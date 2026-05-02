'Morante, del calvario a la gloria', el libro clave para entender la 'morantemanía'

El libro Morante, del calvario a la gloria (Jarana, 2026), firmado por los periodistas de Libertad Digital Diego Sánchez de la Cruz y Javier Romero Jordano, llegó a las librerías el 30 de abril como una reflexión de fondo sobre la figura de Morante de la Puebla y la trascendencia cultural de su tauromaquia en el contexto contemporáneo. Una obra de completa actualidad sobre un personaje inigualable que ha devuelto al toreo a las primeras planas de los principales medios.

Morante, del calvario a la gloria, lejos de plantearse como una mera recopilación de faenas, el volumen adopta un enfoque ensayístico que combina relato periodístico, interpretación cultural y análisis artístico para abordar un fenómeno que desbordó lo estrictamente taurino: lo que se ha dado en llamar la morantemanía. La temporada 2025 aparece así como hilo conductor de un proceso más amplio, en el que el torero conecta con una demanda de autenticidad en una sociedad marcada por lo efímero.

En ese sentido, el libro sitúa la tauromaquia en un plano cultural más amplio: "En la arena, el tiempo parece espesarse: cada tercio se despliega con solemnidad antigua, cada pase busca apresar un instante y fijarlo para siempre". La lectura de Morante, del calvario a la gloria trasciende la actualidad y se adentra en el significado profundo del rito taurino como experiencia estética y memoria compartida.

Un fragmento de ‘Morante, del calvario a la gloria’.



Uno de los ejes de Morante, del calvario a la gloria es la reconstrucción del proceso personal del maestro cigarrero, desde un momento de especial fragilidad marcado por problemas de salud mental y limitaciones físicas, hasta su regreso a los ruedos con un planteamiento radicalmente exigente. El relato documenta cómo Morante decide llevar su concepto hasta las últimas consecuencias, en una búsqueda que desborda lo técnico. "José Antonio torea como si buscara algo más que la forma perfecta: parece perseguir una verdad escondida, una epifanía fugaz que ilumina por un instante la condición humana", argumenta el volumen.

La temporada 2025 sirve para ilustrar esa transformación, con episodios que culminan en plazas como Las Ventas, donde el cigarrero se quitó la coleta en el centro del ruedo el pasado 12 de octubre. Morante, del calvario a la gloria interpreta ese tipo de episodios en términos casi simbólicos: "Cada vez que Morante pisa la arena, no está solamente afrontando el letal peligro de las embestidas, sino que también está evocando una memoria que duerme en lo más hondo de nuestra conciencia colectiva".

Estructurado en seis capítulos que siguen la lógica de la lidia, el libro combina el recorrido cronológico con un análisis técnico del toreo de Morante. En ese plano, los autores sostienen que su propuesta rompe con categorías tradicionales, al fundir la búsqueda estética con una exposición extrema: "Nunca antes se habían compuesto faenas de arte en espacios tan ceñidos… nunca antes se habían quebrado los cánones de esta manera".

La obra se apoya además en un sólido armazón testimonial, que constituye uno de sus grandes valores diferenciales. Miembros de su cuadrilla, ganaderos, empresarios, cronistas y personajes del entorno de Morante de la Puebla reconstruyen desde dentro una temporada marcada por momentos de enorme dureza, con relatos que reflejan el desgaste físico y emocional del torero en los trances más complicados, pero también la intensidad de unos triunfos que han quedado ya fijados en los anales del toreo. Esa dimensión humana, vivida desde la cercanía de quienes acompañaron al diestro, aporta al libro una profundidad poco habitual en este tipo de trabajos.

Un fragmento de ‘Morante, del calvario a la gloria’.

A ello se suma un apartado gráfico concebido con ambición, en el que la fotografía no cumple una función meramente ilustrativa, sino que contribuye a fijar la dimensión estética y emocional de lo ocurrido en el ruedo. Las imágenes, firmadas por fotógrafos como Arjona, Alfredo Arévalo, Aritz Arambarri, Alexandre Carvalho, Emilio Méndez, Juan Romero Prieto o Víctor Luengo, refuerzan el carácter de obra de coleccionista del volumen, que ya ha despachado cientos de copias en preventa, ocupando los primeros puestos de las listas de venta de Amazon.

En último término, Morante, del calvario a la gloria trasciende el relato de una temporada para plantear una reflexión de mayor alcance sobre la vigencia de la tauromaquia como expresión cultural. Como sintetiza uno de los pasajes del libro: "En sus manos, la lidia deja de ser una construcción apoyada en la técnica y se vuelve revelación". Morante, del calvario a la gloria se puede encontrar en librerías convencionales, Amazon y en la Librería Rodríguez de Las Ventas.