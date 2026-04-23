Las imágenes de la cornada a Roca Rey en la Maestranza de Sevilla
El diestro peruano sufrió una cornada en la cara interna del muslo derecho al entrar a matar al quinto toro de la corrida que se celebró este miércoles en la plaza de la Maestranza de Sevilla.
Andrés Roca Rey sufrió una cornada en la cara interna del muslo derecho al entrar a matar al quinto toro de la corrida que se celebró este miércoles en la plaza de la Maestranza de Sevilla, decimotercer festejo de la Feria de Abril.
El toro, de la ganadería de Toros de Cortés, se le arrancó por sorpresa y le hirió de forma certera a Roca, que tuvo que enterrar la espada atacando muy en corto.
El diestro fue zarandeado después en unos interminables segundos hasta dejarle tendido en la arena.
Hasta allí llegaron las cuadrillas para trasladarle a toda prisa a la enfermería, donde está siendo operado.
Momento de la cornada a Andrés Roca Rey.
La Maestranza vivió unos segundos de tensión conteniendo la respiración.
La grave herida en la cara interna del muslo derecho.
El estado de salud del torero será actualizado en las próximas horas.