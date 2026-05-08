Fortes, dos tardes en San Isidro con las jóvenes promesas: "Siempre es bonito torear con grandes toreros"

La gran temporada de 2025 de Saúl Jiménez Fortes (Málaga, 1990) con grandes tardes en plazas de entidad como Las Ventas o La Malagueta le ha servido para que este año haya participado en la Feria de Fallas de Valencia, la de Abril de Sevilla o la Corrida Picassiana de su ciudad natal. Además el torero tiene por delante dos tardes en San Isidro 2026, la feria que comienza este viernes 8 de mayo.

Libertad Digital ha hablado con este matador de toros con una zurda de embrujo que en su regreso a Sevilla una década después dejó una gran faena al natural que le valió una vuelta al ruedo. Debuta en San Isidro 2026 el día del patrón, el próximo 15 de mayo, en la corrida de El Torero con el veterano Diego Urdiales y con Fernando Adrián. Casi diez días después, el domingo 24 de mayo, trenzará su segundo paseíllo en Las Ventas ante el encierro de Alcurrucén y con dos de los jóvenes toreros que han despertado el interés de la afición: el último triunfador de Sevilla con permiso de Morante, David de Miranda, y el torero revelación de 2025, Víctor Hernández.

Fortes asegura a este periódico que lo que espera de este San Isidro 2026 es que sea una feria "de consagración" y "de demostrar el torero que soy, maduro, con experiencia, que ya ha apuntado y ha demostrado en la plaza de Madrid muchas cosas". El torero malagueño añade que le "gustaría dar esa dimensión aún mayor en una plaza que siempre me ha aportado tanto en mi carrera y donde he vivido todo tipo de emociones".

"Me gustaría terminar la tarde del día 15 o mi paso por San Isidro, no sólo con un triunfo sino con esa sensación de haber mostrado en plenitud el torero que soy y el trabajo que se ha ido haciendo durante todos estos años de crecimiento, de profundidad y de añadir capas a mi toreo", reflexiona el torero malagueño. Cree Fortes que "lo más importante es haber generado unas tardes para el recuerdo y una emoción en el aficionado".

Insiste el torero en que quiere "que sean dos tardes que queden para el recuerdo para todo aquel que las viese y eso es lo que más ilusión me haría y si eso supone un triunfo, todavía mejor porque eso facilitaría el resto de ferias". Saúl Jiménez Fortes apunta que "eso ya no depende al 100% de mí, pero sí depende de mí entregarme, darlo todo y mostrar el nivel y el torero que soy".

Las corridas con las que se anuncia el matador de toros malagueño en Las Ventas son El Torero y Alcurrucén. El propio matador explica que "son dos ganaderías que han ofrecido muchos triunfos en Madrid y que la afición respeta mucho, que es importante" porque "echan toros encastados y hay ese punto de apuesta". Sobre El Torero cuenta que "es una ganadería muy encastada, muy brava" y sobre Alcurrucén que "es un tipo de toro en el que ya tienes que tener mucho conocimiento, sobre el toro porque es un toro que cambia mucho durante la lidia".

Explica Fortes que con esta ganadería "no sólo está el papel de la suerte en el sorteo y el que te toque aquel toro de Alcurrucén que prácticamente en todas las corridas echa uno o dos toros de triunfo sino que también hay mucho toro mediano al que también se le puede alcanzar un nivel grande de toreo y de profundidad entendiéndolo y lidiándolo bien y buscando su virtud. Me ilusionan mucho esas dos ganaderías".

Relevo generacional

Saúl Jiménez Fortes se anuncia en Las Ventas con el veterano Diego Urdiales y con tres toreros que han sido revelación en las últimas temporadas: Fernando Adrián, Víctor Hernández y David de Miranda. Sobre Urdiales, con quien torea el día de San Isidro, Fortes indica que es "un referente" y que "siempre" que ha toreado con él le "inspira, ilusiona y me evoca a dar mi mejor versión". Esa tarde también hace el paseíllo Fernando Adrián del que el malagueño dice que también le "ilusiona" torear con él.

Sobre el cartel del domingo 24 de mayo Fortes destaca que "ha levantado una expectación tremenda" y que tanto Fernando Adrián como Víctor Hernández y David de Miranda, que completan la terna de la corrida de Alcurrucén, "son tres toreros triunfadores" y las "tres jóvenes revelaciones de los últimos 3-4 años". En este punto, el torero malagueño se incluye y dice que "como los cuatro toreros que quizá en las últimas 3-4 temporadas más hemos dado que hablar y mejor nos hemos situado".

"Víctor Hernández que está a muy buen nivel y a David de Miranda también lo ha avalado la gran Feria de Sevilla que ha echado. Es un cartel muy ilusionante donde sé que no me voy a quedar atrás y quiero mostrar mi paso por San Isidro, siempre es bonito torear con grandes toreros", explica a Libertad Digital un torero que puede dar mucho que hablar en el futuro.