Comienza la Feria de la Comunidad de Madrid en Las Ventas, preludio de San Isidro 2026

Con la histórica Feria de Abril de Sevilla ya concluida, todas las miradas del mundo del toro se vuelven hacia Madrid y la Feria de San Isidro 2026. Un ciclo que, atendiendo a los datos de venta de entradas, podría congregar a gran cantidad de público en la Monumental de Las Ventas. El número de abonados para San Isidro ha crecido superando los 18.000 y, a día de hoy, ocho tardes del ciclo cuelgan el cartel de no hay billetes y un par más están a punto de hacerlo.

Esos datos demuestran que Madrid tiene ganas de toros y que ir a Las Ventas vuelve a estar de moda. Como preludio a la Feria de San Isidro que comienza el próximo viernes 8 de mayo, este fin de semana del 1 al 3 de mayo se celebra en la Monumental de la calle de Alcalá la Feria de la Comunidad de Madrid, que se compone de una novillada concurso con reses de ganaderías madrileñas, la tradicional Corrida Goyesca del 2 de mayo y una novillada con picadores.

La Feria de la Comunidad de Madrid arranca este viernes 1 de mayo con novillos de Hermanos Sandoval, Ángel Luis Peña, Guerrero y Carpintero, Caras Blancas de Carpio, El Retamar y Toros de Ayuso para los novilleros David López y la presentación en Las Ventas de Álvaro Serrano y Joel Ramírez.

El sábado 2 de mayo se celebra la tradicional Corrida Goyesca con toros de El Pilar para los matadores de toros Uceda Leal, El Cid y Javier Cortés, una terna de toreros muy queridos por la afición de Las Ventas. Al día siguiente, domingo 3 de mayo, se lidian novillos de Couto de Fornilhos para la presentación en Madrid de Mario Arruza y Cristian González y para Alberto Torrijos.

Este miércoles los tres matadores que harán el paseíllo próximo 2 de mayo tuvieron un encuentro multitudinario con aficionados en la Sala Antonio Bienvenida de Las Ventas. Uceda Leal dijo que "en esta plaza he podido plasmar muchas veces mis sentimientos pero lo que uno tiene en la cabeza es casi inalcanzable" y sobre la Corrida Goyesca añadió que desea que "sea una tarde en la que los tres podamos demostrar nuestro estilo".

El Cid, que durante años fue uno de los favoritos de la afición de Las Ventas, apuntó que se considera "un torero que, sobre todo, conecté muy bien con el público de Madrid, una plaza que le tengo mucho cariño porque fue la plaza que me lo dio todo. Triunfar en Madrid es muy difícil, por eso cuando te sale algo eres el hombre más feliz del mundo". El tercer matador de la terna, Javier Cortés, dijo que "poder hacer el paseíllo con dos personas que admiro es un sueño. Estoy deseando poder vivir las sensaciones de hacer el paseíllo en Madrid".

En este encuentro se dio a conocer el diseño del cartel de la Corrida Goyesca que es una obra de la artista Paloma Velarde que homenajea a José Miguel Arroyo Joselito por el treinta aniversario de su histórica encerrona un 2 de mayo.