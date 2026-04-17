Jesús Martínez Salvador: "La anterior alcaldesa se inventó un informe para acabar con los toros en Gijón"

Morante, figura del verano, estará en Gijón el 15 de agosto

El segundo teniente de alcalde de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha anunciado en Es la Mañana de Federico de esRadio que Morante de la Puebla estará en la plaza de El Bibio el próximo 15 de agosto, día de la patrona de la ciudad. "Si no pasa nada y todo sigue su curso, está previsto que Morante nos ofrezca su mejor arte". Martínez Salvador ha recordado que el año pasado la cita se perdió "con la miel en los labios", pese a lo cual la plaza "estuvo llena", lo que demuestra "la gran afición taurina que hay en Gijón".

Divertia: 80 eventos culturales al año y una feria taurina de referencia

El concejal ha dedicado buena parte de la entrevista a explicar el modelo de Divertia, el organismo municipal que gestiona la programación cultural y taurina de la ciudad. "A quien le gusten los toros tiene una feria muy bonita, pero si no le gustan, tiene 80 eventos más al año", ha señalado, defendiendo que "los toros son cultura". Entre los conciertos del verano en el Parque Hermanos Castro, junto a la playa, ha citado a Antonio Orozco, Alejandro Sanz, Lola Índigo, La Oreja de Van Gogh y Dani Martín. "No estamos hablando de una parcela en el extrarradio, no, estamos hablando de la mejor zona de Gijón", ha presumido.

20 millones para convertir la antigua fábrica de tabacos en un gran centro de arte

En el capítulo de inversiones, Martínez Salvador ha desvelado un ambicioso proyecto: la rehabilitación de la antigua fábrica de tabacos para convertirla en "un gran centro de arte" con una inversión de más de 20 millones de euros, íntegramente municipales. Las obras comenzarán "en los próximos días" y durarán más de dos años. El objetivo, ha explicado, es exponer las colecciones pictóricas del Ayuntamiento, contar la historia de la ciudad y aspirar a "colecciones de referencia internacional en Gijón y en Asturias". También ha destacado el Jardín Botánico Atlántico, más de 20 hectáreas que recrean ecosistemas de los dos lados del Atlántico, un espacio que "nadie que lo visita sale indiferente".

Crítica a la gestión anterior: "Se inventó un informe para cerrar la plaza"

Preguntado por el estado del coso cuando el actual equipo de gobierno llegó al Ayuntamiento, Martínez Salvador ha recordado que "la plaza de toros estaba cerrada" porque la anterior alcaldesa "se inventó que tenía riesgo de derrumbes" y encargó "un informe ad hoc que justificara eso". "Había decidido ella, por su libre albedrío, que los toros en Gijón se habían acabado", ha afirmado. El edil ha subrayado que su equipo demostró "que eso no era cierto" y que el coso, con 135 años de historia, "está perfectamente". En la actualidad, ha concluido, la plaza combina su uso taurino en verano con una programación cultural estable durante el resto del año.