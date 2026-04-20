Este lunes 20 de abril vuelve Morante de la Puebla a la Feria de Sevilla. Es la tercera tarde en el abono maestrante y de su temporada 2026 tras volver a los ruedos el pasado Domingo de Resurrección. El pasado jueves realizó una faena histórica en este mismo escenario y la expectación por lo que pueda suceder esta tarde está desbordada. Además, la corrida se podrá ver en abierto en Canal Sur.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado lo que ha sucedido este fin de semana en la Feria de Sevilla y las claves de la tercera tarde de Morante en la Real Maestranza de Caballería. El cigarrero aún tiene una cuarta en la recuperada Corrida del Corpus del jueves 4 de junio y una quinta en el cierre de la Feria de San Miguel.

Roca Rey, Victorino Martín y Andy Cartagena

Sobre el festejo del viernes 17 en el que se lidiaron toros de Domingo Hernández para Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado, Amorós ha dicho que "después de una tarde excepcional, la del jueves, volvimos a todos los vicios cotidianos de la fiesta taurina actual". Se lidiaron "toros de Domingo Hernández, chicos, mansos y flojos" con "un público festero que lo aplaude todo y que no para de salir para tomarse un gin-tonic o dos". "Talavante es fácil de resumir: nada y Pablo Aguado es una estética de la naturalidad que no domina suficientemente el toro y todos son pinceladas sueltas, no el cuadro completo". Sobre Roca Rey ha reconocido que "tiene oficio, tiene orgullo" y "en una tarde muy mala y muy complicada, se esfuerza y consigue una orejita".

"El problema", según Amorós es que "hasta hace poco quería competir con Morante y después de esta Feria de Abril queda claro que eso sencillamente no es posible y claro, el golpe psicológico es fuerte, sobre todo para alguien que no se acomoda, que es orgulloso y que su modelo es Luis Miguel. Le gustaría ser el número uno". "Es que Morante está por encima de Ordóñez", ha añadido Jiménez Losantos rememorando la rivalidad histórica entre estos toreros que acabaron siendo cuñados.

El sábado 18 se lidiaron toros de Victorino Martín por Manuel Escribano y Borja Jiménez, mano a mano. Andrés Amorós ha indicado que los toros fueron "interesantes", pero hubo "cierta decepción". Ha explicado que "hubo toros desiguales de presentación y de juego. Otros años, después de unos toritos muy blandos llegaba Victorino y arrasaba con todo. Pues este año no ha sido así".

Fue "un mano a mano de Escribano y Borja Jiménez. Manuel Escribano es un torero valiente y muy experimentado en estas corridas e indultó a Cobradiezmos, yo creo que se ha sido un poquito injusto con él, porque con Victorino, irse dos veces a porta gayola y poner banderillas no tuvo suerte especial ese día". "¿Y Borja Jiménez? Tuvo el mejor lote y perdió los trofeos. ¿Cuántos? Pues no se sabe, pero el segundo toro y el cuarto, pues probablemente hubiera cortado una oreja en el segundo y una oreja en el cuarto. ¿Y qué pasó? Pues que lo estropeó por la espada, que toreó muy bien al natural y que mató fatal, como tantas veces", ha contado Amorós. Jiménez Losantos ha apuntado que "siempre es lo mismo. Entra a matar en Sevilla desde Córdoba. Si es que para cuando llegas ya ha levantado la cabeza el toro". El cronista ha recomendado al matador de Espartinas que cambie la forma de entrar a matar.

Sobre la corrida de rejones de este domingo 19 Andrés Amorós ha indicado que es "otro público y muy bondadoso" respecto al del resto de días. Ha lamentado la ausencia del "número uno que es Diego Ventura" y que "los toros del Niño de la Capea fueron muy nobles, muy buenos y muy bondadosos". "Hubo tres rejoneadores con estilos diferentes. Andy Cartagena, que ha tenido siempre un estilo espectacular abrió la Puerta del Príncipe a sus 45 años y que eso tiene su mérito", ha explicado.

"Lea Vicens estuvo irregular al clavar y ya está dicho todo. Y Guillermo Hermoso de Mendoza, el hijo de Pablo, es ahora el único que puede competir con Ventura. Estuvo muy bien, pero falló al matar y se quedó en dos orejas. Entonces claro, hay algunos que se escandalizan, pues ¿cómo no abría la Puerta del Príncipe? Hombre, si pinchas y fallas al descabellar, pues eso disminuye el trofeo, como es lógico", ha indicado.

La tercera tarde de Morante en Sevilla

Sobre la previa de la tercera tarde de Morante de la Puebla en la Real Maestranza de Caballería Andrés Amorós ha dicho que "es un acontecimiento nacional" porque "toda Sevilla y toda España" se preguntan: "¿Qué va a hacer hoy Morante?". Cree el cronista que el problema son "los toros de García Jiménez, es decir, de Matilla, que suelen ser muy cómodos para figuras" y que "a veces muy bondadosos y a veces pues blandean demasiado". En este festejo Morante torea con Borja Jiménez y con Tomás Rufo, "que ya abrió otro año la Puerta del Príncipe y es un buen torero".

Andrés Amorós ha aclarado que "la gente por Sevilla y por toda España se pregunta: "¿Qué inventará hoy Morante después de lo de la silla? Pues mira, es que eso no es lo fundamental. Eso fue maravilloso, sorprendente, pero lo esencial es torear bien según las condiciones del toro, lidiarlo y, además, hacerlo todo bien. Y si alguna vez se añaden suertes clásicas evitando la rutina, pues mejor. Pero si no se añaden, no pasa nada. Lo esencial: la verónica, el natural y la estocada y Morante, con los años ahora es un gran torero clásico".

"Morante es un acontecimiento nacional y Urtasun no. ¿Por qué será?", ha destacado Andrés Amorós y Jiménez Losantos ha indicado que el cigarrero "está dando una clase entera de lo que es la historia del toreo y no tiene que inventar nada". "No hace falta ser un erudito para disfrutar con Morante, porque todo eso tiene un sentido, lo fundamental en el toreo no es hacer las cosas porque sí, sino porque tienen un sentido con ese toro en ese momento", ha explicado Amorós. El cronista ha explicado que "la esencia del toreo sevillano no es ponerse bonito como algunos creen, es sorprender al público evitando, digamos, la rutina, evitar la faena estándar, evitar la faena que siempre se repite, que ya traes hecha desde el hotel. Pues no, pues Morante es un gran torero porque improvisa delante del toro".

La mejor crónica taurina de la Feria de Sevilla de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós en Al Alimón la disfrutamos gracias a la colaboración de Muebles Adama y Restaurante Casa Robles Sevilla.