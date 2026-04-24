Morante de la Puebla abandona el hospital pero sin fecha para su regreso a los ruedos

Morante de la Puebla será dado de alta hospitalaria este viernes y proseguirá su recuperación en su domicilio después de varios días ingresado a causa de la grave cornada sufrida en la plaza de toros de la Maestranza de Sevilla.

El diestro ha experimentado una evolución positiva tras la compleja intervención quirúrgica a la que fue sometido de urgencia. La lesión, localizada en una zona especialmente delicada —el área rectal—, obligó a los cirujanos a actuar con rapidez y a mantener posteriormente una vigilancia intensiva, dado el alto riesgo de complicaciones. Durante los primeros momentos, su estado llegó a ser muy preocupante, lo que motivó su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Con el paso de los días, sin embargo, la evolución ha sido favorable. Los médicos han constatado una mejoría progresiva que permite ahora su salida del hospital, aunque subrayan que el proceso de recuperación está lejos de haber concluido. De hecho, el propio equipo sanitario insiste en la necesidad de extremar las precauciones en esta nueva fase, que se desarrollará en su casa bajo estrictas indicaciones médicas.

La naturaleza de la herida —profunda y con afectación interna— implica un riesgo elevado de infección, por lo que el seguimiento será continuo. Además, el tiempo de recuperación no está aún definido y dependerá de cómo responda el organismo en las próximas semanas. Por el momento, no se contempla una fecha para su regreso a los ruedos.

Desde su entorno se insiste en la prudencia y en centrar todos los esfuerzos en su recuperación completa antes de plantear cualquier compromiso profesional. Mientras tanto, el torero afronta ahora una etapa de rehabilitación en casa que será determinante para valorar su evolución a medio plazo.