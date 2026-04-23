La gran final del Circuito de Novilladas de Andalucía ya tiene finalistas

Concluidas las semifinales de Motril y Aracena el Circuito de Novilladas con picadores de Andalucía ya cuenta con los tres novilleros que se verán las caras el próximo 14 de junio en Málaga en una gran final que determinará quien es el mejor novillero de este 2026 en la región.

El almeriense Dennis Martín ha logrado el pase directo a la final tras ser declarado triunfador de la segunda semifinal, disputada el pasado domingo en Aracena. Por su parte, el cordobés Manuel Quintana accede a la final como segundo mejor puntuado del cómputo global de las semifinales, completando así el cartel junto al propio Dennis Martín y al ya clasificado Julio Norte, triunfador de la primera semifinal.

La clasificación final ha estado marcada por la enorme igualdad. El gaditano Víctor Barroso ha quedado a las puertas de la final como cuarto clasificado, con 18,15 puntos, a tan solo 0,24 puntos de Manuel Quintana, que ha sumado 18,39. Por su parte, Isaac Galvín ha finalizado en sexta posición con 12,2 puntos, quedando por detrás de Iván Rejas en la clasificación global de semifinales.

De este modo, la final de Málaga ya tiene definida su terna, a falta de conocer la ganadería que se lidiará en un festejo que pondrá el broche a una nueva edición del Circuito, consolidado como una de las grandes plataformas de promoción del toreo base, impulsado por la Fundación Toro de Lidia y la Junta de Andalucía.

El Circuito de Novilladas de Andalucía, promovido por la Junta de Andalucía y la Fundación Toro de Lidia, se ha convertido en un referente nacional en la promoción del toreo base, apostando por el relevo generacional, la vertebración del territorio y la puesta en valor de las ganaderías y profesionales andaluces, con un formato que combina exigencia, visibilidad y proyección mediática. Su celebración es posible gracias al apoyo de Diputación de Málaga, Diputación de Granada, Diputación de Huelva, Diputación de Córdoba, Diputación de Cádiz, Instituto Andaluz de la Juventud, Fundación Caja Rural del Sur y Fundación Cajasol.