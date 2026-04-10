Locura total en Ronda por Morante: la Goyesca cuelga el cartel de 'no hay billetes' cinco meses antes

Hay tres corridas de toros marcadas en rojo en el calendario de los aficionados y que tienen unas características muy especiales: el Domingo de Resurrección de Sevilla, la Beneficencia de Madrid y la Goyesca de Ronda. Salvo en la de Madrid, por ‘respeto’ a la afición de Las Ventas después de su histórico 12 de octubre, en las otras dos está anunciado Morante de la Puebla y su presencia ha desatado la locura.

El regreso de Morante de la Puebla a los ruedos el pasado Domingo de Resurrección en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla agotó el papel semanas antes, tiró del abono sevillano subiendo un 35% y colgó varias tardes más el aforo completo. Además, la retransmisión por Canal Sur de este festejo obtuvo récords de audiencia para una corrida de toros como no se veía en casi 20 años congregando a más de medio millón de espectadores de media.

La expectación por ver torear al cigarrero está llenando las arcas de las empresas que le anuncian. La última ha sido Circuitos Taurinos. La empresa de Carlos Zúñiga presentó el cartel de la corrida de San Fernando de Aranjuez, a las puertas de Madrid, para el 31 de mayo con toros de Núñez del Cuvillo para Morante, Roca Rey y Pablo Aguado.

Regreso de Morante a Ronda

Morante la última vez que toreó en Ronda en 2023

Ronda, cuna del toreo y una de las ciudades más hermosas y con más encanto de España, se quedó sin poder celebrar la tradicional Corrida Goyesca por unos problemas estructurales que, una vez subsanados, han devuelto la ilusión por ver toros en su Real Maestranza de Caballería. El empresario y matador de toros retirado, Francisco Rivera Ordóñez, nieto del impulsor de la Goyesca, Antonio Ordóñez, anunció un cartel de figuras para el regreso de las corridas a la ciudad malagueña.

La Feria de Pedro Romero de Ronda se celebra a principios de septiembre y este año está dedicada al 75 aniversario de alternativa "del maestro de maestros Antonio Ordóñez". Su nieto, Francisco Rivera, que se retiró anunciándose en los carteles como su padre, Paquirri, anunció que se habían vendido todas las entradas para la Corrida Goyesca de este año. Se consiguió cinco meses antes de que se celebre. Todo un éxito teniendo en cuenta que la entrada más barata está a 70 euros.

El cartel de la Goyesca de este año lo encabeza el rejoneador Diego Ventura, que lidiará un toro de David Ribeiro Telles. Ventura, máxima figura del rejoneo, también está anunciado esa misma mañana en una corrida con seis rejoneadores en homenaje a Álvaro Domecq Romero, figura del toreo a caballo. Completan el cartel Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega, que lidiarán toros de Garcigrande.

Cartel de la Feria de Pedro Romero 2026

Carteles de la Feria de Pedro Romero 2026