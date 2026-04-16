Antológica faena de Morante de la Puebla en Sevilla

La corrida de esta tarde en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla estaba marcada en rojo por los aficionados desde que se anunciaron los carteles de la temporada taurina en la capital andaluza. Era la segunda comparecencia de Morante de la Puebla tras su vuelta a los ruedos el pasado Domingo de Resurrección y hacía semanas que el papel estaba agotado. En tarde muy calurosa el público abarrotó el Coso del Baratillo. Los toros de Álvaro Núñez aguardaban en los chiqueros y el cigarrero junto a Juan Ortega y Víctor Hernández hicieron el paseíllo en el albero maestrante.

El cartel, uno de los más interesantes de toda la Feria de Abril, auguraba que algo importante podía suceder, pero los toros son imprevisibles y Morante aún más. El genio cigarrero se sacó de la chistera una faena antológica en el cuarto toro de Álvaro Núñez que fue un compendio de varias tauromaquias. Colchonero, un toro colorado ojo perdiz, saltó al ruedo y el resto es historia del toreo. Morante de la Puebla lo recibió con unas verónicas que pusieron al público en pie. Tras el encuentro con el caballo el de la Puebla lo toreó por tijerillas y se desató la locura.

Con el público en ebullición Morante cogió las banderillas para protagonizar el tercio. El segundo par fue descomunal y en el tercero se acercó a la barrera para pedir una silla. Morante se citó con la historia del toreo dejando una estampa de otro siglo, de otro milenio. Como con el inicio de faena sentado en la silla con unos ayudados por alto que rememoraron a Rafael el Gallo. La Maestranza, un manicomio y Morante midiendo la faena con el toro de gran clase Álvaro Núñez que iba cada vez a menos.

Toreando al natural Morante dejó destellos del toreo más clásico y puro. También toreando circular y recortando distancias. Toda una enciclopedia taurina. El destino estaba ya casi escrito cuando se fue a por la espada, pero sin embargo pinchó la faena que era de rabo. No pudo ser, pero el público le obligó a dar dos vueltas al ruedo tras una fuerte petición de oreja. Cuando acabó el festejo una multitud se echó al ruedo para sacarle por la Puerta del Príncipe, pero la autoridad lo impidió y acabaron sacándole por la Puerta de Cuadrillas al grito de: "¡Jo-sean-tonio, Morante de la Puebla!". El cigarrero volvió a hacer historia una vez más en Sevilla.

Finalmente sacan a hombros por la puerta principal de la Real Maestranza a Morante de la Puebla 𝐘 𝐬𝐮𝐞𝐧𝐚 𝐞𝐥 𝐠𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐠𝐮𝐞𝐫𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐚 𝐥𝐚 𝐭𝐚𝐮𝐫𝐨𝐦𝐚𝐪𝐮𝐢𝐚: 🎶 José Antonio Morante de la Puebla

🎶 José Antonio Morante de la Puebla

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En su primer toro Morante escuchó un silencio al no poder hacer faena al toro que le había tocado en suerte. Juan Ortega, que se fue a portagayola en el segundo de la tarde, acabó saludando una ovación y el debutante Víctor Hernández dejó una gran impresión en Sevilla donde cortó una oreja al tercero y fue ovacionado en el sexto.