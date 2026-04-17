La faena "histórica" de Morante en Sevilla deslumbra a Amorós: "Quizá es la mejor de su vida"

Morante de la Puebla ha vuelto a hacer historia en Sevilla casi tres años después de cortar un rabo en el mismo escenario. En la tarde del pasado jueves 16 de abril pudo volver a repetir la hazaña, pero falló con la espada, algo que no impidió al público saltar al ruedo para intentar sacarlo por la Puerta del Príncipe. El cigarrero ha vuelto mejor de lo que se fue el pasado 12 de octubre en Las Ventas y lo ha demostrado tanto en el día de su vuelta a los ruedos el pasado Domingo de Resurrección como en la corrida de Álvaro Núñez.

En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de Federico, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado lo que sucedió en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla en la corrida en la que debutó como ganadero Álvaro Núñez y como matador de toros Víctor Hernández junto a Morante de la Puebla y Juan Ortega.

Andrés Amorós, que reconoce que mantiene "una cierta frialdad", ha lamentado que "cuando hay una gran faena eso desencadena una catarata de literatura barata, cursilerías, pseudofilosofía y adjetivos" y que para luchar contra eso siempre recuerda "la lección de Stendhal cuando llega a Roma, a la plaza de San Pedro dice: esto es tan grande que vamos a dar detalles exactos". En este sentido ha dicho que "lo de ayer fue una faena histórica" y se ha preguntado: "¿Es la mejor de su vida? Quizá. ¿Mejor que la del rabo que cortó en Sevilla? Discutible, quizá sí, quizá no. ¿La de más repercusión pública? Yo creo que sí porque fue algo verdaderamente extraordinario".

Fue "una faena histórica", ha insistido el cronista, que la religó en "su segunda actuación en Sevilla este año y segundo cartel de no hay billetes". En este sentido, ha apuntado de manera irónica que "la Fiesta se acaba y no interesa a nadie como dijo el ministro" Óscar Puente, que afirmó que es "algo irrelevante".

Morante en Sevilla

Volviendo a la faena de Morante de la Puebla, Andrés Amorós ha dicho que "todo salió bien. El toro era justito y lo recibió en tablas haciendo eso tan bonito, pero que es sorprendente para la gente dar una larga y soltar la mano y otra larga por el otro lado y otra larga por el otro lado". "Todo iba de maravilla y llegó lo que para la gente pues es la sorpresa mayor: Morante puso banderillas", ha contado Amorós. El cronista ha indicado que el cigarrero "hacía tiempo que no lo hacía" y que lo que hace es "poner banderillas un poco estilo Antonio Bienvenida, es decir, sin correr, con armonía, con gusto en el momento oportuno".

"Entonces pide una silla", ha recordado Andrés Amorós, y "colocó la pierna izquierda sobre el doblada sobre el muslo derecho, es decir, que era una pura estampa del siglo XIX y justo cuando llega el toro a su cercanía, a su jurisdicción, hace un quiebro, clava los palos arriba y el toro se lleva la silla. La locura". "El resto de la faena histórica fue impresionante", ha seguido narrando el cronista que ha destacado que "dio un natural suave que se prolongaba, se prolongaba y no se acababa nunca".

"Tenía cortado el rabo"

Durante la faena de Morante de la Puebla la gente se puso "en pie enloquecida", ha dicho Andrés Amorós que ha contado que después "no lo mató. Él, que sabe matar muy bien, pues esta vez falló. Tenía cortado el rabo absolutamente, vamos, no cabía la menor duda, pero no importa si es que ¿qué importa cortar una oreja, dos orejas, el rabo o nada en absoluto?".

"La Maestranza loca, como yo creo que no la había visto nunca" y "dio una vuelta al ruedo clamorosa después le hicieron dar una segunda vuelta al ruedo, él solo ya, que fue una cosa verdaderamente emocionante, pero fue emocionante lo que pasó al final", ha explicado Andrés Amorós. El cronista ha contado que después la gente se echó al ruedo para sacarle por la Puerta del Príncipe, "miles de personas, sobre todo muchos, muchísimos jóvenes", pero "eso en la Maestranza va contra las normas y no podía ser y no la abrían y yo digo, bueno, a ver, puede haber un conflicto de orden público, pero aparecieron las fuerzas del orden. Finalmente se impuso, en fin, el sentido común. No se abrió la Puerta del Príncipe, pero sí le llevaron a hombros por la puerta de cuadrillas, que es la que da a la calle Iris, donde ve el público, la entrada y la salida de los toreros". "Yo estaba allí, fui naturalmente detrás, no sabes lo que fue la calle Iris hasta la misma furgoneta a hombros y luego despedir a la furgoneta como si fuera un paso de la Semana Santa", ha contado.

"Es imposible competir con Morante"

Andrés Amorós ha dicho que con el resto de actuantes de la tarde en la que debutó como ganadero Álvaro Núñez, Juan Ortega y Víctor Hernández, "es que no hay comparación. Cuando hay algo tan histórico es que no hay comparación". "El final fue la locura y, en fin, yo no había visto nunca en la Maestranza eso, en la calle, la locura de la gente. Y eso es una faena para la historia, sencillamente que quedará ahí. Y además que es un resumen de todas las tauromaquias clásicas, ahí estaba Joselito el Gallo, Rafael el Gallo, Juan Belmonte, toda la tauromaquia al más alto nivel", ha explicado Amorós.

También ha recordado que esta tarde torea Roca Rey en la corrida de Domingo Hernández junto a Alejandro Talavante y Pablo Aguado. Amorós ha dicho que el matador de toros peruano "tendrá que hacer algo, pero claro, el problema que tiene Roca Rey es que ha coincidido en el tiempo con Morante de la Puebla y eso pues me temo que ahora mismo para él y para todos los toreros es imposible competir con él".