Nos guste o no a los aficionados a los toros, Morante de la Puebla está de moda y eso es muy bueno para la Fiesta. El tirón taquillero del cigarrero es indiscutible, agotando todo el papel meses antes de sus comparecencias como ha pasado en Aranjuez, Ronda o Sevilla. Morante, decía, está de moda y, como ha analizado Diego Sánchez de la Cruz en Libre Mercado, la "morantemanía" ha disparado también la celebración de otros festejos taurinos y el interés por la tauromaquia. Algunos piden, con razón, el Premio Princesa de Asturias de las Artes para el genio de La Puebla del Río.

Libros como Morante, del calvario a la gloria, que firma un servidor junto al mencionado Sánchez de la Cruz, revistas, cromos, camisetas, calcetines… todo sirve para rememorar las mejores faenas de un torero histórico que el pasado jueves se superó a sí mismo en una antológica faena en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla ante el toro Colchonero de Álvaro Núñez.

Esa faena se pudo ver por el canal por streaming taurino OneToro que, junto al ente público andaluz, Canal Sur, se han repartido la retransmisión prácticamente íntegra de la Feria de Abril de Sevilla. La corrida del Domingo de Resurrección, que supuso el regreso de Morante de la Puebla a los ruedos tras "quitarse la coleta" el 12 de octubre de 2025 en el centro del ruedo de Las Ventas, consiguió unos datos de audiencia que no se veían desde hacía décadas reuniendo a más de medio millón de espectadores. Unos datos que también han mantenido buenos índices de share en el resto de festejos que se han dado en abierto.

¿Dónde ver en abierto a Morante?

Un éxito de audiencia en televisión puede ser el caso de la corrida de este lunes 20 de abril en la que Morante de la Puebla hará su tercer paseíllo en la Maestranza con el también sevillano Borja Jiménez y el toledano Tomás Rufo, dos toreros que saben lo que es triunfar en Sevilla. Los toros son de la ganadería de los Hermanos García Jiménez, Matilla, que pastan en Salamanca. El encierro se podrá ver a partir de las 18:30 horas en abierto en Canal Sur y será retransmitido por el equipo de Enrique Romero y el maestro Francisco Ruiz Miguel, todo un referente en el panorama taurino audiovisual.

Después de esta tarde aún le quedan otras dos a Morante de la Puebla esta temporada en la Real Maestranza de Caballería: la recuperada Corrida del Corpus del 4 de junio con toros de Hnos. García Jiménez junto a Juan Ortega y Pablo Aguado y en el cierre de la Feria de San Miguel en septiembre. Este festejo, que contaba con un hueco para triunfadores, se celebrará el 27 de septiembre y están anunciados toros de Garcigrande. Los matadores que acompañarán a Morante son Daniel Luque y Borja Jiménez.