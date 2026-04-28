David de Miranda se impone a Morante y es declarado triunfador de la Feria de Abril 2026

La Feria de Abril 2026 será recordada por muchos motivos y hay argumentos dentro y fuera del ruedo para calificarla de histórica, con la antológica faena de Morante de la Puebla al toro Colchonero de Álvaro Núñez como hito referencial de este ciclo. Sin embargo, a la hora de elegir al triunfador el jurado de los trofeos Puerta del Príncipe de El Corte Inglés de Sevilla se ha fijado en otro matador de toros: David de Miranda.

El torero de Trigueros salió por segundo año consecutivo por la Puerta del Príncipe en la corrida de El Parralejo y por segundo año consecutivo ha sido elegido triunfador de la Feria de Abril con el Trofeo Espartaco. Se impone así a Morante de la Puebla que alcanzó cotas artísticas difícilmente superables, pero falló con la espada una faena por la que con casi total seguridad el respetable le hubiese pedido el rabo. Morante no se va de vacío ya que recibirá el Trofeo Vicente Zabala a la mejor faena y el Trofeo Curro Romero al mejor toreo de capote.

Manuel Escribano recibirá el premio a la Mejor suerte de matar; Antonio Chacón, al Mejor subalterno; Manuel Jesús Espartaco, al Mejor Picador; El Parralejo, la Mejor ganadería; Andy Cartagena, el Mejor rejoneador tras salir por la Puerta del Príncipe y el Premio de Honor recaerá en Curro Romero.

Premios Puerta del Príncipe de El Corte Inglés de Sevilla 2026