Amorós comenta la cornada a Roca Rey: "Ha sido un timbre de gloria porque lo ha cogido jugándose la vida"

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado la grave cogida de Roca Rey en su última tarde en la Feria de Abril de Sevilla, el alcance de sus lesiones y la previa del festejo de este viernes con toros de Juan Pedro Domecq.

Una corrida decepcionante y una cogida aparatosa

La tarde del jueves en la Maestranza estuvo marcada desde el principio por la decepción de los toros de Victoriano del Río, que según Amorós "no dieron el juego esperado" y los dos últimos "con claro peligro". En ese contexto, Manzanares "seguimos igual", en palabras de Amorós, y el joven sevillano Javier Zulueta, pese a jugársela en el último toro, acusó su falta de rodaje: "Ha toreado poco y menos mal, gracias a Dios, que no lo cogió".

Roca Rey llegaba a su última corrida de la feria habiendo cortado una oreja en cada una de sus dos tardes anteriores, pero sin haber firmado el triunfo resonante que buscaba. "Morante es el número uno, le ha ganado la partida", ha reconocido Amorós, "pero Roca Rey tiene su orgullo profesional, que es una de sus mejores virtudes, y tenía que jugársela". Y así lo hizo: brindó el último toro a El Juli, se puso de rodillas y se entregó por completo. "Una faena desigual porque el toro era también desigual, pero una faena de mérito porque el toro tenía peligro evidentemente".

Al entrar a matar, llegó la cogida. Amorós ha explicado con precisión sus claves: "Si entras a matar sin aliviarte, entrando de verdad recto, cruzando, pasando con el muslo derecho muy cerquita del pitón derecho del toro... pues dónde le ha cogido a Roca Rey no tiene duda ninguna". La cornada fue además especialmente aparatosa: "Con el pitón metido dentro sin soltarlo lo ha levantado en el aire, y claro, eso es muy peligroso porque con el simple peso del cuerpo se producen nuevos desgarros".

El diagnóstico, mejor de lo que parece

Amorós ha querido matizar el alcance de la lesión y diferenciarlo del caso de Morante. "Aquí el problema era si ha habido rotura de vasos, de safeno femoral, o no. Felizmente no. Es un milagro". Se trata de una herida de 35 centímetros en zona muscular que, a juicio de Amorós, tiene un pronóstico más favorable que la cornada sufrida por Morante: "En 15 días está ya bastante bien. Músculos es muy distinto que una zona anal, que es algo mucho, mucho peor".

El cronista ha aprovechado también para reivindicar el modelo español de atención en plaza: "Han dicho que qué cosa tan terrible, que han tenido que operarlos en la misma plaza. No, mire usted, no es eso. Es que en España a todo torero que lo coge, en principio, lo operan en la misma plaza". Y ha hecho un encendido elogio de los cirujanos taurinos: "Son cirujanos magníficos, algunos catedráticos con clínica privada importantísima. Lo que pasa es que, como son aficionados, pues actúan también en la plaza, además por una cantidad verdaderamente ridícula para lo importantes que son".

"No es un fracaso, sino todo lo contrario"

Tanto Jiménez Losantos como Amorós han coincidido en que las cogidas de Roca Rey y Morante, lejos de empañar la feria, engrandecen a los toreros y a la propia fiesta. "Esto no es malo para la tauromaquia", ha señalado Amorós citando a su amigo Alonso de Santos. "La gente de vez en cuando se olvida y dice, bueno, parece que esté ahí toreando y que no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Tienen delante un toro que los puede matar en cualquier momento". Y ha concluido: "Una cornada, cuando no te equivocas, es una medalla al valor. ¿Por qué lo ha cogido? Porque ha entrado a matar de verdad, sencillamente".

Amorós ha recordado además que la Maestranza vive un momento de afluencia de público histórica: "Llevo en la Maestranza no años, sino décadas, y te aseguro que nunca había habido tanto público, nunca en absoluto, ni en la época de grandiosos toreros".

La previa: Luque, Ortega y Aguado con toros de Juan Pedro Domecq

Para el festejo de este viernes, Amorós ha analizado la corrida de Juan Pedro Domecq, una ganadería que a su juicio puede deparar dos tipos de toro muy distintos: "A veces son toros muy buenos y encastados. A veces, buscando lo que llaman la toreabilidad, pues son toros demasiado flojos, demasiado blandos". La actuación de cada uno de los tres matadores dependerá en buena medida de qué salga por los chiqueros.

Daniel Luque afronta la tarde con una responsabilidad añadida: con Morante y Roca Rey en la enfermería, "es su momento, su responsabilidad y su oportunidad, a ver si da la talla". Amorós ha advertido sin embargo que "si le sale un toro flojito, Luque no interesa demasiado. Necesita un toro encastado, un toro fuerte". Juan Ortega y Pablo Aguado, los dos toreros sevillanos del cartel, son para el cronista artistas de "pinceladas muy bonitas" aunque con la duda de si sabrán imponerse ante un toro con dificultad: "Muchas veces se quedan en el cuadro completo, no en la lidia completa, no en el dominio completo del toro".