Los ecos del triunfo de Morante de la Puebla en su reaparición el pasado Domingo de Resurrección han llegado a todos los rincones del orbe taurino. Un triunfo televisado que congregó a más de medio millón de espectadores de media y que demuestra la importancia de la televisión para que se magnifique un éxito y permita a los matadores de toros más contratos y reconocimiento.

La televisión estará presente en prácticamente todos los festejos de la Feria de Abril y los que la preceden. Tanto Canal Sur como OneToro se han repartido la retransmisión del ciclo primaveral en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla: siete festejos dará en abierto el ente televisivo andaluz y ocho la plataforma taurina por streaming. Los dos primeros que televisará OneToro son este fin de semana: las corridas de Alcurrucén y Fuente Ymbro que los aficionados de Sevilla han podido ver estos días en los corrales de la Real Venta de Antequera.

Estos dos festejos suponen una oportunidad de oro para los matadores de toros que los lidiarán tanto por el escenario, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, como por su situación en el calendario: justo a las puertas del ciclo continuo de la Feria de Abril como de la de San Isidro que comienza dentro de un mes en Madrid. Además, la presencia de la televisión permitirá a muchos aficionados ver a estos toreros que no suelen torear con mucha asiduidad.

Pese a que los carteles de las grandes ferias en los últimos años se anuncian con meses de antelación, un triunfo sonado de un matador de toros permite abrir la puerta de alguna sustitución dentro de ciclos tan largos como los de Sevilla y Madrid donde los percances o lesiones de los toreros hay veces que dejan huecos. La sensibilidad y la afición de los empresarios debería hacer el resto. Esta temporada 2026 ya cuenta con la sorpresa de Samuel Navalón, triunfador de la Feria de Fallas de Valencia, el impacto de Mario Navas en la Copa Chenel o grandes actuaciones como la de Ginés Marín en Castellón. La necesaria renovación en el escalafón pasa por dar más oportunidades a este tipo de toreros.

Alcurrucén y Fuente Ymbro, en la Maestranza

En Sevilla, como se dice, "ya huele a feria". Una vez pasada la Semana Santa, con el broche de oro del Domingo de Resurrección que da comienzo a la temporada taurina en la capital andaluza, los sevillanos ponen el punto de mira en el real adjunto al barrio de Los Remedios, cuyas calles son de célebres matadores de toros, y en el coso del Baratillo sito en el Arenal, al otro lado del Guadalquivir.

Aunque la Feria de Abril, lo que se conoce como semana de "farolillos", arranca en la noche del lunes 20, con el encendido y lo que se conoce como "el pescaito", y concluye el domingo 26 con la tradicional corrida de Miura. El ciclo continuo de festejos se inicia el martes 14 con la novillada de Talavante, pero antes se celebran este fin de semana dos corridas de toros con mucho interés.

Ir a ver los toros en la @RVentaAntequera es todo un lujo y una ventana directa a la realidad del campo bravo. Impresionantes imágenes de Canal Sur compartidas por Jesús Bayort. pic.twitter.com/6tV2W5gRhK — Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (@Toroslidia) April 9, 2026

Este sábado 11 de abril se lidian toros de Alcurrucén para los sevillanos Pepe Moral y Lama de Góngora y el riojano Fabio Jiménez. El domingo es el turno de los toros de Fuente Ymbro para el toledano Álvaro Lorenzo, que triunfó en su encerrona solidaria en Toledo para celebrar diez años de alternativa, el sevillano Rafa Serna y el albaceteño José Fernando Molina. El mejor análisis de estos festejos lo harán en esRadio Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós a partir del próximo martes en Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico.