Cáceres presenta una feria con Roca Rey, otras figuras y jóvenes toreros

La empresa Lances de Futuro, que dirige el nuevo empresario de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, José María Garzón, ha presentado los carteles de otra de las plazas de toros con las que cuenta: la de Cáceres, como hizo con Córdoba hace unas semanas. La Feria de San Fernando de la localidad extremeña contará con una novillada con picadores y dos corridas de toros.

José María Garzón ha destacado en una nota de prensa que "son unos carteles con figuras del toreo, jóvenes promesas y ganaderías de prestigio, con el objetivo de consolidar en esta nueva etapa la Feria de Cáceres como una de las más atractivas del panorama nacional". En este sentido, ha añadido que el ciclo "volverá a contar con precios asequibles y pensados para todos los bolsillos. Con estos mimbres esperamos volver a hacer historia y colgar el cartel de 'no hay localidades', como ya ocurriera en la feria del año pasado".

El empresario de Sevilla, Córdoba, Santander, Torrejón de Ardoz y Cáceres ha agradecido al Ayuntamiento de la localidad extremeña "su confianza de nuevo, una feria que no sería posible sin el apoyo del Ayuntamiento cacereño y su alcalde a la cabeza".

Roca Rey y la alternativa de Julio Méndez

Uno de los principales alicientes de la Feria de San Fernando de Cáceres es la presencia de Andrés Roca Rey, el rey de la taquilla taurina con permiso de Morante de la Puebla. El peruano es el principal reclamo en Cáceres para asegurar buenas entradas y ventas de abonos. La feria comienza el 28 de mayo con una novillada con picadores de Macandro para Tomás Bastos, Darío Romero y David Gutiérrez.

Al día siguiente, viernes 29 de mayo, Juan Ortega, Roca Rey y el joven Marco Pérez lidian un encierro de Juan Pedro Domecq. El broche lo pone una corrida de El Pilar y Puerto de San Lorenzo el domingo 31 de mayo para Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Julio Méndez. Este último toma la alternativa ese día y se despedirá de novillero de Sevilla el 10 de mayo y de Madrid el 26.

Julio Méndez también actuará en Mérida en su Feria de Primavera 2026 que se celebra el 25 y 26 de abril. Comienza este ciclo con un cartel con los toreros banderilleros Antonio Ferrera, El Fandi y Manuel Escribano con toros de Manuel Blázquez y concluye con la novillada de Couto de Fornilhos para Tomás Bastos, Carlos Tirado y Julio Méndez.