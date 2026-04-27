Pablo Aguado: "El arte de torear nunca pasa de moda, supera ideologías y está condenado a desatar pasiones"

El maestro Curro Vázquez, el Curro de Madrid, ha recibido en el Senado el Premio Nacional de Tauromaquia 2025, el segundo que se entrega en el mismo lugar tras el veto del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y uno de los matadores de toros en activo que le han arropado ha sido su pupilo, el torero sevillano Pablo Aguado, que ha intervenido en el acto organizado por la Fundación Toro de Lidia en la Cámara Alta.

Pablo Aguado ha dicho que su intervención la hace "con orgullo y responsabilidad para poner voz a un sentimiento que creo que es común al de todos mis compañeros: que este reconocimiento tenga lugar en el Senado no es casualidad". "El Senado simboliza la convivencia entre disciplinas y una forma de entender la cultura y la tauromaquia, como disciplina artística, es una de las más profundas y esenciales de España por su historia, por su capacidad de emocionar y por su influencia positiva para el medio ambiente y para la economía de nuestro país", ha destacado.

El matador de toros sevillano ha señalado que "el maestro Curro Vázquez ya había pasado a la historia del toreo mucho antes del 12 de octubre de 2025. Su pureza, su torería y su verdad llevan calando al aficionado desde aquel natural de un niño con pantalones cortos que quedó inmortalizado en una foto para la historia. Su vida ha sido entregada al toro por encima de sus intereses, ha derramado torería y también, quizá, demasiada sangre. Y ha derrochado categoría dentro y fuera de la plaza". Pablo Aguado ha dicho que Curro Vázquez "es respetado, querido y admirado por toreros, ganaderos, empresarios y aficionados. Es una autoridad ética dentro del toro ante la que todos nos detenemos con admiración. Pertenece a ese lugar que el toreo reserva para muy pocos elegidos. Una condición superior ajena a cifras y estadísticas construida desde la grandeza y la categoría. Curro Vázquez es torero de toreros".

Ha recordó que "lo que ocurrió la mañana del 12 de octubre todos ustedes lo saben y es ya historia del toreo. Fue la evidencia tangible de que la pureza no necesita explicación para emocionar. Fue una obra de naturalidad y clasicismo que permitió enseñar a los jóvenes que no lo habían visto nunca que hay una forma de torear que atraviesa el tiempo. Fue la vuelta a casa de quien nunca se fue y, como si el tiempo no hubiera pasado, Madrid volvió a emocionarse con un concepto que no es clásico, es eterno".

"Querido maestro, en nombre de todos mis compañeros enhorabuena y gracias porque ha defendido el toreo con sus valores tradicionales y es un ejemplo constante para todos nosotros de respeto al toro y a los compañeros. Señorías, permítanme aconsejar a quien pretendiera que la tauromaquia no estuviera hoy aquí que rememore la tarde del pasado 12 de octubre porque fue la constatación más rotunda de que el arte de torear nunca pasa de moda, supera ideologías y está condenado a desatar pasiones", ha reflexionado Pablo Aguado para terminar su intervención.