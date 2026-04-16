Una de las mentes más preclaras del mundo del toro es la de Álvaro Núñez Benjumea (Algeciras, 1972). Fue durante años representante de la ganadería de su padre, Joaquín Núñez del Cuvillo, hasta 2017 cuando se mudó a Portugal para cumplir su sueño de tener su propio hierro. Casi diez años después debuta en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla este jueves 16 de abril con uno de los carteles que más atención llamó del abono sevillano: Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández.

El alquimista de la bravura del toro bravo charla unos días antes del debut con Libertad Digital sobre cómo es la corrida que lleva a Sevilla y el tipo de toro con el que sueña; su alegato en TVE a favor de la retransmisión de festejos taurinos que se hizo viral el pasado San Fermín; el sectarismo contra la tauromaquia que existe en el Ente y de los actuantes que lidiarán los toros de su divisa. Especialmente sobre Morante de la Puebla con quien Álvaro Núñez tiene una amistad que se remonta a los tiempos en los que el cigarrero era becerrista. Precisamente, este ganadero de bravo ha colaborado en el libro Morante, del calvario a la gloria (Jarana, 2026), que está a punto de ver la luz y lleva la firma de Diego Sánchez de la Cruz y de quien escribe estas líneas.

Libertad Digital: Debutas como ganadero este jueves 16 en Sevilla. Morante, Juan Ortega y Víctor Hernández lidiarán el que es uno de los carteles de la Feria de Abril. ¿Cómo es la corrida?

Álvaro Núñez: Es seria. Pero creo que, al mismo tiempo, es una corrida de toros del gusto de la afición de Sevilla porque tiene las caras bien colocadas, buenas hechuras y seriedad. Es lo que gusta en Sevilla el toro armónico, serio, bien presentado. Hay otras plazas como Albacete, Pamplona y para esas tienen su tipo de toro y Sevilla tiene el suyo. Así yo creo que es la corrida.

LD: Este año ha habido una novedad en Sevilla. Los toros de algunas de las ganaderías se exhiben días antes de lidiarse en la Real Venta de Antequera. ¿Te ofrecieron estar? ¿Tu no has querido o por qué no se muestran tus toros aquí?

Álvaro Núñez: En principio no encajaba por la fecha porque iban otras corridas. Después al final sí, pero ya no teníamos la idea. Creo que a los toros les viene bien ir, la verdad, pero ya al final pues no encajó y no ha ido la corrida, pero bueno, otro año espero repetir. El año que repita si sigue me gustaría, la verdad. Al principio eso empezó con pocas corridas, se fue ampliando y hubo ganaderos que lo pidieron y yo pues o no estuve atento o nadie me lo ofreció.

LD: Morante se ha convertido en un torero fijo en casi todos los carteles en los que se lidia tu ganadería. En 2025 sus triunfos de Jerez de la Frontera y Pamplona fueron con toros de Álvaro Núñez. ¿Esta temporada además de Sevilla, Jerez y Granada lo veremos anunciado con tus toros en más ferias?

Álvaro Núñez: Parece que Pamplona, El Puerto y Alicante. La verdad que en principio, de momento, yo creo que va a matar casi todas. Lo cual es una responsabilidad añadida. Porque Morante es un torero de época o de todas las épocas. Y el hombre le está poniendo a los toros muchísimo, le saca mucho partido, pero claro, antiguamente, cuando le cortaba las dos orejas, decía la gente: 'Joe, ¿cómo habrá sido el toro para que Morante le corte las dos orejas?'. Ahora pasa al contrario. Cuando no le he cortado la oreja dicen: 'No ha tenido que ser malo el toro para que Morante no le haga nada'. Este es el mundo al revés. Con Morante todos los mundos van al contrario. Morante parece que todos los años rejuvenece en lugar de envejecer.

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Lo traté mucho de becerrista y lo vi por todos los pueblos sin caballos. No voy a negar que tengo una relación personal muy buena con él, muy cariñoso y viene mucho a tentar aquí a mi casa. Pero bueno, esas cosas al final le meten más presión a uno. En el fondo tienes ya no solo la presión del público y de la plaza, sino responder a la confianza de los que apuestan por tu ganadería. Te diría que es la mayor presión. Más que la del público en la plaza, la mayor presión es responder a la confianza esa, del que decide volver a torear mi corrida en Sevilla, que no es una broma. El año pasado la toreó en Jerez y en Pamplona, y en Santander toreó un toro que no valió. Las otras tardes sí salió aquello bien. Sin duda es una presión añadida para mí.

LD: Ahora que hablamos de Morante, ¿cómo viviste su reaparición? ¿Pensaste en algún momento que no volvería a torear?

Álvaro Núñez: Por el trato y por el conocimiento, yo sé que el toreo es el eje de su vida. Un hijo mío me dijo que se hablaba en Madrid que iba a dejar de torear. Yo no lo sabía, la verdad. Sabía que el final de la temporada le costó mucho, lo cogieron varios toros seguidos y estaba muy dolorido, pero no tenía ni idea –de su retirada–. Y la verdad que cuando dejó de torear me llevé un disgustazo como todos los aficionados, pero después yo sabía que en algún momento volvería, porque el toreo es el eje de su vida. Su vida está íntimamente relacionada con el toreo. Todo alrededor de él es el toreo. Cuando Garzón cogió la plaza (La Maestranza) lo primero que hizo, lógicamente, fue buscarlo. Creo que es una persona que cuando alguien habla con él lo escucha y vio la necesidad que Garzón tenía. Creo que ese ha sido el motivo de torear antes.

LD: Decía antes que el del jueves es uno de los carteles de la feria. Pero no solo por la presencia de Morante sino por la Juan Ortega, un torero que gusta mucho en Sevilla, y Víctor Hernández, uno de los jóvenes con más proyección al que muchos comparan con José Tomás. Como gran partidario del toreo de Galapagar que sé que eres ¿qué hay de cierto en esa afirmación?

Víctor Hernández, toreando en Madrid

Álvaro Núñez: La verdad que yo en directo nunca lo he visto porque no ha coincidido. Ha toreado mucho en Madrid, tampoco ha toreado tantas corridas de toros y yo vivo en Portugal por lo que tampoco voy a tantas corridas como quisiera. Pero los vídeos que he visto es que el chaval, por encima de la estética que se pueda parecer a José Tomás o no, lo que sí es cierto es que se pone en el mismo terreno, que es lo importante. La esencia de los toreros no es cómo se ponen, sino dónde se ponen y este se pone en el sitio donde los pies hierven. La verdad es que el cartel me encanta, porque Juan Ortega es un toreo antológico, un toreo maravilloso. Sabe torear como los ángeles. Torea con mucha pureza. Por eso no le embisten muchos toros, porque los toreos que torean con pureza obligan mucho al toro y ahí los toros se afligen. Pero lo importante es que lo que hace deja huella a los aficionados. Y el cartel, pues imagínate: con Morante, que es el torero de todas las épocas; con Juan Ortega, que es una figura del toreo y un torero con esa personalidad y esa pureza, y este chaval que tiene pinta de que puede ser figura del torero. Hay toreros que dice uno, ojo, este, el hombre está dedicándole tiempo a esto, pero este realmente no se le ve, porque la verdad es que ser torero es un milagro y ser figura, pues imagínate y, en cambio, ves a Víctor Hernández y dice uno, pues este puede ser. Después lo demás es muy difícil, pero tiene pinta. Es la verdad.

El toreo no es ni de derechas ni de izquierda, el toreo es cultura y la cultura pertenece a todos, al pueblo, y es libre

LD: El año pasado en los Sanfermines te hiciste viral, como se dice ahora, al hacer un alegato a favor de la retransmisión de las corridas de toros en TVE. Recuerdo que dijiste que "el encierro es como el calentamiento de un futbolista". ¿Crees que te volverán a invitar este año?

Álvaro Núñez: (Risas) No lo sé, hombre, yo estaría encantado y creo que sí. La verdad es que yo estaba un poquito caliente con el sectarismo de TVE que por pura ideología y sectarismo nos esconden. Y entonces, qué mejor sitio que decirlo que ahí en una propia Televisión Española, ¿no? Le dan un enfoque a los encierros, que, como lo dije, aquí todo el mundo corre. Y ahí le dan una cancha a los corredores, que ya está bien, cuando el que tiene mérito de verdad es el que se queda quieto con un toro y le dice: 'vente para acá', y se lo trae a él, no corre de él. Pero bueno, la televisión está un poco marcada por su sectarismo.

LD: Ese comentario vino un poco al hilo de cuando defendiste la "dignidad" con la muere el toro en la plaza y no "asesinado" como decía la televisión vasca.

Álvaro Núñez: El toro es el único animal que para matarlo te tienes que jugar la vida. Es el único, no hay otro. Y además la gente se pone de parte del torero, porque es la fiesta más humana que hay. Al final la gente al que idolatra no es al toro, es al torero, al semejante nuestro que es capaz de irse a la cara del toro. Y a mí me pasa igual. Me dedico a criar toros y vivo con ellos, el toro bravo es una preciosidad y un animal que admiro, pero es que al que de verdad admiro es al torero. Que lleno de dudas, lleno de miedo, es capaz de ir al toro a dominarlo. Y realmente el toro es el eje de la naturaleza por eso los antitaurinos no quieren hablar de él porque el toro es el animal que representa la naturaleza en todo lo violenta y lo dura que es. Aquí todos los ecologistas miran a su gatito y creen que todos los animales son así, pero la naturaleza es muy distinta. Por ejemplo, vivo en Portugal y aquí tenemos gallinas y cuando viene un zorro no mata una gallina para comérsela. Mata a tres o cuatro y las deja ahí. Esa es la naturaleza, no la del gatito y el perrito que vemos en el piso, y entonces por eso esa gente huye del toro, porque el toro representa el miedo que da. Que haya un tío semejante a nosotros que vaya para allá, se juegue la vida y domina aquello es que ha dominado naturaleza entera. Yo soy torerista, soy un admirador de los toreros porque me veo siempre en la piel de ellos y el miedo que da un toro es acojonante. Es impresionante, esa es la realidad.

Todos los ecologistas miran a su gatito y creen que todos los animales son así, pero la naturaleza es muy distinta

LD: En ese sentido, ¿tú crees que hace falta cierta pedagogía a la hora de dar informaciones taurinas, la retransmisión de los sanfermines o, incluso, las propias corridas de toros? El que se pone ahí tiene que tener un conocimiento de lo que está diciendo.

Álvaro Núñez: Sin duda. Tiene una responsabilidad el comentarista. Creo que han hecho muchísimo bien estos años al toreo las retransmisiones en abierto. No es que esté en contra de la televisión, pero estoy sobre todo a favor de la televisión en abierto, porque es la que llega a todo el mundo y en la que ve el toro sin complejos y el que acerca el toro. El que ve una corrida de toros enseguida tiene la sensación de riesgo, de lo que es el toreo de arte y de la verdad que hay allí. Hay una verdad que en la sociedad no se ve. Nadie dice la verdad, la gente exagera con la mentira, se oculta la muerte… En el toreo la muerte está presente porque es la esencia de nuestra vida. Vivimos pensando que un día nos vamos a morir, pero aquí ocultamos la muerte y en el toreo de la muerte está muy presente, forma parte del juego.

LD: Hace unos meses en el Congreso de Tauromaquia Villa de Madrid dijiste que lo que hace falta es "que los toreros vuelvan a salir en el ¡Hola!". Salvo algunos casos concretos como pueden ser Morante o Roca Rey el resto de toreros son unos desconocidos para el gran público. ¿Cómo podríamos solucionar eso? ¿Es la televisión en abierto la solución?

Álvaro Núñez: Bueno, la televisión en abierto es un paso porque cuando tienes un 25% de share, lo que ocurrió el Domingo de Resurrección, que me cuenten que los toros interesan. Y después pues acabar con el sectarismo y que formen parte de los medios de comunicación generalista, que muchas veces lo ocultan, pero no porque no interesen, sino por puro sectarismo, o sea, esa es la realidad. Yo no pretendo politizar la Fiesta hasta que me politizan a mí, ¿sabes lo que te quiero decir? El toreo no es ni de derechas ni de izquierda, el toreo es cultura y la cultura pertenece a todos, pertenece al pueblo, es libre, ¿no? Pero en el momento en el que lo sectarizan… también es un poco el reflejo de por qué la gente está yendo a los toros, la gente tan joven. En el momento en que tú pretendes ir contra algo, se genera una cierta rebeldía, que es lo que está pasando. Y yo noto un cambio grande de tendencia. Esa es la realidad. Es decir, la gente en el fondo se rebela contra el sectarismo, contra la persecución. Y detrás de la gente van otra vez todos los políticos y supongo que traerán los medios. Pero realmente el toreo tiene que formar parte, como forma, de la vida. No es un espectáculo de masas, pero sí es un espectáculo con arraigo a la sociedad muy grande. No es el fútbol, pero aquí se dan 10.000 o 12.000 espectáculos, de festejos populares, al año, por ejemplo. Y las corridas a toros, cuando se televisan tienen un índice de audiencia que ya quisiera muchos de los que hablan de ellas y no tienen ningún ápice de la audiencia que tiene una corrida toros cuando se ha televisado.

A mí no me gusta el toreo perfecto ni el limpio, me gusta el toreo con pureza​porque es el que emociona

LD: Para terminar hablemos algo de toros, Álvaro. ¿Estás cada vez más cerca de lidiar el toro que tienes en la cabeza? ¿Cómo sería ese toro perfecto de Álvaro Núñez?

Álvaro Núñez: A lo mejor el toro que cada vez tengo en la cabeza es menos perfecto, ¿no? Y a lo mejor sí es más profundo, pero un toro que haga pensar, que genere ilusión por parte del torero y que genere incertidumbre por parte del público. Yo creo que cuando un toro sale muy transparente es muy difícil estar a la altura. Un toro que se reduzca cuando el torero lo prende y que, al mismo tiempo, no se aflija cuando se ve sometido ese es el tipo de toro que yo voy buscando. Las dos virtudes son opuestas, porque para que el toro no se aflija tiene que ser un toro que durante la lidia se haya reservado un poquito su bravura. Y entonces ese toro que el torero domina y que cuando se ve dominado no se aflige es el que yo busco. Y es el más difícil de conseguir, la verdad. Pero no es el más perfecto. A mí no me gusta el toreo perfecto ni el toreo limpio tampoco, me gusta el toreo con pureza, porque es el toreo que emociona. Un torero torea con pureza, le pega diez o quince pases y vuelve a la gente loca. Y un torero torea con limpieza, sin pureza y le tiene que pegar 30 o 40 pases para que le hagan caso, porque la gente sin saber, que yo creo que aquí al final lo bonito del toreo es que no hay que saber, es que cuando algo es bueno te emociona y punto, no hay más. Entonces nosotros los profesionales tenemos que trabajar, pero no tanto enseñar, tenemos que procurar que lo que nosotros hacemos emocione a la gente, nada más. De verdad, creo, porque cuando Morante se retiró, le pegó veinte pases allí y de pronto los 23.000 que había, no podían ser hiperaficionados todos, se emocionaron. Eso es lo bonito. Cuando tú ves algo bueno, emociona a todo el mundo y ordena las emociones a la vez, en una sola palabra, que es una maravilla. Eso ocurre en muy pocas artes. Cuando un toreo domina un toro, lo reduce y, en ese momento, todo el mundo dice la misma palabra a la vez. Eso es una maravilla y te habla de la grandeza que tiene el toreo.