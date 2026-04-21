Amorós da las claves de la cornada a Morante: "Estoy de verdad preocupado"

La temporada taurina 2026 sufrió ayer otra sacudida con el mismo protagonista que la semana pasada, pero con un cariz completamente distinto. Si el jueves pasado Morante de la Puebla agitaba los cimientos del toreo con una antológica faena en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, este lunes en el mismo escenario la gloria se truncó en dolor. Morante cayó herido por el cuarto toro de la corrida de Hermanos García Jiménez. La cornada del toro Clandestino en el ano del torero de La Puebla del Río ha puesto patas arriba el mundo del toro.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado cómo sucedió este grave percance, el alcance que puede tener y los plazos de su recuperación. Amorós ha dicho que había en Sevilla una "expectación y acontecimiento como nunca. Yo no recuerdo una Maestranza más abarrotada que ayer". Sobre los toros de Matilla dijo que fueron "manejables".

Del resto de actuantes, el también sevillano Borja Jiménez y el toledano Tomás Rufo, ha dicho que el primero "ha toreado bien, ha lidiado tres toros con mucha entrega, con mucha valentía y no ha matado. Y todo el mundo dice que ha perdido la Puerta del Príncipe otra vez por lo de siempre", el uso de la espada. Jiménez acabó cortando dos orejas. El tercero en el cartel, Rufo, "no ha estado bien, no ha conectado con el público".

La cornada a Morante en el ano

Andrés Amorós ha analizado la actuación de Morante de la Puebla en el primer toro de Hermanos García Jiménez al que le hizo una "faena absolutamente extraordinaria" en la que toreó "con la pureza del toreo clásico de maravilla". Esta actuación, coronada por una gran estocada, fue premiada con una oreja de peso. En su segundo toro, el cuarto de la tarde, sobrevino el percance.

El cronista ha dicho que "una cornada de 10 centímetros en principio es bastante poca cosa. Si hubiera sido en el glúteo 10 centímetros dentro de una semana o 10 días se está hablando de cuándo podrá reaparecer. Pero claro, en la zona anal eso es totalmente distinto, la gravedad cambia radicalmente". En este sentido se ha fijado en "un detalle" del parte facultativo que es lo que cambia el diagnóstico. Dice el parte firmado por el doctor Octavio Mulet Zayas que "hay una perforación del recto de un centímetro y medio" y para Amorós "es muy poquito pero es una zona donde no se puede coser".

En este sentido, Andrés Amorós ha destacado que "es una zona húmeda, muy dolorosa y muy complicada, donde puede haber infecciones, puede haber de todo. Con lo cual yo lo siento, no quiero ser pesimista, pero sí digo que yo estoy de verdad preocupado. Y ya está". Jiménez Losantos ha añadido que "efectivamente hay zonas y zonas, aunque el torero sea Hércules. O sea, hemos visto casos asombrosos, infiltrados o no, que torean, pero hay pocas como la cara, la boca, la cabeza, pero sobre todo el ojo... Pero es que esa zona anal es la más complicada. Menos mal que lo operaron allí mismo".

¿Cómo fue la cornada?

Sobre la cornada Amorós ha recordado a otros toreros que sufrieron cornadas similares como Paco Alcalde o Ángel Teruel a los que "les costó mucho superarlo". Ha explicado que, "paradojas de la vida", la cornada fue practicando una suerte accesoria. Ha dicho que "Morante lleva un año, por lo menos, toreando de una forma, aunque la gente muchas veces no se entere, arriesgadísima, con un valor sereno, tremendo, por ejemplo, al natural, que eso es de verdad, de verdad, lo arriesgado".

"¿Cómo le cogió? Pues porque el toro no estaba fijo, sencillamente, se iba suelto, entonces intentó que humillara, bajándole la cabeza, no lo consiguió y en el centro del ruedo el toro no siguió el capote porque no estaba fijado todavía, lo atropelló y entonces ahí le metió el cuerno por esa zona", ha contado Andrés Amorós. "¿Qué hubiera pasado en otra época, en otro momento de Morante? Pues quizá que le hubiera dejado a un banderillero que lo fijara primero, pero que la vida es así muchas veces y además el toreo es así", ha destacado el cronista.

Andrés Amorós ha reiterado que Morante estos años "se ha arriesgado muchísimo" y "no le ha pasado nada y en cambio esta vez en una suerte, digamos, relativamente accesoria, pues ha tenido una cornada, no digo muy grave, pero sí muy complicada". Ha añadido que "es de una convalecencia que puede más larga de lo que todo el mundo quisiera, empezando por los por él y por los empresarios y por los aficionados y por todo el mundo". "Porque, además, uno no sabe cuánto va a ser la recuperación desde el punto de vista fisiológico, físico, pero también de la desde el punto de vista psicológico y mental", ha apuntado el cronista.

Cree sin embargo que una fecha en la que podría reaparecer es la Corrida del Corpus de Sevilla del jueves 4 de junio aunque falta "bastante tiempo". Entre medias hay otras fechas como Valladolid, Jerez, Nimes o Aranjuez que se las perderá con casi total seguridad. Amorós ha dicho también que "esto inevitablemente le va a afectar porque ahora estaba pletórico, estaba feliz. En el toreo se le veía allí sonriendo y tan contento y haciéndolo todo y cogiendo contratos en muchos sitios".

Vuelve Daniel Luque

El cronista ha finalizado diciendo que la cornada a Morante recuerda que hay que tener "un respeto por la Fiesta" cuando "los antitaurinos dicen: pobre torito". "No era una corrida especialmente de una ganadería terrible en absoluto, ni un toro tremendo, no, pero en cualquier momento te echa mano y en fin. Está jugándose la vida absolutamente el torero. Así que lo que deseamos, pues que se recupere bien, lo primero y cuanto antes Morante".

Sobre el festejo de hoy martes 21 de abril ha contado que hay anunciada una corrida de Núñez del Cuvillo "con Manzanares que se presenta en la feria, que aquí es muy querido; con Talavante, que el otro día no hizo nada especial y hoy la gran baza con gran interés es Daniel Luque, que se presenta en la feria y luego repetirá". "También toreará la última corrida de la temporada en Sevilla, en San Miguel, que es: Morante, Luque y Borja Jiménez", ha contado Amorós que ha añadido que "Luque es un torero muy poderoso y que en Sevilla se le espera un gran lidiador".

Más información taurina en Libertad Digital y en Al Alimón, la mejor crónica taurina de la Feria de Sevilla, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama y Restaurante Casa Robles Sevilla.