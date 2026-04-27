Morante quiere acortar plazos de su recuperación para reaparecer cuanto antes

Cuando se habla de resiliencia y capacidad de recuperación, muy pocos ponen de ejemplo a los matadores de toros. Sus plazos para sobreponerse de un percance, por muy grave que sea, son tan cortos que a veces se frivoliza con el alcance y gravedad de las cornadas. Parece que es el caso de Morante de la Puebla, que una semana después de la grave cornada sufrida en el ano con perforación del recto mientras toreaba en Sevilla, ya estaría pensando en reaparecer.

Este "lunes de resaca", como se conoce en Sevilla al día después de la Feria de Abril, que concluyó el pasado domingo con la tradicional corrida de Miura, muchos morantistas y aficionados a los toros lo ven de otra manera. En la previa de la exitosa retransmisión televisiva del último festejo de la feria en Canal Sur, el periodista Jesús Bayort, muy cercano a Morante, contó que el apoderado del cigarrero, Pedro Marques, le había trasladado que la evolución de la herida era muy positiva y que el matador de toros quiere "volver a entrenar la semana que viene".

Tras pedir el alta voluntaria, Morante está continuando su recuperación entre su finca de La Puebla del Río, la Huerta de San Antonio, y, al parecer, en una nueva que se ha comprado en la localidad onubense de Bollullos del Condado que "combina labor con dehesa", como ha explicado en su cuenta de X el periodista de Canal Sur. Ha asegurado que el cigarrero "está pasando estos primeros días de alta hospitalaria entre su domicilio de La Puebla del Río y la nueva finca. La evolución es fantástica y comenzará a entrenar durante la próxima semana".

"No descarta ninguna corrida"

Las graves cornadas a Morante de la Puebla y Andrés Roca Rey durante esta Feria de Abril han descabezado del escalafón a los dos toreros más taquilleros del momento. Sin plazos claros para la vuelta de ambos matadores de toros a los ruedos, para los empresarios puede suponer un quebradero de cabeza. En algunos de esos carteles que podrían perderse torean ambos, como es el del próximo 10 de mayo en Valladolid, el del día 15 en Jerez de la Frontera o el del 31 en Aranjuez, todos con todo el papel vendido desde hace semanas.

Cuenta Jesús Bayort que Morante "no descarta ninguna corrida" de las que tenía firmadas o apalabradas antes de la cornada del pasado 20 de abril en Sevilla. De hecho, aún le quedan dos en la Real Maestranza de Caballería en los próximos meses: la recuperada Corrida del Corpus el jueves 4 de junio y la del 27 de septiembre que cierra la Feria de San Miguel y la temporada taurina en la capital andaluza.

Si la recuperación es tan positiva como cree y espera Morante, el cigarrero podría estar haciendo el paseíllo para la Feria de San Pedro Regalado en Valladolid el 10 de mayo. También "tiene mucha ilusión por la Feria del Caballo de Jerez", asegura el periodista de Canal Sur. En la ciudad gaditana tiene Morante dos tardes firmadas, las del 15 y 16 de mayo. En esa feria, como hizo el pasado octubre en Madrid con Antoñete, rendirá un homenaje a Rafael de Paula con una escultura que ha encargado a Martín Lagares. Unos días después, Morante tiene una corrida en Nimes y a final de mayo en Aranjuez. Esas serían las próximas fechas en las que, si todo va bien, podremos volver a ver a Morante en los ruedos.