Las Ventas recordará a Mazzantini por el centenario de su muerte con el estreno de una obra inédita

Este jueves 23 de abril se cumple el centenario de la muerte del célebre torero vasco don Luis Mazzantini, fallecido en Madrid el 23 de abril de 1926, una de las figuras más singulares y decisivas de la historia de la tauromaquia. Cien años después, su legado como torero culto, cosmopolita y revolucionario continúa siendo objeto de reflexión, estudio y reivindicación.

Mazzantini no fue solo un excepcional matador de toros —apodado en su tiempo la Espada de España—, sino un personaje excepcional que rompió los moldes sociales y culturales del toreo del siglo XIX. Políglota, lector incansable, elegante dentro y fuera de la plaza, empresario, escritor y servidor público, encarnó como nadie la idea de que el toreo podía dialogar de tú a tú con la cultura, el teatro y la política, dignificando socialmente una profesión hasta entonces marginada.

Ese espíritu es el que inspira la creación y trayectoria del Foro Taurino Mazzantini, una iniciativa universitaria nacida para difundir la tauromaquia como hecho cultural en el ámbito universitario, impulsada por su actual presidente, el profesor y académico Javier López-Galiacho Perona, profesor titular universitario y ensayista. El Foro Mazzantini desde su fundación en 1991 se ha consolidado como un espacio singular de pensamiento, debate y divulgación del toreo en la universidad española, reivindicando su dimensión ética, histórica y artística.

Dentro de los actos culturales de la Feria Taurina de San Isidro, y en colaboración con el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, el próximo viernes 29 de mayo, a las 12:30 horas, se celebrará en la Sala Antonio Bienvenida de la Plaza de Toros de Las Ventas un acto conmemorativo del centenario de Mazzantini, que contará con un hecho inédito en la historia cultural de una plaza de toros.

Por primera vez, un coso taurino acogerá el estreno de una obra dramática: Mazzantini y Romea: un diálogo en la Eternidad, cuyo texto es original del propio Javier López-Galiacho, quien ya se ha estrenado en el género teatral con su obra El lector de Galdós, que protagoniza el actor Manuel Galiana. La obra imagina un encuentro nocturno en la Sacramental de San Lorenzo y San José de Madrid, donde Mazzantini y el gran actor romántico Julián Romea descansan en tumbas vecinas y dialogan sobre el teatro, el toreo, la gloria, el arte y la muerte.

La pieza se representará en versión de lectura dramatizada por la compañía de Manuel Galiana, decano de los actores españoles, lo que confiere al acto una dimensión cultural de gran altura simbólica, uniendo en un mismo espacio las dos grandes artes populares del siglo XIX: el teatro y el toreo. Es la primera vez en la historia de Las Ventas que se acoge un estreno teatral.

Dada la raíz italo-española de Luis Mazzantini, el acto contará asimismo con el apoyo del Club Taurino de Milán, que aportará una significativa dimensión internacional al homenaje. Al término del evento, el citado club entregará el Premio a la Emoción entre los actuantes del próximo ciclo de las Tres Varas, que se celebrará este fin de semana en San Agustín de Guadalix, reforzando así el vínculo entre memoria, creación artística y emoción taurina contemporánea.

Con este homenaje, Madrid, Las Ventas y la cultura taurina rinden tributo a una figura irrepetible, símbolo de un toreo ilustrado y europeo, cuya vida demuestra que la espada y la palabra nunca estuvieron tan cerca como en la trayectoria vital de don Luis Mazzantini.