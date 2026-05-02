Roca Rey se cae del cartel de Valladolid y pone sus miras en San Isidro

Andrés Roca Rey no estará en Valladolid el próximo 10 de mayo. El torero peruano se cae del cartel mientras continúa recuperándose de la grave cogida sufrida en la Maestranza el pasado 23 de abril, que todavía condiciona su vuelta a los ruedos.

Aunque recibió el alta hospitalaria el pasado día 28, su regreso a la actividad tendrá que esperar. Su equipo de comunicación ha confirmado que la ausencia responde a criterios estrictamente médicos. Según el comunicado difundido, el diestro "continúa con su proceso de recuperación en su domicilio, bajo un estricto control médico" y, pese a que "la evolución es favorable", los especialistas consideran que es necesario "prolongar esta fase para garantizar una recuperación completa y segura".

La decisión, por tanto, no es menor. Valladolid era la primera parada en su agenda tras el alta. Pero el cuerpo manda, y el entorno del torero no quiere asumir riesgos innecesarios.

Mientras tanto, Roca Rey aprieta el acelerador en su recuperación. El propio equipo subraya que está "realizando todos los esfuerzos posibles para acortar los plazos previstos", con sesiones de fisioterapia y rehabilitación "especialmente intensas y prolongadas". Todo con un objetivo claro: volver cuanto antes, pero hacerlo bien. Sin atajos.

En el horizonte aparece una cita que lo condiciona todo: la Feria de San Isidro. Allí, en Las Ventas, Roca Rey no solo es la imagen del cartel, sino uno de los grandes protagonistas. La idea, según se desliza desde su entorno, pasa por reaparecer de cara a esas fechas, con la vista puesta especialmente en la corrida de la Beneficencia.

Antes, no se descartan otras plazas como Jerez o Talavera de la Reina, aunque todo queda supeditado a cómo responda en estos días decisivos. "Su evolución en los próximos días marcará el ritmo de esta nueva fase", apuntan, siempre "bajo la supervisión del equipo médico".