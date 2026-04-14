La CAM invierte 439.522€ para poner Las Ventas a punto para San Isidro y prorroga el contrato a Plaza 1 hasta 2027

La temporada taurina en Madrid arrancó con éxito el pasado Domingo de Ramos y los datos de venta de entradas auguran una gran Feria de San Isidro 2026 en cuanto a público. Además del récord de abonados con más de 18.000 las principales corridas de toros del ciclo primaveral taurino han colgado el cartel de no hay billetes. Mientras tanto en la plaza de toros de Las Ventas continúan los trabajos de mantenimiento que coinciden con los de la estación Ventas de Metro de Madrid.

La Comunidad de Madrid, propietaria de la Monumental de la calle de Alcalá, ha invertido 439.522 euros en trabajos de mantenimiento de Las Ventas para ponerla a punto antes de la Feria de San Isidro. En una nota de prensa destaca la administración regional que "estas obras forman parte de un plan continuo de seguimiento y revisión permanente para garantizar la seguridad de los casi 600.000 asistentes que acuden cada año al ciclo isidril".

Unos trabajos que se unen a los preparativos de la gran obra que se hará en la plaza de toros de Las Ventas de cara a su centenario en 2031 y que paralizarían parte de la actividad taurina durante un determinado tiempo. "En los últimos meses se han completado diversas actuaciones prioritarias centradas en la seguridad estructural, la conservación de materiales y la mejora de espacios clave de esta infraestructura. Entre ellas, la sustitución parcial de pavimentos en escaleras de acceso a galerías de tendidos bajos y altos, respetando elementos tradicionales".

Destacan en la nota de prensa en la que recuerdan que la Monumental de la calle de Alcalá es el "tercer punto de encuentro en la capital, después de los estadios de fútbol Santiago Bernabéu y Riyadh Air Metropolitano".

40 millones de euros para la reforma integral

La Comunidad de Madrid invertirá a partir de la Feria de Otoño de 2027 más de 40 millones de euros para reformar de manera integral la plaza de toros de Las Ventas con el horizonte de su centenario en 2031. Una reforma muy delicada que podría afectar al aforo de la plaza, actualmente en casi 23.000 espectadores, al intervenirse en los tendidos de la misma. Parte de esta intervención será entre otoño de 2027 y marzo de 2028 para llegar a la Feria de la Comunidad de Madrid y de San Isidro de 2028 con ese primer tramo de las obras terminado.

🏗️ Mejoramos la seguridad en @LasVentas mediante actuaciones como: ✅ Sustitución de pavimentos en escaleras.

✅ Renovación de techos en tendidos altos.

✅ Saneado estructural en muros.

✅ Reconfiguración del desolladero y sus accesos. pic.twitter.com/fkHmeQEN0u — Centro de Asuntos Taurinos (@TauromaquiaCM) April 14, 2026

Esto obligaría a retrasar el inicio de la temporada taurina de 2028 a mayo, por lo que los festejos de marzo y abril no se podrían celebrar. Además la Comunidad de Madrid ha prorrogado a la empresa Plaza 1 el contrato un año más, ya que vencía este 2026.