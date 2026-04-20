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Las imágenes de la escalofriante cogida de Morante en la Maestranza

Las fotografías más impactantes de la cogida de Morante de la Puebla en su tercera corrida en la Feria de Abril de este año.

Libertad Digital
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Miembros de su cuadrilla llevan a Morante de la Puebla a la enfermería.

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Momento en el que el todo cornea a Morante en el glúteo.

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Morante, un segundo antes de ser corneado.

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Momento en el que el torero ha perdido el capote por la embestida del toro.

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Morante de la Puebla en el suelo tras sufrir la cogida.

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Momento de la cornada a Morante.

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