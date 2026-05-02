Roca Rey y 'Tana' Rivera reavivan el romance entre la aristocracia de los Alba y el toreo

Los rumores de estas últimas fechas acerca de la amistad íntima que sostienen el matador de toros peruano Roca Rey con Tana Rivera, nieta de la extinta duquesa de Alba, nos llevan a indagar sobre el pasado, cuando en la historia de esa aristocrática Casa, hace siglo y medio, ya se conocían relaciones de su titular con legendarios toreros.

Nos estamos refiriendo a María del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez Toledo, decimotercera duquesa de Alba, popularmente llamada Cayetana, aquella que Goya inmortalizara con sus dos versiones pictóricas, las de la maja vestida y la desnuda. Mujer bravía, castiza, que habitaba su palacio de la hoy calle de Alcalá, merindades del cuartel del Ejército, luego Cuartel General, en el que, por su entrada en la de Barquillo, acudían a sus fiestas personajes de la aristocracia y la política, y también otros de raíz popular, como eran los legendarios toreros Pedro Romero, Pepe-Hillo y Costillares. Con ellos, se decía, Cayetana mantenía contactos frecuentes, iba a aplaudirlos a la plaza y luego los citaba, por separado, a su palacio. La Tirana y La Caramba, artistas de la época, cantaban en coplas los supuestos amoríos tanto de la duquesa de Alba como su rival en esas cuitas sentimentales, la duquesa de Osuna, quienes compartían en sus lechos el trato con aquellos matadores de toros. E incluso algunos otros, de inferior categoría. Sólo con que fueran valientes en los cosos y guapos, ya era suficiente para atraerlos.

Costillares, por ejemplo, estaba bajo la protección de Cayetana de Alba. Y con los otros citados, también se la relacionó íntimamente.

Una boda que no pudo ser

La historia de la Casa de Alba con los protagonistas de la Fiesta nos lleva a época contemporánea, la de la década de los 40 del pasado siglo XX, cuando la siguiente duquesa, heredera del castizo nombre de Cayetana, quiso casarse con uno de los toreros de más fama, el sevillano Pepe Luis Vázquez. No era sólo la admiración que despertaba en la aristócrata el arte taurino sino que, tras conocerlo, lo siguió de plaza en plaza mientras pudo y, muy enamorados, planearon una temprana boda.

Pepe Luis atesoraba arte con su capote y muleta. Puede que fuera algo medroso a veces, incluso abúlico, se decía de su forma de ser quien, de haber sido más ambicioso podría haberse colocado en el cetro del toreo, que ostentaba Manolete. Lo reconocía el propio ídolo cordobés. Físicamente, no muy alto, de bonitos ojos. Hablaba poco. Era tímido, discreto. Cayetana tenía sólo quince años cuando fue a verlo torear por primera vez acompañando a su padre. "Me volví loca de pasión cuando nos hicimos amigos, pero mi padre me impidió salir en adelante con él".

Jacobo Fitz-James Stuart, duque de Alba, no era antitaurino, pero lo que no podía consistir por su linaje, es que su única hija tratara de casarse con un torero. Y aquel amor de ella por Pepe Luis se disolvió como un azucarillo en un vaso de agua. Y eso que ella luchó todo lo que pudo por hacer cambiar de opinión a su progenitor. Por ejemplo, invitando al diestro a su fiesta de puesta de largo en el sevillano palacio de Dueñas el 27 de abril de 1943. No se privaron de intercambiar miradas y sonrisas mientras el duque no perdía comba e hizo todo lo posible por no regañar a su hija en público, en un día tan especial. Hubiera constituido un escándalo. La mejor formar de impedir el probable matrimonio de Cayetana y Pepe Luis fue enviar a su hija a un severo colegio de Londres. Y aunque se cartearan una corta temporada, el tiempo fue diluyendo aquella pasión.

Temporadas más adelante otro matador de toros, también sevillano, de mediana estatura y sobrado en arte asimismo llamó la atención de la duquesa de Alba: Manolo González. La intimidad que surgió entre ambos tuvo menor repercusión, aunque la prensa de la época no contaba apenas cuestiones personales de personajes de renombre. Tampoco existían tantas revistas del corazón como surgieron después. Cayetana y Manolo vivieron un romance, sin duda, pero menos fogoso que el anterior de la duquesa con Pepe Luis.

Eugenia heredó la afición de su madre

Eugenia Martínez de Irujo, la menor de los hijos de la duquesa Cayetana de Alba, heredó la afición a los toros de su madre. De sus hermanos, sólo Cayetano, profesional caballista, sintió también lo mismo.

Eugenia fue una temporada muy amiga de Miguel Báez Litri hijo. Pero rompieron aquella relación que, en principio, parecía iba a terminar con campanas de boda. Tuvo otros aparentes novios hasta que llegó a su vida quien iba a convertirla en su esposa: Francisco Rivera Ordóñez, hijo de Paquirri. La duquesa de Alba fue muy feliz cuando conoció aquel noviazgo, porque entre los matadores que en las décadas de los 60 y 70 destacaban en los ruedos, Antonio Ordóñez era uno de sus preferidos, aunque el más cercano fue siempre Curro Romero. Me confesó Cayetana el cariño que tenía hacia Francisco Rivera Ordóñez. Se enfadó cuando éste rompió con Eugenia, la duquesa de Montoro. Pero es que el torero, cuando hacía campaña en Hispanoamérica, cayó en las redes de más de una aficionada. Eugenia se enteró por las revistas que la engañaba y cuando vio que su matrimonio se iba al garete cortó por lo sano.

Tana y Roca Rey

Y ahora tenemos a la hija de Eugenia y Rivera Ordóñez, Cayetana, Tana, enamorada del peruano Andrés Roca Rey. Ha sido toda una sorpresa porque este torero de inmenso valor había añadido a sus conquistas, después de flirtear un tiempo con la hija de la infanta Elena, Victoria y alguna más, otra joven que era hasta hace un par de meses quien creíamos era su novia oficial, una mexicana de nombre Marina Díaz, la que ha cogido un berrinche de aquí te espero al enterarse que su amor la abandonaba por Tana Rivera. Y para más inri, siendo del mismo grupo de amigas.

Eugenia, la madre, todavía que sepamos, no se ha pronunciado con respecto a este romance de su hija, pero sí su padre, Rivera Ordóñez, contento de que Tana salga con un torero que encabeza el escalafón y es ahora mismo un ídolo, sin olvidarnos de Morante de la Puebla. Diestro de buena familia peruana, que a fuerza de enfrentarse temerariamente a la muerte y llevar una larga carrera en los ruedos, es millonario. Muy atractivo. Tana y él ya se han visto en el palacio de Liria de los Alba. Estaban pletóricos de sentimientos cuando hace menos de un mes se publicaron en una revista las primeras fotografías de ellos juntos, en inequívoca postura de enamorados.

Y cuando en los programas del corazón en la "tele" no se hablaba de otra cosa que de su presunto noviazgo, sucedió la tragedia en la Maestranza sevillana: Tana estaba esa tarde en la plaza y contempló la aparatosa cogida de Andrés cuando entró a matar a su enemigo. Percance muy grave lo calificó el doctor tras operarlo en la enfermería del coso. Ella abandonó su tendido, descendiendo hasta la enfermería, temblándole el pulso, aceleradas sus pulsaciones, donde coincidió con su padre. No los dejaron entrar, naturalmente. Tuvieron que esperar varias horas hasta que Andrés fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital donde ha permanecido unos días con terribles dolores. En esa habitación es donde Tana ha permanecido muchas horas, el tiempo que le han permitido estar junto al hombre que quiere. Su padre declaró en televisión que esta trágica circunstancia hará recapacitar a su hija sobre lo que significa estar enamorada de un torero, en vilo muchas tardes en las que se juega la vida, con la experiencia que acaba de sentir viéndolo zarandeado por un toro de más de quinientos kilos que pudo haberlo matado.

Si Tana se casara con Roca Rey sería un capítulo más de una descendiente de la Casa de Alba emparentada con un torero, y aportando ella un currículo familiar en una rama que la une a la dinastía torera de Ordóñez, Dominguín y Paquirri.