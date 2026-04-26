Roca Rey abandona la UCI y ya piensa en volver a torear tras su grave cogida en Sevilla

Tras el tremendo susto vivido el pasado 23 de abril, la salud de Andrés Roca Rey experimenta una notable mejoría. El diestro peruano tuvo que ser intervenido de urgencia en la propia plaza de toros de La Maestranza después de sufrir un grave percance. Sin embargo, tras pasar unas horas bajo observación en la Unidad de Cuidados Intensivos, el torero ha sido trasladado a planta, confirmando así una evolución favorable y dejando atrás la gravedad inicial con la que ingresó en el centro médico.

Desde el momento del incidente, las instalaciones hospitalarias han sido un ir y venir constante de familiares y amigos. Como era de esperar, Tana Rivera no se ha separado de su lado ni un instante. La joven se encontraba presenciando la corrida en el tendido y, en cuanto se produjo el terrible suceso, bajó de inmediato a la enfermería con el rostro desencajado para conocer de primera mano el alcance de las heridas de su pareja. Durante estas horas de angustia, también han estado presentes su padre, el ex matador de toros Francisco Rivera, y amigos cercanos como Tomás Páramo, además de numerosos compañeros de profesión que han querido mostrar su apoyo incondicional y preocuparse por su estado.

Entre las visitas más destacadas se encuentra la de Eduardo Dávila Miura. A su salida del centro hospitalario, el veterano diestro compartió con los medios de comunicación sus impresiones tras ver al maestro peruano. Según relató, estuvo charlando con él en la habitación y le encontró muy animado. Dávila Miura subrayó que Roca Rey se siente enormemente satisfecho por el triunfo tan rotundo logrado en el ruedo sevillano, una victoria que, aunque ha ido unida a una severa herida, forma parte de los riesgos inherentes a su oficio. "El toreo es así y él lo sabe como figura que es", apuntó.

Los aficionados a la tauromaquia suelen afirmar que estos profesionales están hechos de una pasta especial, y las recientes declaraciones vienen a corroborar esta máxima. El espada limeño tiene en mente, por encima del dolor y la convalecencia, la gran satisfacción de haber cortado dos orejas en una cita tan señalada como la Feria de Abril. Dávila Miura ilustró esta mentalidad ganadora recordando un detalle elocuente: cuando Roca Rey era retirado hacia la enfermería con la cornada recién sufrida e iba llevado en volandas, su única preocupación era girarse para mirar dónde había quedado su espada.

Esa actitud demuestra la inquebrantable vocación del espada suramericano. A pesar de encontrarse todavía en plena fase de recuperación, desde su entorno confirman que el paciente permanece tranquilo, estable y de buen humor. Por si fuera poco, la intuición de quienes mejor le conocen sugiere que el novio de Tana Rivera no piensa en el reposo prolongado, sino que está deseando volver a enfundarse el traje de luces para continuar su triunfal temporada taurina por los ruedos de España.