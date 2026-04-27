El renacer de la Maestranza: pasión por Morante, audiencias de récord y nueve 'no hay billetes'

"Lunes de resaca" y ¡qué resaca!, que dirían algunos, después de que se apagaran las luces no sólo en el Real de la Feria sino en el Coso del Baratillo. Quizá sea menos lunes y con menos resaca si confiamos en que la recuperación de Morante de la Puebla vaya viento en popa y esté trenzando el paseíllo en Valladolid en poco más de 10 días como pretende el genio cigarrero. Sin embargo, toca hacer balance de lo vivido en estos días tan intensos en los que la Real Maestranza de Caballería de Sevilla se ha convertido en el epicentro de la tauromaquia.

El primer balance a vuelapluma es ciertamente positivo con grandes argumentos dentro y fuera del ruedo que han convertido a la Feria de Abril de 2026 en un ciclo para el recuerdo. Quizá el culpable de todo sea Morante de la Puebla que hizo una faena antológica al toro Colchonero de Álvaro Núñez el jueves de preferia. Aunque el cigarrero también cuajó a un toro de Garcigrande en la tarde de su regreso a los ruedos el Domingo de Resurrección y a otro en la de García Jiménez antes de cruzarse con Clandestino, el toro que le corneó de gravedad y que ha puesto en vilo la temporada. Morante, y la morantemanía, como dice Diego Sánchez de la Cruz, han devuelto el interés por la tauromaquia que ha batido récords en las corridas televisadas en abierto por Canal Sur.

Esta primera feria de José María Garzón al frente de la Maestranza tras casi 100 años de la empresa Pagés se podría calificar de exitosa. Aunque si hay que poner un pero al empresario sevillano de Lances de Futuro es que en algunos días la presentación de los toros ha estado por debajo de lo esperado con auténticos desastres como la corrida de Victorino Martín. Está claro que Sevilla no es Madrid, pero el toro de Sevilla tiene que cuidarse. Un punto muy positivo en el aspecto ganadero ha sido la recuperación de la Real Venta de Antequera como especio de exhibición de las corridas de la temporada sevillana. Ojalá se mantenga en los próximos años.

David de Miranda por la Puerta del Príncipe

En el ruedo no sólo ha brillado Morante. También lo ha hecho David de Miranda, quien volvió a salir por la Puerta del Príncipe por segundo año consecutivo el día de la corrida de El Parralejo, quizá la mejor de la Feria aunque la de Matilla podría pelear esa distinción. Ese día se lidió el que puede ser el toro del ciclo, Secretario, premiado con la vuelta al ruedo. Además del onubense habría que destacar la feria de Borja Jiménez. El torero de Espartinas tuvo dos tardes en las que podía haber salido por la Puerta del Príncipe, pero el mal uso de la espada lo impidió. Jiménez mantiene el crédito al alza en Sevilla a las puertas de una Feria de San Isidro que puede ser la de su consolidación en la parte alta del escalafón.

También ha sido la Feria de Roca Rey. Su disposición de figura del toreo en la tarde de Victoriano del Río le hizo pagar con sangre y una terrible cornada de 35 centímetros en el muslo en su última comparecencia en la Feria de Abril. No habían rodado las cosas como el peruano esperaba envuelto en asuntos de papel cuché en las otras tardes, pero en su último toro demostró por qué es, con permiso de Morante, la primera figura de la actualidad. Por el bien del resto de la temporada Roca Rey tendría que recuperarse cuanto antes.

Otros nombres destacados de este primer tramo de la temporada en Sevilla han sido la terna de novilleros: Emiliano Osornio, Tomás Bastos y Julio Norte, que dieron una gran tarde con unos excepcionales novillos de Talavante; Aarón Palacio, por su tarde con toros de Santiago Domecq; Víctor Hernández, que cortó una oreja de peso el día de la antológica faena de Morante; el rejoneador Andy Cartagena, que salió por la Puerta del Príncipe; Daniel Luque, que necesita otro tipo de toros y Diego Urdiales.

Éxito de público y de share

El impacto de lo sucedido en el ruedo estas semanas en Sevilla ha sido mayor debido a los datos de audiencia de las retransmisiones televisivas entre Canal Sur y OneToro. Los días en los que se han televisado en abierto los festejos se han alcanzado cotas del 25% del share y no menos de un 18%. Un éxito total que ha demostrado el interés que despiertan los toros en televisión ya que centenares de miles de personas estuvieron viendo lo que sucedía en la Maestranza.

Morante, poniendo banderillas en su tarde histórica

Además, en lo que llevamos de temporada en la capital andaluza se colgó nueve veces el cartel de no hay billetes después de que subiera el abono un 35%. Pero también ha habido otras tardes en las que había una buena entrada con los tendidos casi llenos. Salvo las tres tardes de preferia con carteles más modestos o el día de la novillada la plaza de toros de Sevilla ha registrado buenas entradas.

La temporada no termina en Sevilla

Con la tradicional corrida de Miura del pasado domingo concluyó el primer tramo de la temporada taurina en Sevilla. A partir del próximo domingo 10 de mayo se celebran varias novilladas, la Corrida del Corpus y, ya en septiembre, la Feria de San Miguel, que este año contará con un festejo más en un ciclo que lleva años pidiendo una ampliación. Las novilladas se celebran entre mayo y junio con alguno de ellos al borde de la alternativa.

El plato fuerte es la recuperada Corrida del Corpus que se celebrará el jueves 4 de junio con toros de Hermanos García Jiménez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado. La de 2026 no ha sido la Feria de Ortega y Aguado que no han triunfado como se espera que lo hagan en Sevilla, pero tienen aún la baza del Corpus y San Miguel para recuperar su sitio en su ciudad. Por parte de Morante, después de lo sucedido en sus tres comparecencias aún tiene la del Corpus, a la que llegaría con una recuperación acelerada de su grave cornada, y la última de la temporada el 27 de septiembre, junto a Daniel Luque y Borja Jiménez. Ambos festejos ya han colgado el cartel de no hay billetes, el décimo y undécimo de la temporada.

Estos son los carteles del resto de la temporada

Domingo 10 de mayo. Novillos de La Cercada para Carlos Tirado, Mario Vilau y Julio Méndez

Domingo 17. Novillos de Murteira Grave para Uceda Vargas, Gonzalo Capdevila y Mariscal Ruiz

Domingo 31. Novillos de Guadaira para López Peregrino, Martín Morilla y Ruiz de Velasco

Jueves 4 de junio. Corrida del Corpus. Toros de Hermanos García Jiménez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado

Jueves 11. Novillos de Fermín Bohórquez para Manuel Olivero, Nacho Torrejón y Sergio Rollón

Feria de San Miguel