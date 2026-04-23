David de Miranda abre la Puerta del Príncipe en una Feria de Abril histórica: "A la gente le ha dado por ir a los toros"

La Feria de Abril de 2026 está llamada a pasar a la historia. No sólo por lo que ha sucedido en el ruedo de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla en estas últimas semanas con tres tardes para el recuerdo de Morante de la Puebla y su trágica cornada o por los argumentos de otros matadores de toros que también han triunfado; sino por la gran afluencia de público que está yendo a los toros.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado la corrida de El Parralejo que lidiaron Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda; el triunfo de este último; la previa de la última tarde de Roca Rey en la Feria de Abril y el éxito de público en Sevilla. Sobre esta cuestión, Amorós ha apuntado que "ayer no había en principio un cartel de relumbrón grande y sin embargo pasaron tres cosas muy importantes: lo primero, Urtasun sigue triunfando, séptimo no hay billetes en la feria de Sevilla de este año". "Hace décadas que voy a Sevilla y no había pasado eso nunca. Hablo con muchos profesionales y se quedan asombrados todos y felices", ha contado Amorós que ha apuntado que "a la gente le ha dado por ir a los toros entre Morante y Urtasun".

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El segundo hecho que ha destacado es que "se le dio la vuelta al ruedo a un toro de El Parralejo, al toro llamado Secretario, que fue el tercero" de "una corrida muy brava y muy noble". Piensa el cronista que fue "una gran corrida, la mejor, sin duda ninguna, de la feria por ahora". Sobre este hierro ha recordado que lo fundó el empresario Pepe Moya "sobre base Domecq, naturalmente, pero un Domecq encastado. Loco por los toros creó eso buscando la bravura". Amorós ha apuntado que "el toro ayer fue tan bravo que hizo algo insólito, poco frecuente y que es maravilloso. Recibió la estocada, lo que se llama en el platillo, en el mismo centro y allí se quedó luchando con la muerte. No buscó el refugio de las tablas y fue una escena bellísima".

Segunda Puerta del Príncipe de David de Miranda

El tercer hecho que ha destacado Andrés Amorós es que es "el segundo año consecutivo que David de Miranda abre la Puerta del Príncipe con estos mismos toros". Ha recordado que "David de Miranda es un chico que tiene poco más de 30 años, que es de Huelva, de Trigueros de donde es la ganadería de Cuadri. La gente no suele recordar que estuvo a punto de tener que dejar la profesión porque tuvo una lesión cervical muy grave. Se repuso y en la confirmación de alternativa en Madrid abrió la Puerta Grande, pero luego, vino una época de menos contratos y el año pasado renació con los toros de esta ganadería del Parralejo otra vez".

"¿Cuál es el mérito grande que tuvo ayer? Un toro excepcional que descubre al torero también", ha apuntado Amorós a lo que Federico Jiménez Losantos ha respondido: "Sí, a veces descubre que es malo. Un buen toro es peligroso". "Ese es el peligro", ha añadido el cronista que ha destacado que David de Miranda "mantuvo el tipo frente a un gran toro, supo medir las distancias, supo estar muy valiente, pero no atosigarlo y mató muy bien. Cortó dos orejas sin duda en el tercer toro, todavía una más en el sexto y abrió la Puerta del Príncipe".

David de Miranda en un lance.

Del resto de actuantes ha contado que "Emilio de Justo tuvo el lote peor y Diego Urdiales, que es un torero muy bueno, hizo una faena estupenda". Urdiales, ha explicado Amorós, "es un torero de La Rioja, un torero clásico" y "me temo que un público festero no se enteró y la presidenta tampoco" de la faena. "Yo le hubiera dado la oreja, pero al margen de la oreja, toreó estupendamente". "En Las Ventas lo han adoptado", ha señalado Federico. "Y en Bilbao, donde hace grandes faenas", ha dicho Amorós que ha reiterado que Urdiales "es un gran torero ya mayor" que "ayer estuvo estupendo".

La última bala de Roca Rey

Este jueves 23 de abril se ha colgado el octavo no hay billetes de esta exitosa Feria de Abril y es también la última oportunidad para triunfar a lo grande de Andrés Roca Rey. El peruano está anunciado con toros de Victoriano del Río junto a José María Manzanares y Javier Zulueta. Sobre la ganadería, Andrés Amorós ha dicho que es "de las mejores ganaderías que hay ahora".

De los actuantes ha apuntado que "José María Manzanares a ver qué le pasa, a ver si reacciona alguna vez" y de Javier Zulueta ha contado que "es un chico de Sevilla" al que "se le tiene mucha simpatía porque es hijo del alguacil de la plaza y de familia taurina. Y es el toreo sevillano de arte fino pero frágil. Ha toreado todavía pocas corridas de toros".

La expectación del cartel la lleva Roca Rey quien "torea su última corrida en la feria de este año" Andrés Amorós ha contado que "las dos tardes anteriores, si no recuerdo mal, cortó una oreja. Fíjate que digo, si no recuerdo mal, porque son orejas que yo casi no las recuerdo. Pues sí, puede decir qué bien una oreja en cada tarde, pero son orejas pues de poco, orejitas". En este sentido, ha señalado que "el peso de Morante es implacable y Roca Rey pues lo acusa muchísimo".

Así ha sido Al Alimón, la mejor crónica taurina de la Feria de Sevilla, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós. Con la colaboración de Muebles Adama y Restaurante Casa Robles Sevilla.