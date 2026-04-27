Pedro Rollán: "Hemos conseguido salir airosos de una decisión que intentaba comprometer el futuro de la tauromaquia"

El acto de entrega del Premio Nacional de Tauromaquia 2025 al maestro Curro Vázquez por su magistral intervención con 74 años en el festival a favor del monumento a Antonio Chenel Antoñete en la mañana del 12 de octubre se ha celebrado este lunes en el Senado. Su presidente, el popular Pedro Rollán, lo ha clausurado con unas palabras en defensa de la tauromaquia tras la eliminación del premio por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en 2024.

Pedro Rollán ha recordado que el Senado es la Cámara "de representación territorial y, una vez más, la casa y el refugio de la tauromaquia y el mundo del toro" y que "fue aquí en esta Cámara donde se aprobó la Ley 18/2013 que regula la tauromaquia en España como patrimonio cultural inmaterial. Hay que recordar que esta ley sigue plenamente vigente, no se ha derogado y sigue siendo de obligado cumplimiento". En este sentido, ha señalado la "decisión unilateral del Ministerio de Cultura de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia".

El presidente del Senado ha agradecido a las diez CCAA y a la Fundación Toro de Lidia que "aunamos esfuerzos para mantener este prestigioso galardón" y que los territorios que lo han hecho representan al "62% de la población" y más del 70% de los lugares donde se celebran espectáculos taurinos. Se trata de diez regiones "con sensibilidades distintas, pero con un mismo compromiso y una misma convicción: la defensa de la libertad, la cultura, la tradición y la tauromaquia". "En tiempos de diferencias en los que algunos abogan por levantar muros es posible tender puentes y construir desde la unidad, el consenso, el diálogo y el respeto", ha añadido.

Ha agradecido también a los que "mantienen viva la llama de la tauromaquia" y que cuando "vivimos tiempos de polarización y discrepancias, la tauromaquia no es ajena a ello; el premio ha sido otorgado de manera unánime" a Curro Vázquez, "maestro de maestros, una figura de consenso, admiración y reconocimiento". Sobre el torero de Linares ha añadido que tiene la "capacidad de ser puente de generaciones" y de "transmitir su conocimiento, enseñar y hacer mejores a los que vienen detrás". "Curro Vázquez ha contribuido a ser, a saber, a estar y a torear", ha apuntado Pedro Rollán, que ha señalado que lo del "12 de octubre fue especialmente significativo" y ese día pudimos "disfrutar, maravillarnos, emocionarnos con una lección de toreo. Enhorabuena a toda una trayectoria".

Proteger una tradición

Pedro Rollán ha criticado que la tauromaquia haya sido "objeto de intentos de prohibición", pero ha recordado que "cuando ha sucedido, esta ha salido reforzada" y que "el paso de los años nos ha enseñado que aquellas tradiciones que tienen profundas raíces en la sociedad no se debilitan ante la crítica ni ante los ataques que pretenden acabar con ella. Todo lo contrario. Afortunadamente se reafirman, se engrandecen y encuentran nuevos apoyos, nuevos públicos y nuevas generaciones".

En este sentido, el presidente del Senado ha apuntado que "lo comprobamos en los festejos taurinos que se han celebrado en los últimos meses; frente a las críticas, la tauromaquia sigue convocando a un mayor número de personas. Especialmente entre los más jóvenes". Ha dado algunas cifras publicadas por Anoet: "6,2 millones de personas acudieron a un espectáculo taurino en 2024, una cifra notablemente superior a 2018".

El presidente del Senado ha recordado al periodista taurino fallecido este año Miguel Ángel Moncholí y ha dicho que "la tauromaquia es sentimiento, pasión y verdad". "Lo que hoy celebramos no es sólo la entrega de este premio, es un triunfo de la cultura, de la valentía y, por qué no decirlo, sintámonos orgullosos, es un triunfo de la libertad", ha dicho Pedro Rollán, que cree que es "proteger una tradición que forma parte de nuestra identidad cultural como sociedad y como país".

"Estamos honrados de que se celebre en el Senado, pero sería de justicia que se celebrara donde corresponde, en el Ministerio, y tiempo habrá. Entre todos hemos conseguido salir airosos de una decisión que intentaba comprometer el futuro de la tauromaquia y todos han salido por la puerta grande porque hemos demostrado que con diálogo, consenso y pluralidad, y trabajando juntos, es posible superar cualquier injusticia", ha destacado Pedro Rollán.

En este sentido, ha dicho: "sigamos defendiendo la tauromaquia porque al hacerlo defendemos nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestro presente. Al mismo tiempo defendemos la libertad, la democracia, la convivencia y el respeto al que piensa diferente. Valores que hoy necesitamos más que nunca. Hagámoslo pensando en el futuro, en las nuevas generaciones, que recibirán este legado, lo enriquecerán y lo transmitirán. Así reconocemos la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial y defendemos la restitución del PNT por el Ministerio de Cultura, un compromiso de país".