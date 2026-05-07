El mundo del toro tendrá que esperar unos días más para presenciar el retorno de su figura más personal. Morante de la Puebla no estará presente el próximo domingo en la plaza de toros de Valladolid, según han confirmado fuentes cercanas al torero. El diestro ha decidido posponer su reaparición hasta el 15 de mayo, fecha en la que está anunciado en la emblemática Feria del Caballo de Jerez de la Frontera.

A pesar de que la evolución de las heridas sufridas el pasado 20 de abril en Sevilla es positiva, el cigarrero prefiere actuar con prudencia. La cornada, calificada de "muy grave" en su momento por el equipo del doctor Octavio Mulet, afectó la musculatura esfinteriana y el recto tras un percance en la Maestranza que conmocionó a la afición.

La cita en Jerez cobra un matiz especial: Morante tiene previsto inaugurar esa misma mañana el monumento a Rafael de Paula, una obra del escultor Martín Lagares que el propio diestro ha impulsado personalmente.

Un cartel de máxima expectación

El regreso en Jerez no será un compromiso menor. Morante lidiará toros de Jandilla en un cartel de 'no hay billetes' junto a Sebastián Castella y Roca Rey, quien también se encuentra convaleciente de su grave percance en el ciclo sevillano. Además, el diestro tiene apalabrada una segunda actuación al día siguiente con astados de Álvaro Núñez, acompañado por Manzanares y Juan Ortega.

La temporada del 'singular retorno' de Morante, tras su inesperado anuncio de retirada el pasado octubre en Las Ventas, continúa siendo el gran eje vertebrador del escalafón. Tras el paso por Jerez, al cigarrero le esperan plazas de la relevancia de Nimes, Aranjuez, el Corpus de Sevilla, Granada y la Goyesca de Ronda, antes de poner el broche de oro a su campaña nuevamente en la Maestranza el próximo 27 de septiembre.