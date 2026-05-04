El cartel de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba no ha podido ser más oportuno. Fue presentado el pasado lunes, una vez que terminó la Feria de Abril de Sevilla y la empresa Lances de Futuro ha podido centrarse en sus otras plazas: Córdoba y Cáceres. La imagen es la cara de un joven Manuel Benítez El Cordobés con la melena revuelta y la mirada fija. Una fotografía que representa tan bien al torero de Palma del Río como su sonrisa enorme de oreja a oreja, símbolo de una España en crecimiento tras las penurias de la posguerra.

Cartel en homenaje a El Cordobés.

Manuel Benítez Pérez ha cumplido 90 años en plenas facultades. Hasta hace no mucho le hemos visto torear en el campo aunque su retirada definitiva fue con 66 años en 2002 en la Plaza de Toros de los Califas que él inauguró en 1965. Un inmenso coso construido al albur del cordobesismo a mitad de los sesenta cuando la vieja y coqueta plaza de Los Tejares se quedó minúscula para atender al aluvión de aficionados que querían ver a este heterodoxo del toreo y uno de los toreros más importantes de la historia de la tauromaquia.

El Cordobés nació por el influjo de su apoderado, Rafael Sánchez Ortiz El Pipo, que convirtió a un peón de obra que había saltado como espontáneo en 1957 a Las Ventas en uno de los personajes más famosos del siglo XX. Manuel Benítez Pérez había nacido el 4 de mayo de 1936 en Palma del Río, una localidad ribereña del río Guadalquivir de la provincia de Córdoba que linda con Sevilla, en una familia muy humilde. Siendo niño se quedó huérfano y fue criado por su hermana mayor. Para salir de la pobreza quiso ser torero y tuvo más de un problema con los dueños de las ganaderías de esa zona de Córdoba porque, emulando a Juan Belmonte y muchos maletillas, se internaba en ellas para torear por las noches.

El Pipo lanzó al estrellato a Benítez a finales de los años cincuenta cuando lo único que le sostenía delante de los toros, que lo volteaban constantemente, era un valor que hizo que la gente acudiera a las plazas para verlo torear. El oficio lo fue adquiriendo con el paso de los años convirtiéndose en un gran matador de toros. Visto con retrospectiva y revisando algunas de sus actuaciones hay un gran torero que muchos aficionados llamados puristas detestaron desde el primer momento, pero el público fue su gran valedor llenando las plazas en las que estaba anunciado y convirtiéndolo en un mito viviente.

Tomó la alternativa en Córdoba de la mano de Antonio Bienvenida el 25 de mayo de 1963. Una alternativa a la que llegó habiendo toreado más de doscientas novilladas y siendo ya millonario. Los años 60 son los años de El Cordobés, cuya confirmación de alternativa en Las Ventas el 24 de mayo de 1964 paralizó España. A partir de convertirse en matador de toros llegó a superar las 100 corridas en una misma temporada en varias ocasiones durante esos años llegando a torear en 1970 120 festejos rompiendo todos los récords previos. Benítez fue líder del escalafón en 1965, 1967, 1970 y 1971.

El Cordobés.

El Cordobés arrasó en prácticamente todas las plazas de toros excepto la de Pamplona, donde no terminó de encajar. El torero de Palma del Río también rindió Madrid. En contra de lo que pueda parecer por su estilo a la hora de torear El Cordobés fue un ídolo en Las Ventas donde salió ocho veces por la Puerta Grande. La ola cordobesista hizo sucumbir además Sevilla y Bilbao y salvo con Antonio Ordóñez, quien le rehuyó, Benítez toreó con todos los toreros de su generación, consiguiendo que se aumentaran los honorarios de todos gracias a su tirón. El conflicto con los empresarios, quienes trataron de doblegarle en varias ocasiones, llegó hasta el punto que en la temporada de 1969 se alejara del circuito principal junto a Palomo Linares en lo que se conoció como la guerrilla. Terminada esa campaña volvió a las principales plazas hasta su retirada en 1971. Películas, libros, centenares de portadas en los principales medios y hasta una visita oficial a la Casa Blanca cuentan la cartera de Manuel Benítez como hitos más allá de su prolífica actividad en los ruedos.

En 1979 Manuel Benítez volvió a los ruedos, pero ya no era lo mismo. La España de entonces ya no era la de 1971 y no consiguió volver a despertar las pasiones y en 1981 tras la muerte de un espontáneo que saltó a un toro suyo en Albacete el matador de toros se retiró. Volvió de manera efímera en 1995 con 59 años aunque toreó pocos festejos. El 1 de junio de 2002 se retiró de manera definitiva en la plaza de toros de Córdoba. Pocos meses después sería nombrado por el Ayuntamiento de Córdoba V Califa del Toreo acompañando a los célebres Lagartijo, Guerrita, Machaquito y Manolete en la constelación de grandes matadores cordobeses. Este 4 de mayo de 2026 Manuel Benítez ha cumplido 90 años en plenas facultades siendo una figura esencial en la historia del toreo.