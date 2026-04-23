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Toros

Las imágenes de la cornada a Roca Rey en la Maestranza de Sevilla

El diestro peruano sufrió una cornada en la cara interna del muslo derecho al entrar a matar al quinto toro de la corrida que se celebró este miércoles en la plaza de la Maestranza de Sevilla.

Libertad Digital
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Andrés Roca Rey sufrió una cornada en la cara interna del muslo derecho al entrar a matar al quinto toro de la corrida que se celebró este miércoles en la plaza de la Maestranza de Sevilla, decimotercer festejo de la Feria de Abril.

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El toro, de la ganadería de Toros de Cortés, se le arrancó por sorpresa y le hirió de forma certera a Roca, que tuvo que enterrar la espada atacando muy en corto.

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El diestro fue zarandeado después en unos interminables segundos hasta dejarle tendido en la arena.

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Hasta allí llegaron las cuadrillas para trasladarle a toda prisa a la enfermería, donde está siendo operado.

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Momento de la cornada a Andrés Roca Rey.

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La Maestranza vivió unos segundos de tensión conteniendo la respiración.

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La grave herida en la cara interna del muslo derecho.

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El estado de salud del torero será actualizado en las próximas horas.

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