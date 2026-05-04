Las Ventas se llena en la Goyesca pese a la "tarde de perros": "Urtasun sigue triunfando"

Este pasado fin de semana se ha celebrado en Las Ventas la Feria de la Comunidad de Madrid, tres festejos que son el preludio de la Feria de San Isidro 2026 que comienza este viernes 8 de mayo. Uno de estos festejos fue la tradicional Corrida Goyesca a propósito de la festividad regional del 2 de mayo y que llenó la Monumental de la calle de Alcalá pese a que hacía "una tarde de perros".

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado lo que sucedió en Las Ventas en una tarde de "lluvia, frío y de todo" con "prácticamente la plaza llena". Cree Amorós que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun "sigue triunfando, sin duda ninguna" y que es un "éxito grande de Ayuso" porque la presidenta madrileña vivió "un clamor popular tremendo". "El Cid le hizo un brindis por la libertad, por Madrid y por España", ha añadido el cronista.

En la Corrida Goyesca del 2 de mayo se lidiaron toros de El Pilar para los matadores Uceda Leal, El Cid y Javier Cortés. Andrés Amorós ha contado que "algunos están encantados" con los toros de El Pilar pero a él le parecieron "en general bastante deslucidos". Ha destacado que "son serios" porque "en Madrid salen así", pero "luego de casta y comportamiento fueron buenos el segundo y el sexto y fueron las dos faenas que pudimos ver". En este sentido, ha señalado que a Uceda Leal no le tocó ninguno de los toros buenos y fue para él una tarde sin más".

Sobre El Cid ha contado Amorós que "le tocó un toro bueno, el segundo y claro, ahí salió a relucir sobre todo la mano izquierda. Iba bien el toro y claro, es que tener mano izquierda en los toros, no solo en la vida, eso es una cosa extraordinaria". El torero sevillano dio "unos naturales largos" pero "volvemos a lo mismo y como le ha pasado tantas veces no mató". El cronista ha apuntado que en ese ámbito es "un desastre" y ha recordó que "le ha pasado siempre" y "muchas veces cuando ha hecho una gran faena no ha matado y en cambio, cuando no ha hecho faena, pues sí ha matado". "Lo que sí está bien es que en una etapa final de su carrera, como está, todavía es capaz de torear muy bien", ha dicho.

Andrés Amorós ha destacado la actuación de Javier Cortés el 2 de mayo. Ha recordado sus problemas de visión después de una cogida y que "Antoñete decía que toreaba muy bien y que era partidario suyo". El cronista ha dicho que "de verdad se la juega, se expone a veces, yo creo que exageradamente" y que "le pasó una cosa que es que toreó estupendamente, pero jugándosela de verdad y, luego, llega la hora de matar y un desastre". "Es muy complicado matar, yo lo sé, pero es que claro, sin matar, pues no se triunfa y no se sale adelante con la falta que le hacía a Javier Cortés".

San Isidro 2026 por Telemadrid y À Punt y analizado en esRadio

Este viernes 8 de mayo comienza la Feria de San Isidro 2026 que se podrá ver de manera íntegra en Telemadrid y los festejos de los fines de semana en À Punt, la televisión pública valenciana. Jiménez Losantos ha dicho que eso es "como tiene que ser". Después que Canal Sur consiguiera muy buenos datos de audiencia con la retransmisión de varios festejos de la Feria de Abril de Sevilla ahora le toca el turno a Telemadrid en un San Isidro que ya ha colgado varios carteles de no hay billetes.

Además también se contará en esRadio y Libertad Digital con Al Alimón, la mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías, Restaurante Casa Roble Sevilla y Mercaoficina.