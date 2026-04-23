Los carteles de Valladolid, Ávila y Zamora animan la temporada taurina en Castilla y León

La temporada taurina en Castilla y León se va configurando en las principales capitales de provincia. En Valladolid hay dos carteles para la Feria de San Pedro Regalado a principios de mayo que cuentan con el aliciente de tener uno de los días a Morante de la Puebla. Sin embargo, la grave cornada sufrida el pasado lunes en Sevilla hace muy complicado que el cigarrero pueda trenzar ese paseíllo. Sería la mejor de las noticias, pero, siendo realistas, lo más probable es que Morante finalmente se caiga del cartel.

Esa corrida de Jandilla del 10 de mayo en Valladolid la lidian también Juan Ortega y Roca Rey, mientras que para el 17 de mayo hay prevista una Corrida de la Oportunidad con toros de El Pilar para los matadores de toros de la región: Manuel Diosleguarde, Sergio Rodríguez, Jarocho y Mario Navas. La particularidad de ese festejo es que los dos últimos toros los lidiarán los que mejor lo hayan hecho en los anteriores cuatro.

En Ávila, la empresa Tauroemoción, la misma que en Valladolid y en Zamora, ha organizado una corrida de Pallarés el sábado 20 de junio con Alejandro Talavante, Emilio de Justo y David de Miranda, el último triunfador en la Feria de Sevilla, con el permiso de Morante, tras salir por la Puerta del Príncipe por segundo año consecutivo.

Esta semana Tauroemoción ha presentado también los carteles de la Feria de San Pedro de Zamora que se celebrará el 27 y 28 de junio. El primer día hay anunciado un encierro de El Pilar para los triunfadores del año anterior en la ciudad: Emilio de Justo, Borja Jiménez y Manuel Diosleguarde. El domingo 28 el protagonismo lo tendrán los toreros banderilleros en un cartel de Banderilleros de Oro con toros de Castillejo de Huebra para Antonio Ferrera, El Fandi e Ismael Martín.