un San Isidro histórico

A falta de un mes para el comienzo de la Feria de San Isidro 2026, el ciclo acaba de colgar tres carteles de no hay billetes más, siendo un total de seis las tardes que, a día de hoy, han logrado acabar con todo el papel disponible cuando la feria, además, se televisará íntegramente por Telemadrid y ha batido récord de abonados con más de 18.000.

No sólo Morante de la Puebla llena las plazas de toros este 2026, teniendo en cuenta que el cigarrero no toreará en Las Ventas. El interés por la tauromaquia sigue al alza en Madrid, donde en 2025 más de un millón de espectadores pasaron por Las Ventas de los que más de la mitad, unos 600.000, lo hicieron en la Feria de San Isidro.

A los no hay billetes ya anunciados de las tardes del 22 y 28 de mayo y 14 de junio se suman ahora tres fechas más: la corrida de toros que abre el ciclo el viernes 8 de mayo con Talavante, Juan Ortega y la confirmación de Tristán Barroso (Núñez del Cuvillo); la corrida de toros del 21 de mayo con Manzanares, Ortega y Aguado (Puerto San Lorenzo-La Ventana), y la corrida de toros del 29 de mayo con Morenito de Aranda, Talavante y Aguado (Garcigrande).

La máxima expectación se refleja, también, en la altísima demanda de entradas para un buen puñado de tardes que van camino de agotar todas las localidades disponibles también con mucha antelación. Se trata de la tarde del 9 de mayo, con la primera cita del hierro de La Quinta; el 4 de junio, con un cartel compuesto por Emilio de Justo, la primera cita de Borja Jiménez, y Víctor Hernández; las citas del 5 y 6 de junio, con toros de Juan Pedro Domecq y Victorino Martín, respectivamente, o las dos corridas de rejones programadas para el 23 y 30 de mayo con la máxima figura del rejoneo, Diego Ventura, como principal protagonista.

Carteles de San Isidro 2026

Feria de la Comunidad de Madrid

Viernes 1 de mayo. Novillos de ganaderías de la CAM para David López, Álvaro Serrano (presentación) y Joel Ramírez (presentación)

Sábado 2. Corrida Goyesca. Toros de El Pilar para Uceda Leal, El Cid y Javier Cortés

Domingo 3. Novillos de Couto de Fornilhos para Mario Arruza (presentación), Cristian González (presentación) y Juan Alberto Torrijos

San Isidro 2026