San Isidro 2026 ya está aquí. Este viernes 8 de mayo los toros de Núñez del Cuvillo inauguran una de las ferias con mayor expectación de los últimos años pese a la ausencia de Morante de la Puebla. El cigarrero prefirió no anunciarse en Madrid por "respeto" a lo sucedido en el ya histórico 12 de octubre de 2025 en este mismo escenario y la taquilla no se ha resentido, augurando numerosas tardes con todo el papel vendido. Durante su convalecencia tras la cornada recibida en Sevilla, Morante podrá seguir el ciclo completo por Telemadrid. La televisión pública madrileña televisará toda la feria y la valenciana À Punt, los de los fines de semana.

Las cifras de asistencia en los festejos previos a San Isidro demuestran que los toros están de moda en Madrid y el récord de más de 18.000 abonados para este ciclo y las diez tardes que han colgado el cartel de no hay billetes, más las que están por llegar por quedar pocas entradas disponibles, lo demuestran. Durante este mes, Las Ventas coge el testigo de la Maestranza y se convierte en el epicentro del mundo del toro con 27 festejos entre este viernes 8 de mayo y el domingo 7 de junio y uno más una semana después, el 14 de junio. La Feria de San Isidro 2026 se compone de 23 corridas de toros, tres novilladas con picadores y dos corridas de rejones y su lema oficial es que Madrid es "el corazón del toreo".

La Feria de San Isidro llega después de una exitosa Feria de Abril que se podría calificar de histórica por todo lo que ha sucedido en el ruedo de la Maestranza, pero también en los tendidos donde se han congregado decenas de miles de personas consiguiendo cifras de récord. Nombres como David de Miranda, Roca Rey, Fortes, Víctor Hernández, Julio Norte o Andy Cartagena han destacado en Sevilla y están anunciados en Madrid.

Cartel San Isidro 2026

Salvo Morante de la Puebla, están anunciadas en Las Ventas las principales figuras del escalafón, algunas en varias ocasiones, y varios de los toreros jóvenes llamados a ser el relevo generacional, entre ellos el triunfador de la Feria de Abril de Sevilla con permiso de Morante, David de Miranda. Una de las grandes dudas que hay respecto a este San Isidro es si Roca Rey se recuperará de la grave cornada de 25 centímetros y dos trayectorias en el muslo que recibió en su última tarde en la Maestranza. El entorno del torero de Lima cree que su reaparición podría ser el jueves 28 de mayo en la Corrida de la Prensa. Respecto a Roca Rey, uno de los puntos más llamativos es que, siendo el protagonista de la imagen que anuncia la feria, sólo esté anunciado en dos tardes, una de ellas fuera de abono, la Beneficencia, y tarde casi 20 días en hacer su primer paseíllo en un cartel muy cómodo para una primera figura en Madrid.

Esta Feria de San Isidro hay tres confirmaciones de alternativa en Las Ventas (Tristán Barroso, Manuel Diosleguarde y Bruno Aloi), cuatro presentaciones de novilleros (Martín Morilla, Mario Vilau, Julio Norte y Julio Méndez) y una encerrona en solitario: la del matador de toros sevillano Borja Jiménez. El diestro de Espartinas, triunfador de San Isidro 2024 y el autor de una de las grandes faenas de 2025 en Madrid con el permiso, una vez más, de Morante de la Puebla, hace una de las grandes apuestas de su carrera en el coso más exigente del mundo. La fecha es el domingo 7 de junio, tres días después de su debut en el ciclo, en la Corrida In Memoriam de Ignacio Sánchez Mejías con toros de Cortés y Domingo Hernández. Sin duda, uno de los carteles de San Isidro 2026.

Cabe recordar que desde hace unos años Plaza 1, la empresa que gestiona la Monumental de Las Ventas, apostó por quitar los festejos de los lunes, dando así un respiro a los aficionados más acérrimos que no se levantan de la piedra venteña en un mes. Una petición que muchos habituales del coso de la calle de Alcalá habían hecho a las sucesivas empresas.

Cuvillo, La Quinta y Conde de Mayalde para abrir boca

El primer fin de semana de la Feria de San Isidro 2026 lo componen las corridas de toros de Núñez del Cuvillo, La Quinta y Conde de Mayalde el viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de mayo respectivamente. El festejo con el que abre el ciclo anuncia a Alejandro Talavante, Juan Ortega y Tristán Barroso, que confirma la alternativa en Madrid. Talavante y Ortega llegan a Madrid liderando el escalafón taurino en lo que llevamos de temporada con 12 y 11 festejos respectivamente.

El sábado 9 está anunciada la primera de las dos corridas que la ganadería cordobesa de La Quinta lidiará este San Isidro. El cartel lo componen Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Tomás Rufo. Para el domingo 10 hay previsto un encierro de Conde de Mayalde para David Galván, Román y Gonzalo Caballero. Son dos corridas de toros con matadores que han dejado su sello en Madrid.

La primera de David de Miranda y el día del patrón

La segunda semana de San Isidro 2026 comienza con la novillada de Montealto el martes 12 de mayo para los novilleros Tomás Bastos, Martín Morilla, que debuta en Madrid, y Álvaro Serrano. Al día siguiente, vuelven los toros de Partido de Resina, los históricos pablorromeros, para una terna internacional con el español Antonio Ferrera, el mexicano Calita y el venezolano Jesús Enrique Colombo.

𝑬𝒍 𝒕𝒐𝒓𝒆𝒐 𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒓𝒅𝒂𝒅.

𝑷𝒐𝒓𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒂 𝒗𝒆𝒓𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒔 𝒆𝒍 𝒕𝒐𝒓𝒆𝒐.#SanIsidro2026 #LasVentas pic.twitter.com/6SxcBZmMNu — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) May 6, 2026

El jueves 14 de mayo es la segunda y última tarde de Daniel Luque este San Isidro con toros de El Parralejo, la que ha sido elegida la mejor ganadería de la pasada Feria de Abril de Sevilla. En este festejo hace su primer paseíllo el onubense David de Miranda, triunfador de las dos últimas ferias sevillanas y uno de los matadores que más en forma están. El torero apoderado por Enrique Ponce es uno de los jóvenes diestros con mayor proyección dentro del escalafón y ya sabe lo que es triunfar en Las Ventas. El veterano Sebastián Castella completa el cartel como director de lidia.

El día de San Isidro hay anunciada una corrida de El Torero para Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián. El torero malagueño ha dado su opinión sobre este San Isidro a LD y este cartel muy del gusto de Madrid. Para el sábado 16 de mayo está anunciada la segunda corrida de La Quinta con El Cid, Álvaro Lorenzo y el confirmante Manuel Diosleguarde. Cierra la segunda semana de la feria un encierro de Fuente Ymbro para Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián.

Una novillada con interés y las primeras de Ventura, Aguado y Hernández

Las novilladas durante la Feria de San Isidro siempre tienen un interés un punto por encima que en otras plazas de toros, pero la que abre la tercera semana de San Isidro es para estar muy pendiente de ella. El martes 19 de mayo se lidian novillos de Fuente Ymbro por los novilleros Pedro Luis, Mario Vilau y Julio Norte. Los dos últimos debutan en Madrid. Vilau es el último torero catalán y el salmantino Norte está arrasando por donde torea y es finalista del Circuito de Novilladas de Andalucía.

La Plaza de toros de Las Ventas.

Al día siguiente, miércoles 20 de mayo, vuelven los toros de Saltillo para José Carlos Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla. Una terna de valor para un encierro que puede cortar la respiración de los asistentes a Las Ventas. Para el jueves de 21 hay anunciada una corrida de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto con José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado en el cartel. Este festejo es la única comparecencia en la Feria de San Isidro de Manzanares y la primera de las tres que tiene Aguado. El viernes 22 de mayo Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo lidian el primer encierro de Victoriano del Río este San Isidro.

El rejoneador Diego Ventura torea dos tardes en este San Isidro 2026. La primera es la del sábado 23 de mayo con toros de Ángel Sánchez y Sánchez en el que también está el torero a caballo triunfador de la Feria de Abril, Andy Cartagena, y Guillermo Hermoso de Mendoza. Un cartel que ya ha colgado el "no hay billetes" tres semanas antes. Cierra la tercera semana de San Isidro 2026 la corrida de Alcurrucén el domingo 24 de mayo con Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández. Éste último es uno de los matadores de toros nuevos que más interés ha despertado en el último año por su estilo. A Víctor Hernández algunos aficionados y críticos le comparan con José Tomás y ha dejado grandes actuaciones en los últimos meses en Valencia y Sevilla. Esta corrida es la primera de las tres que tiene anunciadas en este ciclo.

El regreso de Roca Rey

En la cuarta semana de San Isidro 2026 debuta en el ciclo el protagonista de la imagen que ilustra el cartel de esta feria: Andrés Roca Rey. La afición espera que el torero peruano esté recuperado para la Corrida de la Prensa del jueves 28 de mayo. Se lidian ese día toros de Juan Pedro Domecq, su primera participación este año en Madrid, para Diego Urdiales, Roca Rey y la confirmación de alternativa del mexicano Bruno Aloi.

Arranca la semana con una novillada de Conde de Mayalde el martes 26 de mayo para Emiliano Osornio, una de las figuras del escalafón de novilleros que está apoderado por Curro Vázquez, Pedro Montaldo y la presentación en Madrid de Julio Méndez días antes de tomar la alternativa en Cáceres. El miércoles 27 se lidian toros de Pedraza de Yeltes para los matadores Isaac Fonseca, José Fernando Molina y Jarocho, un cartel con tres toreos que quieren triunfar a lo grande y que puede ser uno de los tapados del ciclo.

El fin de semana comienza con la corrida de Garcigrande para Morenito de Aranda, Talavante y Pablo Aguado el viernes 29 de mayo. El día siguiente es la segunda corrida de rejones y la segunda tarde de Diego Ventura con toros de María Guiomar Cortes de Moura. El cartel lo completan Rui Fernandes y Lea Vicens. El encierro de Adolfo Martín pone el broche a la cuarta semana de San Isidro 2026 el domingo 31 de mayo. Lo lidian Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña.

La encerrona de Borja Jiménez para acabar San Isidro 2026

La Feria de San Isidro 2026 concluye la primera semana de junio con seis corridas de toros de martes a domingo. El martes 2 de junio están anunciados los toros de José Escolar para Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar. Al día siguiente, 3 de junio, es el turno del hierro de Lagunajanda para José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón, triunfador de la Feria de Fallas 2026. El torero valenciano explicó en una entrevista a Libertad Digital que espera "que sea una tarde importante" en su temporada y carrera y que está "francamente ilusionado" con ese "compromiso".

Borja Jiménez cortando dos orejas en Las Ventas

El jueves 4 de junio se lidian toros de Jandilla para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández, uno de los carteles más redondos de todo el ciclo. Esta corrida es la primera de Borja Jiménez en San Isidro 2026, tres días antes de su primera encerrona en Las Ventas. El torero de Espartinas protagoniza el cierre de la Feria de San Isidro el domingo 7 de junio lidiando seis toros de Cortés y Domingo Hernández en la Corrida In Memoriam de Ignacio Sánchez Mejías. Un acontecimiento muy esperado para este matador de toros que sigue llamando a las puertas de las figuras con argumentos de peso dentro de los ruedos. Entre ambos festejos se celebran otras dos corridas de toros el 5 y el 6 de junio. Ese viernes está anunciada la segunda corrida de Juan Pedro Domecq para el veterano Uceda Leal, Clemente y Pablo Aguado, y el sábado un encierro de Victorino Martín para Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román.

La coda a la Feria de San Isidro 2026 es la Corrida de Beneficencia que se celebrará el domingo 14 de junio, una semana después de la Corrida In Memoriam de Ignacio Sánchez Mejías que pone fin al ciclo continuo en Las Ventas. En este festejo están anunciados los toros de Victoriano del Río para Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández, una terna que podría llegar a este festejo con alguna Puerta Grande bajo el brazo.

Todos los carteles de San Isidro 2026