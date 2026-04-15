Algeciras presenta su Feria Real de 2026 con figuras y toreros jóvenes

La Feria Real de Algeciras ya tiene carteles con alguna sonada ausencia como las de Morante de la Puebla, Diego Ventura y Andrés Roca Rey, pero con figuras y toreros jóvenes. Una feria más en un calendario taurino que se va llenando de fechas cuando acaba de comenzar la Feria de Sevilla y con la de San Isidro aún en el horizonte. Este ciclo será el estreno de la empresa Euro Tauro Luján en el Coso de Las Palomas.

En la plaza de toros de la ciudad gaditana se celebrarán los festejos entre el lunes 22 de junio y el sábado 27 y contará con una clase práctica de los alumnos de la Escuela Taurina Miguel Mateo Miguelín, sita en Algeciras, el primer día y tres corridas de toros y una de rejones. Las ganaderías que lidiarán en el Coso de Las Palomas son: La Palmosilla, Torrealta, Zalduendo y José Rosa Rodríguez.

El miércoles 24 de junio están anunciados los matadores Sebastián Castella, Daniel Luque y Emilio de Justo con toros de La Palmosilla, divisa gaditana que pasta a pocos kilómetros de Algeciras. Al día siguiente, jueves 25, hay previstos toros de Torrealta para David Galván, Tomás Rufo y Marco Pérez. Un cartel de toreros jóvenes con mucha proyección.

El viernes 26 de junio Alejandro Talavante, Juan Ortega y Pablo Aguado lidiarán un encierro de Zalduendo y el broche de la Feria Real de Algeciras lo pondrán el sábado 27 los rejoneadores Sergio Galán, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza con toros de José Rosa Rodríguez.

La Feria Real de Algeciras 2026