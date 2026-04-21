Morante pasa la noche estable en la UCI y reconoce que pasó "muchísimo miedo" tras la cornada

Morante de la Puebla sufrió el pasado lunes en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla una cornada en el ano de 10 centímetros que le perforó el recto. Tras este percance, calificado de "muy grave" según el parte médico, el cigarrero fue operado en la enfermería de la plaza de toros sevillana y trasladado al Hospital Viamed-Santa Ángela de Sevilla donde ha pasado la noche estable en la UCI.

El matador de toros no ha tenido fiebre, según fuertes de su entorno, pero sí que está empezando a sentir la cornada al cesar los efectos de los calmantes que fueron administrados para la operación en la zona anal. Desde la UCI, en la habitación 100 del hospital Viamed de Sevilla, el cigarrero atendió al periodista de El Mundo Vicente Zabala de la Serna. Acompañado por su apoderado y amigo, Pedro Marqués, le dijo al cronista taurino que ha pasado "una noche un poco regular, de dormir poco". "La verdad es que no he tenido mucho dolor. Tendré que estar unos días así, con poco o nulo alimento y espero poderlo pasar con un poco de paciencia", añadió Morante.

"Ha sido la cornada con más dolor que he sentido nunca", continuó Morante tumbado en la cama del hospital sevillano. "He tenido un dolor inmenso y además muchísimo miedo, porque vi que el toro me había cogido y pensaba que estaba sangrando. Ya cuando llegué a la enfermería y vi que el sangrado era poco, me relajé bastante, pero sí que me dolió muchísimo", explicó Morante.

Uno que se han preocupado por el estado de salud de Morante ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que unos días antes de su reaparición el Domingo de Resurrección compartió con el cigarrero una jornada campera en la finca Zahariche de los Miura. Moreno ha contado en el programa Espejo Público que habló anoche con el matador de toros tras su cornada y que aunque, "estaba bajo los efectos de los calmantes" le vio "bastante optimista". "Le vi bastante fuerte, bastante entero, y con el deseo de una recuperación muy pronta. Le vi pensando en reaparecer, ahora, vamos a ver lo que le dicen los médicos".

¿Cuántas corridas se puede perder Morante?

Una cornada de estas características y en ese lugar tan concreto no tiene un diagnóstico claro. La recuperación puede ser lenta y hasta que no pasen algunas semanas no se podrá saber cuándo podría regresar a los ruedos Morante de la Puebla. Una preocupación para algunos empresarios que habían fiado en el cigarrero el éxito de sus ferias. Es el caso de la corrida de San Pedro Regalado de Valladolid del próximo 10 de mayo en la que comparte cartel con Juan Ortega y Roca Rey o la Feria del Caballo de Jerez donde hacía doblete el 15 y 16 de mayo y que había agotado todas las entradas.

Tras Jerez, Morante tiene anunciada una corrida en la localidad francesa de Nimes el 23 de mayo y a final de ese mes el domingo 31 un encierro de Núñez del Cuvillo en Aranjuez junto a Roca Rey y Pablo Aguado que ya había colgado el cartel de no hay billetes. En esRadio, Andrés Amorós ha apuntado a la fecha del 4 de junio como posible para su regreso aunque queda poco más de mes y medio. Ese día haría su cuarto paseíllo en Sevilla de la temporada ante toros de García Jiménez, los mismos de la tarde de la cornada, y con Juan Ortega y Pablo Aguado.

El resto de la temporada de Morante pasa por Alicante, Pamplona, dos tardes en Marbella, cuatro en El Puerto de Santa María, Ronda, que está sin entradas cuando quedan cinco meses y Sevilla a finales de septiembre por la Feria de San Miguel. Otras plazas en las que podría torear son: Málaga, Santander o Lisboa.