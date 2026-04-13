Granada presenta una feria con figuras y Córdoba una con toreros emergentes

Con la temporada taurina a pleno rendimiento y justo al comienzo del ciclo continuado de festejos de la Feria de Abril de Sevilla, Funtausa, la empresa que gestiona la plaza de toros de Granada, la Monumental de Frascuelo, ha presentado oficialmente los carteles de la Feria del Corpus. Un ciclo cuajado de figuras muy continuista y con la presencia de Morante de la Puebla, que suma una tarde más en su campaña 2026.

Donde no toreará Morante de la Puebla finalmente es en Córdoba. En la ciudad de los Califas del toreo el diario ABC ha desvelado los carteles de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. La empresa Lances de Futuro, la misma de Sevilla, no los ha oficializado, pero las combinaciones serán las publicadas a falta de cerrar algunos carteles. La diferencia con Granada es que, salvo alguna excepción, en Córdoba aparecen anunciados varios toreros emergentes.

Figuras en Granada

La campaña taurina en Granada comenzó este domingo con el festival a favor de la Asociación Síndrome de Down en el que el rejoneador Sebastián Fernández dio una vuelta al ruedo; El Fandi cortó dos orejas; Sebastián Castella, una; Daniel Luque, dos orejas; Pablo Aguado consiguió una ovación y la novillera Olga Casado cortó dos orejas. Ese festejo es el preludio de la Feria del Corpus que se celebra a principios de junio.

La empresa Funtausa presentó los carteles de un ciclo compuesto por una novillada, una corrida de rejones y tres corridas de toros. Las principales figuras del toreo están anunciadas en una Feria del Corpus sin muchas sorpresas. Comienza el miércoles 3 de junio con una novillada de Hermanas Angosto Clavijo para Carlos Tirado, Julio Norte e Iván Rejas. Al día siguiente, jueves 4 de junio, lidian un encierro de Domingo Hernández Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y Daniel Luque.

El viernes 5 de junio José María Manzanares, Juan Ortega y Roca Rey están anunciados con toros de Núñez del Cuvillo. El sábado 6, Morante de la Puebla, El Fandi y Pablo Aguado hacen lo propio con un encierro de Álvaro Núñez y el domingo 7 pone el broche una corrida de rejones con toros de Miura, Los Espartales y Pallarés para Diego Ventura y Sebastián Fernández.

Córdoba suma festejos y pierde figuras

Este fin de semana el diario ABC ha adelantado las combinaciones de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba. Una feria que contará con cinco festejos repartidos en dos fines de semana. El primero fuera de la propia feria cordobesa, pero coincidiendo con el Festival de los Patios y las elecciones en Andalucía. El ciclo cordobés, como el granadino, contará con una novillada, una corrida de rejones y tres corridas de toros, pero a diferencia no tendrá la presencia de las principales figuras salvo en uno de los festejos. Lo más reseñable es que ni Morante ni Roca Rey, los toreros más taquilleros, torearán en Córdoba esta temporada.

Según ABC la temporada taurina en el Coso de los Califas, una de las pocas plazas de toros de primera categoría, se inicia el sábado 16 de mayo con una novillada de El Cotillo para los novilleros Emiliano Osornio, Julio Norte y Manuel Quintana. Este festejo es uno de los más interesantes que se pueden dar en el escalafón inferior contando con un novillero local en ascenso (Quintana) y dos de los que más ambiente están teniendo en esta campaña, el mexicano Osornio y el salmantino Norte. El domingo 17 es una fecha complicada por la coincidencia con las elecciones en Andalucía. El cartel de Córdoba estará compuesto por toros de Juan Pedro Domecq para Daniel Luque, David de Miranda y Manuel Román, otro torero local que tuvo bastante ambiente en su época de novillero.

El segundo fin de semana taurino en la Feria de Córdoba comienza el viernes 22 con toros de Núñez de Tarifa para Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez. El cartel del día siguiente, una corrida de rejones, no se conoce todavía pero las principales figuras del toreo a caballo torean ese día en Las Ventas. Cierra la feria un encierro de Domingo Hernández para José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Carteles de Granada y Córdoba

Toros en Granada

Miércoles 3 de junio. Novillos de Hermanas Angosto Clavijo para Carlos Tirado, Julio Norte e Iván Rejas

Jueves 4. Toros de Domingo Hernández para Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y Daniel Luque

Viernes 5. Toros de Núñez del Cuvillo para José María Manzanares, Juan Ortega y Roca Rey

Sábado 6. Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, El Fandi y Pablo Aguado

Domingo 7. Toros de Miura, Los Espartales y Pallarés para Diego Ventura y Sebastián Fernández

Toros en Córdoba (sin confirmación oficial)