Amorós: "A ver si Daniel Luque demuestra que es el tercer hombre de la tauromaquia actual junto a Morante y Roca Rey"

La Feria de San Isidro va a tener unos cronistas de primer nivel un año más. Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós van a continuar narrando lo que suceda en el ruedo de Las Ventas en Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio. Este viernes 8 de mayo comienza la principal feria taurina del mundo con la ausencia notable de Morante de la Puebla, quien rechazó anunciarse por "respeto" a la afición de Madrid tras lo sucedido el 12 de octubre.

Andrés Amorós ha recordado que son casi "30 días seguidos" de toros en Las Ventas y, además, se televisan todas por Telemadrid y algunas por otras autonómicas como Aragón Televisión, À Punt y Castilla-La Mancha Media. Además, ha dejado claro que "antes de empezar ya hay 10 tardes que han colgado el cartel de no hay billetes". "Parece, indudablemente, que desde el punto de vista de asistencia del público va a ser algo histórico, es decir, como siempre, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, sigue triunfando", ha destacado.

En este sentido, Federico Jiménez Losantos ha dicho sobre el ministro de Cultura que "hay que agradecer que desde que se puso en contra, claro, es infalible. O sea, nunca ha ido tanta gente a los toros pagando" y que "cuanto más se televisa, más va la gente a la plaza".

El momento de Daniel Luque

Este fin de semana hay festejos viernes, sábado y domingo. Este viernes 8 de mayo hay "ya desde el primer momento una pasión taurina muy grande" porque "hoy torean con toros de Núñez del Cuvillo, los predilectos de las figuras, Talavante, Juan Ortega y la novedad, confirma la alternativa Tristán Barroso, que es un torero nacido en Madrid pero ha vivido en Francia y ha estudiado en la escuela de Extremadura, o sea, lo que es la internacionalización del toreo", ha explicado Andrés Amorós. El cronista ha destacado a Tristán Barroso como "la gran curiosidad" de este viernes en que los aficionados podrán "ver cómo es este chico que tiene su oportunidad".

El primer "plato fuerte" según Andrés Amorós es la corrida del sábado 9 de mayo. Se lidian toros de La Quinta, de "encaste Santa Coloma". Ha explicado que "cuando salen buenos salen buenísimos, pero hay que ser muy buen torero". Esta corrida la "torean Miguel Ángel Perera, que es un torero muy poderoso; Tomás Rufo de la escuela toledana y, sobre todo, yo destaco a Daniel Luque, el gran lidiador". En este sentido, el cronista ha dicho que "a ver si ya de una vez en Madrid demuestra el momento en el que está y demuestra que puede ser el tercer hombre de la tauromaquia actual, junto con Morante y Roca Rey".

El domingo se lidian toros de Conde de Mayalde, "que son domecq encastados e interesantes" por "David Galván, que es un artista andaluz; Román, que es un valenciano muy valiente y muy sonriente, y Gonzalo Caballero, del que habéis hablado bastantes veces en la Crónica Rosa, que es un torero madrileño muy castigado por los toros", ha explicado Amorós.

¿Cuándo volverán Morante y Roca Rey?

Andrés Amorós ha comentado una de las corridas más esperadas de la semana que iba a suponer la vuelta a los ruedos de Morante de la Puebla tras la terrible cornada en el recto sufrida en la Feria de Sevilla. Este festejo que se celebra en Valladolid al final no contará con el cigarrero ni con Roca Rey, también herido en Sevilla de gravedad. Morante "hasta el último momento ha estado intentando ir y ayer mismo estuvo probando en el campo", ha contado Andrés Amorós. El torero de La Puebla del Río "no podía y ha dicho que no puede ser".

El cronista ha contado que la empresa Tauroemoción "ha sustituido bien" a Morante y Roca Rey en este festejo con toros de Jandilla "que son una de las mejores ganaderías del encaste Domecq". Los sustitutos son Alejandro Talavante y Borja Jiménez, que debuta en Valladolid. "¿Cuándo reaparecerá Morante?", se ha preguntado Amorós. El cronista ha dicho que "se supone" y "lo lógico es que reaparezca el 15 de mayo en Jerez". "Él se compromete a estar allí porque se va a inaugurar un monumento a Rafael de Paula y él ha sido el gran promotor de esta iniciativa".

De lunes a viernes en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio no te pierdas Al Alimón, la mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.