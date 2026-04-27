Lección magistral de Curro Vázquez en el Senado: "El futuro del toreo está mucho mejor que hace unos años"

El Senado ha vuelto a desafiar al Gobierno de Pedro Sánchez y a su ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al entregar por segundo año consecutivo el Premio Nacional de Tauromaquia en la Cámara Alta. La Fundación Toro de Lidia, junto a diez CCAA y la propia institución, decidieron entregar este premio que fue eliminado en 2024 por Urtasun en una acción ideológica. La edición de 2025 del premio, fallado en Santander, recayó por unanimidad del jurado en el torero retirado Curro Vázquez por su actuación triunfal en el festival del pasado 12 de octubre en Las Ventas con 74 años.

Numerosos matadores de toros, otras personalidades del sector y políticos como el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, o la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, han acompañado al Curro de Madrid en el antiguo salón de plenos de la Cámara Alta que hace un año acogió la edición de 2024, la primera sin el respaldo del Gobierno de España desde 2013. En esa edición se premió ex aequo a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia y al cineasta Albert Serra por su película Tardes de Soledad, protagonizada por Roca Rey.

Curro Vázquez ha recibido una gran ovación por parte de los asistentes al acto que se han puesto en pie cuando ha entrado en el salón de plenos. En su discurso ha dicho que "posiblemente sea de los días más felices de mi vida para mí y para mi familia" y también "de agradecimiento". "Es un día muy especial" porque "no es fácil ser padre, marido o hijo de toreros. Me imagino las dificultades y preocupaciones que mi familia ha tenido", ha añadido el torero.

Ha contado cómo recibió la llamada cuando le comunicaron el Premio Nacional de Tauromaquia, cómo le entró "una emoción tremenda" y cómo recordó a los suyos y su trayectoria. En este punto ha mencionado a su padre, que fue el que le "inculcó el mundo del toro" y que "parecía torero, pero no lo era". El matador de toros ha rememorado sus encuentros con otros toreros a lo largo de su trayectoria y cómo con sus conversaciones le permitieron crecer como torero porque "todos hemos cogido cosas de otros toreros".

"Está ocurriendo con el toreo y la tauromaquia una cosa fantástica", ha dicho Curro Vázquez, que ha contado cómo "hace unos años estábamos preocupados porque a la gente joven no le interesaban los toros", pero ahora "han llegado y han visto un espectáculo magnífico, de verdad, que emociona y los chavales se han aficionado como nunca. Están yendo a los toros muy jovencitos". Ha indicado que "es un espectáculo" ir a los toros porque "la mitad son jóvenes". Ha hablado del "futuro" porque "entre los ganaderos jóvenes que hay, los jóvenes que quieren ser toreros y que tienen cualidades y la juventud que está yendo a las plazas, el futuro está mucho mejor que hace unos años".

La emoción de una llamada

"Es un placer estar aquí de nuevo", ha dicho el presidente de la Fundación Toro de Lidia, el ganadero de bravo, Victorino Martín, que ha continuado apuntando que "por segundo año consecutivo vamos a proceder a la entrega del Premio Nacional de Tauromaquia y hay que agradecerlo al Senado, a las diez CCAA y a la Federación Española de Municipios y Provincias".

El criador de toros ha agradecido al presidente del Senado, Pedro Rollán, "que nos permita celebrar este acto en esta magnífica sala" y ha recordado a las "dos máximas figuras del toreo de la actualidad que, por distintas razones, están muy relacionadas con este premio y que ahora están convalecientes recordándonos a todos lo difícil y peligrosa que es esta profesión porque el toro no perdona a nadie, siempre acaba cobrándose su tributo".

Victorino ha contado algunas "interioridades" de los días previos a la elección de Curro Vázquez por el jurado citado en Santander y cómo no podían premiar a Morante porque ya había recibido el Premio Nacional de Tauromaquia. Y deliberando entre unos y otros toreros, ganaderos e instituciones, alguien recordó que había "llorado viendo a Curro Vázquez el 12 de octubre" y entonces se hizo un silencio y se tomó una decisión que fue trasladada al resto de miembros del jurado, que acudieron con una idea parecida.

Ha recordado que en el Palacio de la Magdalena de Santander "la emoción en el ambiente se iba cargándose cuando cada miembro del jurado" recordó a Curro Vázquez y, cuando tomaron la decisión, sintieron "que estábamos haciendo algo que no solo era justo, también era poético" porque el de Linares es "un arquetipo de lo que es ser torero". Victorino Martín ha dicho que "esa emoción se liberó cuando por fin llamamos a Curro para darle la noticia".

"Hay muchas razones por las que este premio ha sido tan celebrado por la familia taurina", ha añadido Victorino Martín, porque "tenemos una permanente sensación de tener que estar justificándonos y, de pronto, todos nos encontrábamos hablando del maestro y nos olvidábamos de los ataques de los de fuera y celebrándolo con nuestros códigos a uno de los nuestros". "Somos una cultura universal, pero sobre todo somos una familia que sufrimos y celebramos juntos", ha apuntado el ganadero de bravo y presidente de la Fundación Toro de Lidia.