La plaza de toros de Córdoba, conocida como el Coso de los Califas, ha sido atacada con pintura roja en la zona de las taquillas en plena campaña de venta de entradas para la Feria de Nuestra Señora de la Salud que comienza el próximo 16 de mayo y que homenajea a Manuel Benítez el Cordobés, que el pasado 4 de mayo cumplió 90 años. La empresa gestora, Lances de Futuro, ha lamentado estos "actos vandálicos" que "han afectado directamente a las instalaciones".

En una nota de prensa, la empresa que también gestiona plazas como la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Cáceres, Santander o Torrejón de Ardoz, ha señalado que "estos hechos han provocado la interrupción temporal del servicio de venta de entradas, ocasionando molestias y perjuicios a los aficionados que se han acercado hasta el Coso de los Califas para adquirir sus localidades".

Añaden que la empresa "condena este tipo de comportamientos incívicos, que no solo dañan un espacio emblemático de la ciudad, sino que también perjudican a los propios aficionados y al normal desarrollo de la actividad". El propio empresario, José María Garzón, ha lamentado lo sucedido y ha pedido respeto hacia las instalaciones, a las personas que trabajan en la plaza y a todos los aficionados que vienen hasta la plaza para comprar su entrada. "Todos debemos respetar la libertad de cada ciudadano para disfrutar de sus tradiciones y aficiones. Este tipo de actos no tienen cabida en una sociedad democrática, donde deben prevalecer el diálogo, la tolerancia y el respeto mutuo", ha señalado.

El ciclo cordobés no contará con Morante de la Puebla ni con Andrés Roca Rey, pero sí habrá nuevas promesas de la tauromaquia como Borja Jiménez, Víctor Hernández, David de Miranda; toreros locales como Manuel Román y el novillero Manuel Quintana; matadores consolidados como Daniel Luque y figuras como José María Manzanares, Pablo Aguado y Juan Ortega. Contará también con una novillada con picadores con uno de los mejores carteles que se puede dar ahora mismo: Emiliano Osornio, Julio Norte y Quintana y una corrida de rejones con Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández.

Carteles de la Feria de Córdoba 2026