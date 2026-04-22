Daniel Luque triunfa "con el toro de las figuras" en una Feria de Abril con "más público"

La temporada taurina en Sevilla se adentra en lo que se conoce como "semana de farolillos", que es la que coincide con la celebración de la Feria de Abril y que concluirá este domingo con la tradicional corrida de Miura que pone el broche a este ciclo taurino. En la capital andaluza, sin embargo, se sigue hablando de la cornada a Morante de la Puebla en el ano y las consecuencias que puede tener tanto para el torero como para la campaña.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado la última hora del estado de salud de Morante de la Puebla y la corrida de Núñez del Cuvillo que lidiaron el pasado martes José María Manzanares, Alejandro Talavante y Daniel Luque. Sobre Morante, el cronista ha indicado que la cornada que recibió "no era muy extensa, pero sí en una zona muy delicada" donde "podía haber infección y parece que, felizmente, por el momento no la hay, con lo cual las cosas van bien". "Un cirujano me dijo: 72 horas antes de eso no se puede decir nada, y ya está", ha añadido el cronista, que ha apuntado que "hay que esperar".

"Que no haya infección es el tema fundamental", ha dicho Andrés Amorós, e Isabel González ha contado que Morante, dentro de lo que cabe, "ha tenido la suerte de que el especialista que le operó en la propia plaza es experto en cirugía colorrectal y digestivo, y pudo, precisamente, intervenirle de urgencia en ese momento". Aún se desconoce cuánto tiempo estará Morante fuera de los ruedos y cuántas corridas se va a perder.

Sube el público, pero baja el toro en Sevilla

Andrés Amorós ha contado sobre la corrida de Núñez del Cuvillo que se llevó una "sorpresa" cuando vio que "se puso otra vez el cartel de no hay billetes". Ha explicado que "eso ese día es muy raro porque ayer en Sevilla era el primer día de feria, porque el día anterior era el alumbrado, y ahí normalmente no se llenaba la plaza. Eso tiene un inconveniente, digámoslo así: es un público feriante, es decir, con todavía menos exigencia de la habitual".

Sobre los toros de Núñez del Cuvillo, ha recordado que son "los predilectos de José Tomás y de las figuras, toros en general manejables y flojos". En este sentido, ha lamentado que "la subida de espectadores no ha traído la subida en la presentación de los toros. No es así, por desgracia". En este festejo "cortaron una oreja Talavante y Luque", ha continuado Andrés Amorós, que ha indicado que "Manzanares y Talavante no están como lo que eran".

En este sentido, Amorós se ha preguntado: "¿Qué le pasa a Manzanares? Yo no lo sé, supongo que ha tenido problemas físicos y de salud el año pasado, pero parece que está ya bien. Parece que es algo, yo diría, psicológico, no lo sé. Y Talavante, pues mira, ha elegido su camino y no me gusta cuando se jalea a sí mismo al acabar cada serie pidiendo el aplauso del público". "Ni que fuera Pedro Sánchez", ha apuntado Federico Jiménez Losantos.

Daniel Luque y el toro de las figuras

En cuanto a la actuación de Daniel Luque, Amorós ha recordado que es "un lidiador poderoso" al que "Roca Rey no lo quiere ni ver, pero no por motivos taurinos, sino que hay un enfrentamiento personal y no lo quiere ver. Yo creo que esas cuestiones personales entre toreros se arreglan en el ruedo toreando juntos". "Como siempre ha sido", ha señalado Federico.

"La pregunta es: ¿qué hace Daniel Luque con estos toros, digamos, nobles, pero más bien flojos? No es lo suyo", ha continuado Andrés Amorós, que ha indicado que "el tercer toro era flojo y él le corta la oreja. Luego resulta que el sexto toro sale complicado. Y ahí está Luque francamente bien. A mí me gusta mucho más que en el otro, pero el público feriante ni se entera de eso". Federico ha destacado que el público "no concibe, que es una cosa que tanto nos ha gustado siempre, la lidia de un manso".

Amorós ha añadido que "lo sabe cualquiera que sepa un poquito de toros, que los mansos tienen su lidia y que, además, puede ser bellísima, interesante y maravillosa". "Aquí hay un problema y una contradicción", ha continuado Amorós. El cronista ha recordado que "Luque tocó fondo, ha remontado, pero claro, ha vuelto a entrar en los carteles de figuras. Torear con las figuras supone aceptar los toros de las figuras, que no son los que a él le convienen. En esta feria ha elegido el Cuvillo y Juan Pedro Domecq y en Madrid ha elegido al comienzo de la feria La Quinta".

La tarde de hoy, miércoles 22, en Sevilla

Este miércoles 22 de abril se lidian en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla toros de El Parralejo para Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda. Andrés Amorós ha dicho que es "un cartel, no de primerísimas figuras, pero interesante". Ha destacado que el riojano Urdiales "es garantía de calidad"; el extremeño De Justo, "un buen torero clásico", y sobre De Miranda ha recordado que "su apoderado es Enrique Ponce, que el diestro es de Huelva y que su forma de torear es el valor estoico y quedarse quieto". "Es decir, que lo pasaremos bien y lo pasaremos mal a la vez por su valor, a veces un poquito temerario. Estoy seguro que vendrán muchos paisanos de Huelva a animarlo", ha concluido Andrés Amorós.

Al Alimón es la mejor crónica taurina de la Feria de Sevilla, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós gracias a la colaboración de Muebles Adama y Restaurante Casa Robles Sevilla.