Morante hará en septiembre su quinto paseíllo en la Maestranza tras su histórica fanea

La antológica faena de Morante de la Puebla el pasado jueves en Sevilla ha trascendido más allá del mundo del toro y ha conseguido que todo el mundo hable de ello. Esa es una de las grandes particularidades que tiene el torero cigarrero por su gran dimensión y magnetismo dentro y fuera de las plazas de toros. La Morantemanía, como dice Diego Sánchez de la Cruz, coautor, junto a quien firma estas líneas, de Morante, del calvario a la gloria, está llevando en masa a la gente a las plazas y aumentando los festejos taurinos que se celebran.

En su regreso a los ruedos, Morante ha conseguido superarse a sí mismo, llegando a cotas pocas veces alcanzadas, entrando en el exclusivo club de los mejores toreros de la historia. Esa es una discusión que está ahora entre los aficionados y, sobre todo, por parte de sus partidarios que, tras el suceso de Sevilla, están de enhorabuena: Morante toreará una tarde más en el abono sevillano.

La empresa Lances de Futuro ha anunciado que el puesto vacante en la corrida del domingo 27 de septiembre lo ocupará Morante de la Puebla, confirmando así su quinto paseíllo en la temporada taurina de la Real Maestranza de Caballería. El cartel queda así: toros de Garcigrande para Morante, Daniel Luque y Borja Jiménez. Este festejo pone el broche a la Feria de San Miguel de Sevilla y a la temporada taurina en la capital andaluza, con el permiso del tradicional festival que se suele celebrar en torno al 12 de octubre en la Maestranza.

Por ahora, en su haber, el cigarrero ya lleva dos corridas en Sevilla, y en su particular temporada sigue sumando festejos. Ha toreado la de su exitoso regreso a los ruedos el Domingo de Resurrección y la de la tarde para la historia de la tauromaquia del pasado jueves 16 de abril. Aún le quedan la del próximo lunes 20, en la que lidiará un encierro de Hnos. García Jiménez junto a Borja Jiménez y Tomás Rufo que se podrá ver por Canal Sur, y la de la recuperada Corrida del Corpus del jueves 4 de junio, en la que, con la misma ganadería, se anuncia con Juan Ortega y Pablo Aguado.

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Cada vez el cigarrero sigue sumando más tardes a su temporada mientras en los que están ya en la calle están volando las entradas para verle, como es el caso de la Goyesca de Ronda que ya colgó el cartel de no hay billetes cinco meses antes de celebrarse o la de San Fernando de Aranjuez, que está cerca de colgarlo. El pasado viernes se confirmaron los carteles de Marbella, plaza en la que cortó un rabo en la pasada temporada y en la que en esta hace doblete el 13 de junio y el 7 de agosto. En la localidad malagueña, que homenajea al maestro Manolo González, se lidia el primer día un encierro de El Freixo con Talavante y David de Miranda y el segundo uno de Cayetano Muñoz con Manzanares y Aarón Palacio, una de las sensaciones de la temporada.

Además, su temporada le llevará por Valladolid el 10 de mayo, Jerez de la Frontera el 15 y 16 de mayo, Nimes el 23 de mayo, Aranjuez el 31 de mayo, Granada el 6 de junio, Pamplona en julio, cuatro tardes en El Puerto de Santa María en agosto y Ronda el 5 de septiembre. Aún hay más fechas por confirmar como Alicante, donde según contó el ganadero Álvaro Núñez a Libertad Digital, se anunciaría con sus toros, y, posiblemente, Lisboa, Málaga, Santander o Gijón.