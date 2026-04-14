Amorós analiza la novillada con la que comienza la Feria de Abril y celebra el Premio Nacional para Curro Vázquez

El ciclo continuo de la Feria de Abril de Sevilla comienza este martes con una novillada de Alejandro Talavante para los novilleros Emiliano Osornio, Tomás Bastos y Julio Norte. Este fin de semana hubo dos corridas de toros el sábado y el domingo de Alcurrucén y Fuente Ymbro en las que los sevillanos Lama de Góngora y Rafa Serna cortaron una oreja cada uno. Para comentar estos festejos Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han vuelto a Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de Federico de esRadio.

En Al Alimón, Andrés Amorós ha recordado que en Sevilla "la semana que viene es farolillos y esta semana es ya de feria taurina" y que los toreros sevillanos cortaron este fin de semana "una oreja cada tarde" en los festejos de preferia. El cronista taurino ha destacado que "esta tarde hay una novillada y además interesante" que da comienzo al ciclo continuo de festejos en la Real Maestranza de Sevilla que concluirá el próximo 26 de abril con la tradicional corrida de Miura.

Sobre la novillada ha contado que es "interesante por los novilleros y por los apoderados". Los novillos son "de Talavante" y "están saliendo muy buenos en general", ha destacado Amorós que ha explicado que "torea un mexicano que se llama Emiliano Osornio, que lo apodera Curro Vázquez, mi querido Premio Nacional de Tauromaquia". El catedrático de Literatura ha hecho un inciso para recordar que varias CCAA, la Fundación Toro de Lidia y el Senado acordaron el pasado 8 de abril en Santander otorgar el Premio Nacional de Tauromaquia 2025 al veterano matador de toros de Linares, Curro Vázquez.

En este sentido ha destacado Amorós que "por una vez ha sido absolutamente unánime" y que "el año pasado se pusieron modernos los del jurado y premiaron a Albert Serra por una película presuntamente taurina. ¿Y luego qué pasó? Que iba por los festivales y ni hablaba de toros, hablaba solo de sí mismo". Sobre Curro Vázquez, el Curro de Madrid, ha dicho que le han premiado "porque es un gran maestro y en 2025 tuvo una intervención magistral el 12 de octubre. Que de repente, con más de 70 años, suelta la mano izquierda y dibuja unos naturales y la gente dice: ¿qué es esto? ¡Qué maravilla!". Curro Vázquez es "además una persona educada y agradable y está muy ilusionado con este novillero mexicano Osornio". Cree Amorós que "sería muy bueno para los toros en México que saliera una nueva figura mexicana".

Sobre el segundo novillero, Tomás Bastos, ha contado que es "portugués" y que "lo apodera Cristina Sánchez". "A mí me causó buena impresión de verdad en Olivenza y en San Isidro", ha indicado Amorós. Del tercero ha indicado que no lo ha visto "todavía" pero le han dado "estupendas referencias". "Es un castellano que se llama Julio Norte, que ha superado un gravísimo percance. O sea, que hoy una novillada interesante".

Dónde ver los festejos de Sevilla

Andrés Amorós ha contado que "mañana miércoles hay una corrida de toros con Miguel Ángel Perera, un veterano, gran dominador y gran lidiador; David Galván, un andaluz de la línea estética y Aarón Palacio, un valiente que está quedando bastante bien". La ganadería es Santiago Domecq que "están saliendo muy bravos", ha apostillado el cronista. Amorós ha lamentado que "llevan años ganando todos los premios y dices, bueno y ¿cómo esto no lo torean Morante y Roca Rey, si son los más bravos de todos los que embisten?". Ha añadido que "a partir del jueves ya vuelve Morante".

Además, Amorós ha recordado que casi toda la Feria de Sevilla se va a poder ver por televisión. Algunas corridas por Canal Sur, como sucedió con gran éxito de audiencia el pasado Domingo de Resurrección, y otras por el portal taurino OneToro. Las de Canal Sur, si no se tiene sintonizada en la televisión la cadena andaluza, "las ponen por YouTube". También ha contado que À Punt, la cadena pública valenciana, va retransmitir las corridas de los jueves: la del 16 con toros de Álvaro Núñez para Morante, Juan Ortega y Víctor Hernández y la del 23 con toros de Victoriano del Río para Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta.