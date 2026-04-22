La Fiesta de los toros vive un momento dulce que se está traduciendo en un aumento considerable de los festejos que se celebran, del público que asiste a las ferias, de las retransmisiones televisivas y de la creación de iniciativas en torno a la misma que aumentan el interés. Una de esas iniciativas es Taurocromos, el coleccionable de cromos taurinos que, tras el éxito de la edición de 2025 con 25.000 álbumes vendidos, regresa este martes con la de 2026 en la que Morante de la Puebla tendrá un protagonismo especial.

Los cromos vienen en sobres que se encuentran en los quioscos.

Libertad Digital ha hablado con Javier Ayala, CEO de Taurocromos, que ha desvelado alguna de las novedades de este proyecto que nació después de que colecciones sobre la Semana Santa o el Carnaval de Cádiz tuvieran mucho éxito. Cuenta Ayala que los creadores de Taurocromos son "aficionados" a la tauromaquia y creyeron que "era una temática que tenía muchos aficionados detrás" y que "podía tener una buena acogida".

Se fijaron en "cómo funciona el mundo del fútbol" respecto a los coleccionables de cromos y creyeron que, aunque "los toros estaban un poco olvidados, podían tener un gran número de aficionados que quisiesen coleccionar". Porque el coleccionismo es una de las virtudes, o defectos si nos fijamos en los bolsillos propios, que tienen los aficionados a los toros. En este sentido, Javier Ayala ha contado que "desde siempre hay mucha gente que ha coleccionado carteles, entradas y muchos artículos de coleccionismo relacionado con el mundo del toro".

Novedades de la II edición de Taurocromos

La primera edición de Taurocromos fue "un éxito" porque "muchísima gente de todas las edades, tanto niños como personas mayores, la han coleccionado" y tuvo una tirada de "25.000 álbumes". La intención con la segunda edición, desvela el CEO de Taurocromos, Javier Ayala, es que "si hay suerte y funciona bien" se ampliará.

Morante, protagonista de la II edición

Respecto a la de 2025, la de 2026 "continúa con los 20 primeros toreros del escalafón" y con "una doble página a Morante" por la antológica temporada que hizo el año pasado. Además, "como algo muy singular es que cada uno de los toreros nos ha cedido una imagen de él cuando era pequeño. Ya sea la primera vez que se vistió de luces o, más pequeño todavía, jugando en casa con una toalla o disfrazado de torero". En este sentido, ha señalado que "hay fotos curiosísimas que merecen la pena".

A Morante le viene bien, a nosotros nos viene bien y al mundo del toro le viene bien. Todos trabajamos para que la afición crezca

Otra de las novedades es que hay "secciones como la liturgia en la que vemos todo el proceso de una corrida y de lo que vive un torero desde el principio al final". "Vemos otra sección que es el traje de luces... Creo que hay bastantes novedades que van a gustar mucho y otras que nos habían pedido mucho como los festejos populares", ha dicho Javier Ayala. El CEO de Taurocromos ha contado que "tenemos dos páginas dedicadas a los festejos populares, una con la suerte del festejo popular y otra un poco un esquema diferente con los tipos de festejos". "Yo creo que a la gente le van a gustar estas novedades", ha indicado.

Así es el álbum por dentro

Este martes, 21 de abril, ha salido a la venta, aunque aún no está disponible en toda España. El CEO de Taurocromos ha destacado que, al ser "una empresa pequeña", es difícil "de un día para otro hacer un lanzamiento masivo a nivel nacional" aunque "poco a poco" llegará a todos los rincones de la piel de toro. Javier Ayala también ha contado que les "encantaría" haber sacado la segunda edición "un poquito antes, pero al final esto ya tiene mucho trabajo e intentamos llegar al inicio de la Feria de Abril siempre. Ese es nuestro objetivo y vamos siempre ahí". "A ver si el año que viene conseguimos lanzarlo un poquito antes", ha dicho.

"Al mundo del toro le viene bien"

El lanzamiento de la segunda edición de Taurocromos será en plena Feria de Abril y a las puertas de la Feria de San Isidro. Y con el mundo del toro en boca de todos después de la antológica faena de Morante de la Puebla en Sevilla la semana pasada. El CEO de Taurocromos ha destacado que "nunca hubiésemos podido soñar con un momento así en el que todo se une" y en el que "parece que está reviviendo" el interés por los toros.

En este sentido, ha dicho que "cada vez hay más festejos en las estadísticas y va creciendo el número de aficionados" y lo ha relacionado con el estado de Morante de la Puebla. Javier Ayala cree que "es necesario para el mundo del toro que haya una figura que esté ahora mismo" a ese nivel. Ha indicado que Morante "posiblemente sea el mejor de todos los tiempos". El CEO de Taurocromos piensa que "todo ayuda a que el producto triunfe" y que ellos ponen su "granito de arena" y que esta colección "le viene bien al mundo del toro". "A Morante le viene bien, a nosotros nos viene bien y al mundo del toro le viene bien. Todos trabajamos para que la afición crezca", ha finalizado.